Elversberg - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser Elversberg - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.05.2024 lautet: Im Hinspiel erzielten die Berliner fünf Treffer. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir abermals mit einigen Toren der Alten Dame.

Auch wenn der Klassenerhalt rein rechnerisch noch nicht in trockenen Tüchern ist, darf sich Aufsteiger Elversberg angesichts eines Vorsprungs von acht Punkten auf den Relegationsplatz sicher sein, die erste Saison im Unterhaus des deutschen Fußballs überstanden zu haben. Im vorletzten Heimspiel kommt es zum Duell mit Hertha BSC. Die Berliner haben auch keine theoretischen Chancen mehr auf den Aufstieg, wollen in der Tabelle aber dennoch ein paar Plätze weiter nach oben klettern.

Auf ihre Offensive konnte sich die Alte Dame bisweilen verlassen. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Hertha Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Hertha auf „Hertha Über 1,5 Tore“:

Elversberg kassierte an den letzten 3 Spieltagen insgesamt 7 Gegentore.

Hertha stellt mit 63 Toren die zweitbeste Offensive in der 2. Bundesliga.

Das Hinspiel gewannen die Berliner mit 5:1.

Elversberg vs Hertha Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quotenverteilung der Sportwetten Anbieter offenbart: Einen Favoriten haben die Bookies nicht. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind teilweise identisch. Insgesamt bewegen sie sich im Bereich von 2,45 bis 2,62. Ein Remis bringt Wettquoten bis 3,80 hervor.

Bei einem sind sich aber alle Buchmacher einig: Es wird Tore regnen! Selbst der Tipp auf „Über 3,5 Tore“ erreicht gerade noch so die Marke von 2,00. Die beliebte Wettoption „Beide Teams treffen“ ist angesichts von Quoten von höchstens 1,39 keine echte Alternative.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Hertha Prognose: Berliner Offensive zündet

Am vergangenen Spieltag ging Elversberg in Paderborn kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung, verlor dann aber doch noch durch drei Gegentreffer binnen 20 Minuten mit 1:3. Damit blieb es für die SVE bei nur einem Sieg an den letzten sechs Spieltagen, den der Aufsteiger ausgerechnet auswärts bei der Heim-Macht St. Pauli holte (4:3).

Aus diesen letzten sechs Partien holten die Elversberger insgesamt nur fünf Punkte - ein Wert, der nur von Nürnberg und Wehen Wiesbaden unterboten wird. Zu Hause ist die SVE aktuell seit vier Zweitliga-Spielen sieglos (2U, 2N). Zuvor war sie nie länger als zweimal hintereinander vor ihren heimischen Fans ohne Dreier geblieben.

In drei dieser letzten vier Heimpartien blieben die Elversberger torlos. In den vorangegangen elf Zweitliga-Heimspielen waren sie insgesamt auch nur dreimal ohne eigenen Treffer geblieben. Vor diesem Hintergrund scheinen die Quoten für die Option „Beide Teams treffen“ viel zu niedrig. Aber die Berliner kassieren gerne Gegentore, wie wir gleich noch sehen werden.

Insgesamt kann der Aufsteiger mit seiner ersten Saison in der 2. Bundesliga vollends zufrieden sein. Drei Spieltage vor dem Saisonende steht dieser mit 40 Punkten auf dem zehnten Platz. Den Klassenerhalt wird man letztlich souverän schaffen. Da dürfte es Fans und Verantwortliche wohl auch nur wenig stören, dass man zuletzt sieben Gegentore in drei Partien kassiert hat.

Elversberg - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:3 Paderborn (A), 1:1 Schalke (H), 4:3 St. Pauli (A), 0:0 Magdeburg (H), 0:5 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:1 Hannover (H), 2:3 Karlsruhe (A), 4:0 Rostock (H), 3:2 Paderborn (A), 3:3 Nürnberg (H)

Letztes Spiele Elversberg vs Hertha: 1:5 (A)

Insgesamt stehen bei Elversberg schon 55 Gegentreffer in der Bilanz. Nur vier Teams mussten bislang öfter hinter sich greifen. Mit Gegentreffern kennt sich aber auch die Hertha aus. Sie steht im Moment bei 52 Gegentoren. In diesem Kalenderjahr behielten die Berliner nur einmal in 15 Zweitliga-Spielen eine Weiße Weste.

In 13 dieser letzten 15 Zweitliga-Partien der Alten Dame gab es Tore auf beiden Seiten. Selbst konnte der BSC an den bisherigen 31 Spieltagen stolze 63 Treffer erzielen. Dieser Wert wird aktuell nur von Düsseldorf mit 65 Toren überboten. Mit im Schnitt 3,7 Treffern pro Partie sind die Zweitliga-Begegnungen der Herthaner die torreichsten.

Ganze 17 Mal gab es in einem Zweitliga-Spiel der Gäste in dieser Saison vier oder mehr Tore. Insofern darf man gerne über den Elversberg Hertha Tipp auf „Über 3,5 Tore“ nachdenken. Bei Intertops erhält man für diese Option eine Quote von 2,00 und falls ihr sie euch noch nicht geholt habt, dann ist in diesem Zusammenhang die 10 Euro Intertops Gratiswette sicherlich interessant.

Von der Hertha darf man jedenfalls erwarten, dass sie auch im Endspurt der Saison nicht nachlässt. Aktuell steht sie zwar nur auf Rang 8. Der fünfte Platz ist aber auch nur vier Zähler entfernt. Nur einmal an den letzten sechs Spieltagen haben die Berliner verloren (3S, 2U). In diesen letzten sechs Partien erzielten sie 18 Treffer und damit im Schnitt drei Tore pro Spiel - Liga-Höchstwert!

Unser Elversberg - Hertha Tipp: „Hertha Über 1,5 Tore“

Tatsächlich spricht hier viel für ein torreiches Match, denn auch Spiele der Elversberger sind mit im Schnitt 3,2 Treffern pro Partie nicht gerade torarm. Vor allem von den Gästen, die schon das Hinspiel klar mit 5:1 gewannen, erwarten wir Tore. Sie trafen an fünf der letzten sechs Spieltage mindestens doppelt und treffen nun auf einen Gegner, der zuletzt öfter hinter sich greifen musste. Genauer gesagt: An vier der letzten sechs Spieltage kassierte der Aufsteiger mindestens zwei Gegentreffer - zuletzt drei Gegentore binnen 20 Minuten.