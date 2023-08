Elversberg – Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten | 26.08.2023

Unser Elversberg - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Der Zweitliga-Neuling hat bisweilen nur wenig zu lachen und wird auch gegen Düsseldorf nicht siegreich sein.

Die Saarländer boten zuletzt am Betzenberg gegen Lautern eine starke Leistung, gingen trotz zwischenzeitlicher Führung aber dennoch mit 2:3 leer aus. Düsseldorf stand kürzlich auf heimischem Boden gegen Paderborn mit leeren Händen da. Trotz mehr Abschlüssen mangelte es dennoch an klaren Chancen und der entsprechenden Kaltschnäuzigkeit im letzten Drittel.

Wir visieren ein Duell auf Augenhöhe an, schreiben aber den Rheinländern aufgrund der größeren Qualität im Kader Vorteile zu. Darüber hinaus tendieren wir mindestens zu zwei Toren im Spiel. Interwetten stellt eine Quote von 1,70 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Elversberg wartet weiterhin auf den ersten Triumph in der 2. Bundesliga (1U, 2N).

Düsseldorf verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 7 Auswärtsspiele (3S, 3U).

Die Saarländer zeigen den niedrigsten Etat bzw. Kader-Marktwert (10,5 Millionen Euro) der 2. Bundesliga auf.

Elversberg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Der Drei-Weg-Markt bringt keinen Favoriten zum Vorschein und offenbart recht ausgeglichene Elversberg Düsseldorf Wettquoten. Obwohl den Gästen aus dem Rheinland aufgrund des größeren Spielerpotenzials leichte Vorteile eingeräumt werden. Eine Tatsache, die anhand einer Quote von durchschnittlich 2,20 belegt wird.

Tipp-Freunde, die hingegen von einem Heimsieg ausgehen, dürfen sich auf den bis zu dreifachen Wetteinsatz freuen. Die Wettanbieter streben ein offensiv geführtes Kräftemessen mit drei oder mehr Toren an. Mit dem Interwetten Bonus könntest du hier Vorteile generieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs. Düsseldorf Prognose: Verlässt der Zweitliga-Debütant die Abstiegszone?

Elversberg stieg als Drittliga-Meister direkt in die 2. Bundesliga auf und spielte eine sehr starke Saison, wenngleich den Saarländern am Ende etwas die Puste ausging. Meistertrainer Horst Steffen hat mit seinem Team bereits Geschichte geschrieben und legte von der Regionalliga Südwest einen Durchmarsch bis in die 2. Bundesliga hin.

Dort gibt es nur ein Ziel: Den Klassenerhalt! Der Ausflug könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein. In der ersten drei Begegnungen wurde nämlich nur ein magerer Zähler errungen. Fairerweise muss aber auch erwähnt werden, dass die Konkurrenz mit Hannover (2:2), Rostock (1:2) und Kaiserslautern (2:3) nicht zu unterschätzen war.

Dem Klub mangelte es schlichtweg an den Mitteln, um sich in der Sommerpause hochwertig zu verstärken, wobei mit Luca Schnellberger (14 Tore) und Jannik Rochelt (12 Tore) die besten Angreifer der vergangenen Saison gehalten wurden. Beide warten nach wie vor auf den ersten Treffer in der 2. Liga.

Nach dem 0:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals können die Mannen von Trainer Horst Steffen fortan den Fokus vollkommen auf den Klassenerhalt legen.

Düsseldorf landete im vergangenen Jahr auf dem undankbaren vierten Tabellenplatz und verpasste somit knapp die Aufstiegsrelegation. Auch in dieser Spielzeit wollen die Rheinländer wieder um den Aufstieg spielen, um ein fünftes Jahr Zweitklassigkeit zu vermeiden.

Elversberg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:3 Kaiserslautern (2.BL, A), 0:1 Mainz (Pokal, H), 1:2 Rostock (2.BL, H), 2:2 Hannover (2.BL, A), 2:1 Ingolstadt (3.L, A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:2 Paderborn (2.BL, H), 3:1 Illertissen (Pokal, A), 0:0 St. Pauli (2. BL, A), 1:0 Hertha (2.BL, H), 3:0 Kaiserslautern (2.BL, A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Düsseldorf: -

Mit Dawid Kownacki hat der beste Angreifer der letzten Saison den Klub Richtung Werder Bremen verlassen. Der ablösefrei aus Freiburg II gekommene Vincent Vermeij konnte diese Lücke bisher noch nicht füllen und wartet weiterhin auf den ersten Treffer in dieser Saison.

Mit zwei Toren in drei Zweitliga-Spielen tat sich der gesamte Offensiv-Verbund bislang sehr schwer. Mut macht in jedem Fall die bisherige Auswärtsbilanz. Saisonübergreifend ging nämlich nur eines der letzten sieben Fernduelle verloren (3S, 3U).

Obwohl der letzte Spieltag gegen Paderborn einen Misserfolg brachte, waren teilweise vielversprechende Ansätze im Spielaufbau zu erkennen. Darauf gilt es aufzubauen. Der von uns getestete Wettanbieter Interwetten schließt dies zumindest nicht gänzlich aus. Wer den maximalen Ertrag aus seinen Elversberg Düsseldorf Wetten ohne erhöhtes Risiko herausholen möchte, könnte einen Sportwetten Bonus ohne Einzahlung nutzen.

Unser Elversberg – Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Rheinländer bestechen in sämtlichen Mannschaftsbereichen durch mehr Qualität und zeigen mit 26,8 zu 10,48 Millionen Euro mehr als den doppelten Kader-Marktwert auf. Die Gastgeber präsentierten sich kürzlich beim 2:3 in Lautern trotz defensiver 4-3-3 Ausrichtung hinten sehr anfällig. Es bleibt abzuwarten, ob Horst Steffen am kommenden Matchday offensiver auflaufen lässt.