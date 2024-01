Elfenbeinküste - Guinea-Bissau Tipp, Prognose & Quoten

Unser Elfenbeinküste - Guinea-Bissau Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2024 Spiel am 13.01.2024 lautet: Die Elfenbeinküste ist Underdog Guinea-Bissau um Klassen überlegen. Alles andere als ein deutlicher Sieg käme im Wett Tipp heute einem Wunder gleich.

Im Testspiel gegen Sierra Leone ließen die Ivorer mit einem 5:1-Kantersieg aufhorchen und zeigten sich auf der Höhe. Keines der letzten sechs Spiele ging verloren (4S, 2U). Deutlich schwächer präsentierte sich der Underdog aus Guinea-Bissau. Das Freundschaftsspiel gegen Mali führte nämlich zu einem vernichtenden 2:6. Zuvor kamen im Zuge der WM-Quali ein Sieg und ein Remis zum Vorschein. Als Gastgeber des 34. Afrika Cups wollen die Mannen von der Elfenbeinküste mit einem Sieg starten.

Wir spielen unseren Wett Tipp heute: „Sieg Elfenbeinküste (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,80 bei Betano.

Darum tippen wir bei Elfenbeinküste vs Guinea-Bissau auf „Sieg Elfenbeinküste (Handicap -1)“:

Die Elfenbeinküste genießt das Heimrecht beim Afrika Cup 2024.

Der Gastgeber konnte zuletzt mit 4 Siegen und 2 Remis überzeugen und liegt im FIFA-Ranking 54 Plätze vor dem Underdog.

Mit 334,58 Millionen Euro zeichnen sich die Ivorer durch mehr als den 12,5-fachen Kader-Marktwert der Gäste (26,23 Mio.) aus.



Elfenbeinküste vs Guinea-Bissau Quoten Analyse:

Die Wettanbieter schließen sich nahtlos unserer Einschätzung an und betrachten die Gastgeber im Olympic Stadium of Ebimpé als klaren Favoriten. Ein Heimsieg bringt eine Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau Wettquote von durchschnittlich 1,20 mit sich.

Wer hingegen ein kleines Fußballwunder in Betracht zieht, darf sich im Falle eines Auswärtssieges bei Betano über den 14,5-fachen Wetteinsatz freuen. Genauere Informationen zum Buchmacher sind im Betano Test ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau Prognose: Erobert der Gastgeber des Afrika Cups die Tabellenspitze?

„Les Eléphants“ fungieren in der Gruppe A als Favorit auf den Platz an der Sonne.

Als Gastgeber des diesjährigen Afrika Cups wäre alles andere als der Gruppensieg als eine herbe Enttäuschung zu bewerten, wobei vieles auf einen Zweikampf mit Nigeria hindeutet. Beide Teams stehen sich am zweiten Spieltag gegenüber.

Die Ivorer spielten kürzlich guten Fußball und feierten neben dem 5:1-Kantersieg im Testspiel mit Sierra Leone zwei weitere Triumphe im Zuge der WM-Qualifikation. Fairerweise gilt es aber zu erwähnen, dass die dortige Konkurrenz mit Gambia (2:0) und den Seychellen (9:0) auf überschaubarem Niveau agierte. Mit sechs Punkten und 11:0 Toren grüßt die Elf von Trainer Jean-Louis Gasset in der Gruppe F von Platz 1.

Der zweimalige Afrika-Cup-Gewinner zählt neben Marokko, Senegal und Algerien zu den Titelanwärtern in diesem Jahr.

Elfenbeinküste - Guinea-Bissau Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elfenbeinküste: 5:1 Sierra Leone (H), 2:0 Gambia (A), 9:0 Seychellen (H), 1:1 Südafrika (H), 1:1 Marokko (H).

Letzte 5 Spiele Guinea-Bissau: 2:6 Mali (A), 1:0 Dschibuti (A), 1:1 Burkina Faso (A), 0:1 Guinea (A), 2:1 Sierra Leone (H).

Letzte Spiele Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau: -



Guinea-Bissau ist ein unbeschriebenes Blatt im Weltfußball und verpasst auf Platz 103 nur knapp den Sprung in die Top 100 des FIFA-Rankings. In der Gruppe A des Afrika Cups gelten die Recken von Trainer Baciro Candé, der bereits seit Januar 2017 an der Seitenlinie steht, als klarer Außenseiter und dürfen sich keine großen Hoffnungen auf das Erreichen der K.o.-Runde machen.

Zum vierten Mal nimmt Guinea-Bissau am Afrika Cup teil und schied bisweilen immer nach der Gruppenphase aus. Der Nation mangelt es einfach an spielerischer Qualität in den eigenen Reihen. Ein Umstand, der anhand eines Kader-Marktwertes von 26,23 Millionen Euro verdeutlicht wird. Der Mannschaft fehlt es obendrein an mangelnder internationaler Erfahrung.

Nur eines der letzten vier Spiele wurde erfolgreich gestaltet (1U, 2N). Wer für seine Elfenbeinküste vs. Guinea-Bissau Wetten nach einem zusätzlichen Neukundenbonus strebt, ist bei Oddset genau richtig. Jetzt bei Oddset registrieren und bis zu 100 Euro Willkommensprämie auf die Ersteinzahlung abholen.

Unser Elfenbeinküste - Guinea-Bissau Tipp: Sieg Elfenbeinküste (Handicap -1)

Die Ivorer gehen als Gastgeber des Afrika Cups an den Start und werden sicher alles in die Waagschale werfen, um mit einem Sieg in den Wettbewerb zu starten. Aufgrund der deutlich größeren Qualität in den eigenen Reihen und des Heimrechts stehen die Chancen nicht schlecht.

Mehr als 54 Plätze trennen beide Konkurrenten im FIFA-Ranking. Die Rollenverteilung ist somit bereits vor dem Kick-Off mehr als deutlich.