Elversberg – Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 20.10.23

Unser Elversberg - Braunschweig Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.10.2023 lautet: Aufgrund des Heimvorteils ist der Aufsteiger zu favorisieren. Darüber hinaus gehen wir von wenigen Toren aus.

Elversberg holte kürzlich in Kiel nach einem 1:1 zumindest einen Zähler. Dabei gerieten die Gäste kurz vor der Pause in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel sorgte Luca Schnellbacher mit der einzigen Großchance für den etwas schmeichelhaften Ausgleich. Paderborn stellte sich zuletzt als harte Aufgabe für die Löwen aus Braunschweig heraus. Frühzeitig gerieten die Gastgeber mit 0:2 in Rückstand. Wenngleich Robert Ivanov zumindest kurz vor der Pause verkürzte, stand am Ende ein 1:3 zu Buche.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,60 bei Betano.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Braunschweig auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Elversberg befindet sich in einer guten Verfassung und ist seit nunmehr 5 Liga-Spielen ungeschlagen (3S, 2U).

Die Eintracht verlor in dieser Saison alle 4 Liga-Auswärtsspiele.

Braunschweig versäumte in 3 der 4 Partien auf gegnerischem Boden einen eigenen Treffer und stellt mit 6 Saisontoren den schwächsten Angriff der 2. Bundesliga.

Elversberg vs Braunschweig Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine leichte Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Ein Umstand, der anhand einer Elversberg - Braunschweig Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,90 untermauert wird.

Sollte den Gästen der erste Auswärtstriumph in dieser Spielzeit gelingen, wird dieser mit dem bis zu 3,8-fachen Wetteinsatz belohnt. Obwohl die Löwen auswärts keinen Biss hatten und in vier Begegnungen erst ein Tor erzielten, gehen die Bookies, darunter auch viele mit einem großzügigen Sportwetten Bonus, von drei oder mehr Toren aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs. Braunschweig Prognose: Kassiert Braunschweig die 6. Auswärtspleite am Stück?

Unter Coach Horst Steffen feierte Elversberg bisweilen große Erfolge. Im Jahr 2022 sicherten sich die Schützlinge aus dem Saarland in der Regionalliga Südwest den Platz an der Sonne und stiegen direkt auf. Im Folgejahr konnte die Meisterschaft in der 3. Liga vermeldet werden. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga war somit perfekt.

Nachdem die ersten vier Begegnungen nur einen Zähler gegen Hannover (2:2) mit sich brachten, sollte die Elf ihre Leistungen deutlich steigern können und ist mittlerweile seit fünf Partien ungeschlagen (3S, 2U).

In der heimischen URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde ist aber noch deutlich Luft nach oben. Nur eines der vier Heimspiele war von Erfolg gekrönt (1U, 2N). 75 Prozent der Begegnungen zu Hause endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Seit Anfang Juli sitzt Jens Härtel in Braunschweig auf der Bank, konnte aber bisher nicht wirklich überzeugen. Gegenüber der vergangenen Spielzeit verschlechterten sich die Löwen aktuell und sind am Ende der Tabelle angekommen.

Elversberg - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:1 Kiel (A), 1:1 Fürth (H), 2:0 Wiesbaden (A), 2:1 HSV (H), 1:0 Osnabrück (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:3 Paderborn (H), 0:1 Rostock (A), 2:2 Nürnberg (H), 0:3 Hertha BSC (A), 1:1 St. Pauli (H)

Letzte Spiele Elversberg vs. Braunschweig: -

Vor allem in der Ferne haben die Mannen aus Braunschweig bisweilen keine Sonne gesehen und alle vier Saisonspiele verloren, saisonübergreifend sind es sogar schon fünf. Dabei tat sich die Offensive sehr schwer und erzielte nur ein Tor in vier Begegnungen in der Fremde. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite auswärts satte acht Gegentore ankreiden lassen und steht alles andere als sicher.

Anthony Ujah ist mit drei Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Momentan fällt der Neuner aufgrund einer Schulterverletzung bis Januar 2024 aus. Ob Jens Härtel der richtige Mann an der Seitenlinie ist, bleibt abzuwarten. Nur eines seiner neun Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt (2U, 6N). Zudem setzte es in der ersten Runde des DFB-Pokals eine 1:3-Niederlage gegen Schalke.

Bei Betano handelt es sich um einen Bookie, der eine reichhaltige Offerte an Elversberg Braunschweig Wetten bereithält, komplettiert durch einen großzügigen Betano Bonus.

Unser Elversberg – Braunschweig Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Beim Aufsteiger zeichnet sich ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Seit fünf Ansetzungen stand keine Niederlage mehr zu Buche (3S, 2U). Vier der letzten fünf Liga-Duelle endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Den Löwen mangelt es vor allem auswärts an offensiver Durchschlagskraft. Das Fehlen von Anthony Ujah ist teilweise deutlich spürbar.