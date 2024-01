Elversberg – Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 20.01.2024

Unser Elversberg - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: Bei beiden Mannschaften kriselte es vor der Winterpause gewaltig. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen potenziellen Anwärter auf drei Punkte.

Vor der heiß ersehnten Winterpause kassierte der Aufsteiger aus Elversberg satte drei Niederlagen am Stück und rutschte somit ins Mittelfeld der Tabelle ab. Hannover 96 wartet seit mittlerweile fünf Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis (3U, 2N) und ging vor der Winterpause mit 0:3 in Kiel baden. Ähnlich dem Hinspiel, das ein 2:2 mit sich brachte, sehen wir auch beim erneuten Aufeinandertreffen keinen Favoriten.

Wir entscheiden uns in unserem Wett Tipp heute für ein „Unentschieden“. Für diesen Spielausgang gewährt AdmiralBet eine Quote von 3,50.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Hannover auf „Unentschieden“:

Bereits in der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2.

3 der jüngsten 5 Spieltage brachten für Hannover ein Remis mit sich.

Beide Mannschaften konnten vor der Winterpause nicht überzeugen und befinden sich im Formtief.

Elversberg vs Hannover Quoten Analyse:

Die Quoten am Drei-Weg-Markt gestalten sich recht ausgeglichen und lassen auf keinen klaren Aspiranten auf den Sieg schließen. Aufgrund des Heimrechts ist der Aufsteiger aus Elversberg mit einer Quote von durchschnittlich 2,30 am niedrigsten bewertet. Ein Sieg der Gäste aus Niedersachsen wird nicht ausgeschlossen, ist aber mit einer durchschnittlichen Quote von 3,00 höher bemessen.

In der regulären Spielzeit brachten beide direkten Aufeinandertreffen ein Remis mit sich. Wer erneut von einer Punkteteilung ausgeht, darf sich in der AdmiralBet Sportwetten App über den 3,5-fachen Wetteinsatz freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs. Hannover Prognose: Kassiert Elversberg die 4. Liga-Niederlage am Stück?

Elversberg ist als Aufsteiger in die 2. Bundesliga gestartet und hat den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Bisher waren die Leistungen mal abgesehen von den drei letzten Spieltagen als durchweg überzeugend zu bewerten.

Mit 24 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Horst Steffen im gesicherten Mittelfeld und zeigt ein Polster von sieben Punkten auf die Abstiegszone auf.

Zuletzt zeichnete sich ein Negativtrend ab. Vor der Winterpause gingen die drei Paarungen gegen Hertha BSC (1:5), Nürnberg (0:1) und Karlsruhe (2:3) verloren.

Die Saarländer konnten in der heimischen Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde bisweilen nicht überzeugen und gehören zu den schwächsten Heimteams der Liga (3S, 1U, 4N). In über einem Drittel der Ansetzungen auf heimischem Boden wurde ein eigener Treffer verpasst.

Elversberg - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:3 Karlsruhe (A), 0:1 Nürnberg (H), 1:5 Hertha BSC (A), 4:1 Paderborn (H), 2:1 Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:3 Kiel (A), 2:2 Karlsruhe (H), 0:1 Paderborn (A), 2:2 Hertha BSC (H), 0:0 St. Pauli (A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Hannover: 2:2 (A), 5:4 n.E. (H).

Im Vorjahr erreichte Hannover nur den zehnten Tabellenplatz und konnte somit nicht überzeugen. Gegenüber der vergangenen Saison liegt zwar aktuell eine Verbesserung vor, aber dennoch spielen die 96er nicht ernsthaft um den Aufstieg mit. Nach dem Abstieg im Jahr 2019 dürfte es auch in dieser Saison nicht ausreichen, um ernsthaft an die Rückkehr ins deutsche Oberhaus des Fußballs zu denken. Seit mittlerweile fünf Spieltagen wartet die Elf von Trainer Stefan Leitl auf ein Erfolgserlebnis. Die Niedersachsen haben einen Hang zum Remis. Drei der letzten fünf Begegnungen führten zu einer Punkteteilung.

Trotz der zuletzt schwachen Leistungen halten die Verantwortlichen weiterhin an Stefan Leitl als Trainer fest. Der 46-Jährige sitzt bereits seit Anfang Juli 2022 auf der Trainerbank, konnte aber mit einem Durchschnitt von 1,31 Punkten pro Spiel nur bedingt überzeugen.

Ein Drittel sämtlicher Auswärtsspiele führte zu einer Punkteteilung. Darüber hinaus wurde keine der letzten sechs Paarungen in der Fremde gewonnen. Offensiv fand Hannover zuletzt auswärts nicht statt und wartet seit drei Partien in der Ferne auf einen Torerfolg. Wer auf Gratiswetten für seinen Elversberg Hannover Sportwetten Tipp hofft, ist bei AdmiralBet in besten Händen. Der Bookie bietet für Neukunden 10 Euro gratis zum kostenlosen Testen. Die Gutschrift erfolgt nach erstmaliger Registrierung bzw. Verifizierung.

Unser Elversberg – Hannover Tipp: Unentschieden

Beide Mannschaften zeigten sich vor der Winterpause nicht von ihrer besten Seite und waren somit alles andere als erfolgreich. Wir sehen auch im direkten Aufeinandertreffen keinen Favoriten und schätzen die Konkurrenten als ebenbürtig ein. Der Direktvergleich gibt uns recht. Die bisherigen Kräftemessen führten jeweils in der regulären Spielzeit zu einem Remis.