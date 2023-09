Elversberg - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2023

Unser Elversberg - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.10.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens zwei Toren bleibt die SVE weiter ungeschlagen.

Die SV Elversberg mischt aktuell die 2. Bundesliga auf. Nach dem verpatzten Saisonstart schien der Drittliga-Meister seiner Rolle als einer der heißesten Abstiegskandidaten gerecht zu werden. Doch mittlerweile findet man die SVE in der ersten Tabellenhälfte wieder. Nach zuletzt starken Ergebnissen rechnet man sich auch im Heimspiel gegen Fürth etwas aus.

Doch die Franken landeten erst in der letzten Woche einen Befreiungsschlag und wollen nun auch auswärts mal wieder gewinnen. Wir denken, dass es für den Auswärts-Dreier nicht reicht, trauen den Gästen aber einen Treffer durchaus zu. Daher tendieren wir zur Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,76 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Fürth auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Elversberg hat die letzten 3 Zweitliga-Spiele alle gewonnen.

Fürth wartet seit 6 Auswärts-Partien auf deinen Dreier.

In 6 der 7 Zweitliga-Partien der SVE und des Kleeblatts gab es mindestens zwei Treffer.

Elversberg vs Fürth Quoten Analyse:

Die Wettanbieter können sich in diesem Duell auf keinen Favoriten festlegen. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind nahezu identisch und bewegen sich meist im Bereich zwischen 2,45 und 2,55. Die Wettquoten für den Tipp auf ein Remis bleiben recht deutlich unter der Marke von 4,00. Die Höchstwerte hierfür liegen bei 3,70.

Gerade bei solch ausgeglichenen Partien lohnen sich Boni, wie zum Beispiel der NEObet Bonus, besonders. Sicher sind sich die Buchmacher damit, dass es hier einige Tore geben wird. Die Wettoption „Über 2,5 Tore“ knackt bei den meisten Bookies noch nicht einmal die Schwelle von 1,50. Erst für einen Treffer mehr erhält man Werte von bis zu 2,32.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Fürth Prognose: Die SVE will es mehr

Nach ihrem ersten Aufstieg in die 2. Bundesliga galt die SV Elversberg in dem traditionell sehr stark besetzten Unterhaus für viele als Absteiger Nummer 1. Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Partien, in denen die Saarländer zwölf Gegentore kassierten, sprach auch erstmal einiges dafür.

Doch dann folgten drei Siege am Stück, mit denen man die Abstiegsregion verließ und sich auf Platz 8 in der ersten Tabellenhälfte verschanzte. Unter den drei Dreiern war auch der 2:1-Heimsieg gegen den HSV, als die Elversberger den Hamburgern nach zuvor vier Siegen und einem Remis die erste Niederlage zufügten.

Kein anderer Klub holte aus den letzten drei Partien das Maximum von neun Punkten. Zudem gab es in besagten letzten drei Begegnungen nur einen Gegentreffer. Auch das ist Liga-Bestwert! Insofern wirken die Quoten der deutschen Buchmacher für Wetten in Richtung der Gastgeber sicherlich interessant.

Wenn man bedenkt, dass Elversberg insgesamt schon acht Zähler nach Führungen abgab, dann weiß man spätestens, dass die SVE niemand ist, den man mal eben so im Vorbeigehen schlägt. Noch ist sie mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen bei 3:8 Toren Letzter der Heimtabelle. Das soll sich nach diesem Spieltag ändern.

Elversberg - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:0 Wehen Wiesbaden (A), 2:1 HSV (H), 1:0 Osnabrück (A), 0:5 Düsseldorf (H), 2:3 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Fürth: 4:3 Karlsruhe (H), 1:1 Nürnberg (A), 1:3 Hannover (H), 0:5 Hertha (A), 0:0 St. Pauli (H)

Letzte Spiele Elversberg vs. Fürth: -

Doch Greuther Fürth reist mit frischem Selbstbewusstsein ins Saarland. Am vergangenen Wochenende schlug das Kleeblatt nach turbulenter Achterbahnfahrt die Gäste vom Karlsruher SC mit 4:3 und beendete damit eine Serie von fünf sieglosen Zweitliga-Spielen am Stück, von denen es drei verlor. Nun will man auswärts nachlegen, doch in der Fremde gab es den letzten Dreier am 9. April 2023 beim späteren Absteiger Sandhausen (2:0). Es war gleichzeitig der einzige Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr und der einzige in den letzten 13 Zweitliga-Spielen auf des Gegners Platz sowie die einzige weiße Weste in besagten letzten 13 Auswärts-Partien.

Allein seit dem Erfolg beim SVS blieben die Franken in sechs Auswärtsspielen im Unterhaus ohne Dreier und haben vier dieser sechs Begegnungen verloren. Zieht man alle Spiele 2023 heran, holte die SpVgg insgesamt 29 Punkte, nur fünf davon in der Fremde. Nach dem 1:1 im Derby in Nürnberg blieb Fürth mit dem letzten Erfolg über den KSC im zweiten Spiel in Folge unbesiegt. Drei ungeschlagene Zweitliga-Partien am Stück wären im Jahr 2023 ein Novum. Mit Liga-Neulingen tun sich die Fürther übrigens schwer. Nur eines der letzten zehn solcher Duelle hat das Kleeblatt gewonnen und sechs der übrigen neun verloren.

Unser Elversberg - Fürth Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Elversberg hat ohne Wenn und Aber einen Lauf. Nach drei Siegen in Serie, unter anderem gegen den HSV, würden wir die SVE in diesem Duell sogar leicht vorne sehen. Zudem waren die Fürther in der Vergangenheit ein gern gesehener Gast, der von den letzten 13 Auswärtsspielen in Liga 2 nur das bei Sandhausen gewann. Da in sechs der bisherigen sieben Zweitliga-Partien sowohl der SVE als auch des Kleeblatts mindestens zwei Tore fielen, gehen wir davon aus, dass wir mindestens zwei Treffer auch diesmal sehen werden.