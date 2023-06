Elche – Cadiz Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Elche - Cadiz Tipp zum La Liga Spiel am 04.06.2023 lautet: Bereits fünf Spieltage vor dem Saisonende stand Elche als Absteiger fest. Der fixe Abstieg scheint befreiend gewesen zu sein. Fortan ging nämlich nur eine Paarung verloren. Gegen Cadiz ist ebenfalls mit keiner Niederlage zu rechnen.

Kürzlich sorgten die Franjiverdes bei Athletic Bilbao für eine Überraschung und verließen als klarer Underdog nach 90 Minuten dennoch den Platz als Sieger. Zum Matchwinner avancierte Mittelstürmer Lucas Boyé, dem in der dritten Minute der Nachspielzeit der Lucky Punch zum 1:0 Endstand gelang. In jedem Fall ein glücklicher Sieg, da die Basken über weite Strecken besser waren.

Ähnlich wie Elche feierte auch Cadiz zuletzt ein Erfolgserlebnis und kam vor heimischer Kulisse gegen Celta Vigo zu einem wenig glanzvollen 1:0-Triumph. Dabei bescherte Ruben Sobrino acht Minuten nach dem Seitenwechsel seinen Farben mit dem Siegtreffer drei Punkte.

Seit Januar 2017 hat Elche im Estadio Manuel Martinez Valero gegen Cadiz nicht mehr verloren (2S, 2U). Eine Bilanz, die auch beim erneuten Aufeinandertreffen fortgeführt wird. Wir tendieren zu einem Heimsieg, schließen aber in einem defensiv geführten Duell das Remis nicht gänzlich aus. Daher behelfen wir uns mit einem +1-Handicap des Gastgebers und erwarten gleichzeitig weniger als 3.5 Tore. Diesbezüglich hält NEObet eine Quote von 2,02 bereit.

Darum tippen wir bei Elche vs Cadiz auf „Sieg Elche mit HC +1 & unter 3,5 Tore“:

Elche ist seit drei Heimspielen in La Liga ungeschlagen (2S, 1U) und bestritt 72 Prozent der Ansetzungen im eigenen Stadion mit weniger als 3,5 Toren.

Cadiz holte nur einen Dreier in den vergangenen zehn La-Liga-Auswärtspartien (3U, 6N) und absolvierte 83 Prozent der Auswärtsbegegnungen in der Saison mit drei oder weniger Toren.

Acht der jüngsten zehn Kräftemessen zwischen den beiden Kontrahenten endeten im Estadio Manuel Martinez Valero mit weniger als 2,5 Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elche vs Cadiz Quoten Analyse:

Tippfreunde, die sich auf die Suche nach einem klaren Favoriten im Match begeben, werden zumindest laut Buchmacher-Einschätzung zu keinem Ergebnis gelangen. Es ist mit einer Paarung zwischen zwei ebenbürtigen Mannschaften zu rechnen. Die Elche Cadiz Quoten für den Heim- bzw. Auswärtssieg bewegen sich zwischen 2,50 und 2,70.

Recht ähnlich verhält es sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“. Selbst Bookies, die den Abschluss von steuerfreien Wetten forcieren, halten sich dort recht bedeckt und servieren Quoten zwischen 1,80 und 1,95.

Elche vs Cadiz Prognose: „4. Auswärtspleite am Stück für Cadiz?“

Nach drei Jahren Aufenthalt im spanischen Oberhaus ist der Abstieg Elches in die zweite Liga bereits seit vier Spieltagen besiegelt. Ganze 14 Punkte trennen die Mannen von Trainer Sebastián Beccacece vom rettenden Ufer.

Der Argentinier fungiert bereits als sechster Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie beim FC Elche und ersetzte Ende März den erfolglosen Pablo Machin. Mit nur drei Siegen in elf Pflichtspielen wusste der neue Übungsleiter bisweilen nicht zu überzeugen und holte im Schnitt einen Punkt pro Ansetzung.

Die Grüngestreiften verkörpern das heimschwächste Team der Liga, sackten aber zwei der drei Saisonsiege zuhause unter dem neuen Coach ein. Sieben Punkte aus den jüngsten drei Begegnungen im Estadio Manuel Martinez Valero lassen auf einen Aufwärtstrend schließen.

Anders als die Hausherren kam Cadiz über die gesamte Saison mit einem Trainer aus. Sergio bestreitet gegen Elche sein 59. Pflichtspiel mit den Andalusiern. Ob es zum 18. Triumph unter seiner Federführung reicht, ist aufgrund der Auswärtsschwäche mehr als fraglich.

Elche - Cadiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elche: 1:0 Bilbao (PD, A), 1:1 Sevilla (PD, H), 1:1 Getafe (PD, A), 1:0 Atletico Madrid (PD, H), 1:2 Almeria (PD, A)

Letzte 5 Spiele Cadiz: 1:0 Celta Vigo (PD, H), 0:2 Villarreal (PD, A), 2:0 Valladolid (PD, H), 0:1 Mallorca (PD, A), 1:5 Atletico Madrid (PD, A)

Letzte 5 Spiele Elche vs. Cadiz: 1:1 (PD, A), 0:3 (PD, A), 3:1 (PD, H), 3:1 (PD, A), 1:1 (PD, H)

Anhand der vergangenen vier Begegnungen in fremden Stadien konnte nur ein Punkt errungen werden. Allgemein ziert nur ein Sieg in den letzten zehn La-Liga-Auswärtsspielen das Konto der Gäste und attestiert eine desaströse Form auf gegnerischem Boden.

Es mangelt an offensiver Durchschlagskraft. In drei der jüngsten vier Ansetzungen in der Ferne wurde nämlich ein eigener Treffer verpasst. Die Hinrunde brachte in Andalusien nach einem 1:1 keinen Gewinner mit sich.

Unser Elche – Cadiz Tipp: „Sieg Elche (Handicap +1) & unter 3,5 Tore“

Elche will sich mit einem Erfolgserlebnis aus dem elitären Kreis der 20 Elite-Clubs in Spanien verabschieden. Wenngleich die Grün-Gestreiften das Heimrecht genießen, sollten die Gäste keineswegs unterschätzt werden.

Dennoch ist seit dem Feststehen des Abstiegs in die 2. Liga bei den Gastgebern ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Wir gehen davon aus, dass dieser auch am letzten Spieltag fortgeführt werden kann. Da ein Remis aber nicht gänzlich auszuschließen ist, bietet sich eine Handicapwette +1 auf den Heimsieg an.

Sowohl Elche als auch Cadiz machten über die gesamte Saison nicht anhand ihrer Offensiv-Qualitäten auf sich aufmerksam. Nur jeweils 29 Tore zieren das Konto beider Mannschaften. Beim direkten Kräftemessen ist mit wenig Zählbarem zu rechnen.