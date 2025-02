Elversberg - Fürth Tipp, Prognose, Quoten | 15.02.2025

Unser Elversberg - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.02.2025 lautet: Fürth ist im Mittelfeld der Tabelle angelangt, doch die SVE hat noch Chancen, weit oben anzuklopfen. Im Wett Tipp heute treffen zwei Teams aufeinander, die uns mit Toren verwöhnen.

Am 15. Februar 2025 um 13:00 Uhr trifft Elversberg in der Ursapharm-Arena auf Greuther Fürth in einem spannenden Duell der 2. Bundesliga. Vor dem 22. Spieltag dieser hart umkämpften Liga stehen Elversberg auf Platz 8 und Greuther Fürth auf Platz 11.