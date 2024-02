Elversberg - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten|4.2.24

Unser Elversberg - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.02.2024 lautet: Zwei der formschwächsten Teams treffen im Wett Tipp heute aufeinander. Aufsteiger Elversberg spielte eine mehr als respektable Hinrunde, befindet sich mit einer Serie von vier Niederlagen und einem Remis momentan jedoch im freien Fall. Wir sehen die Roten Teufel nach einem starken Auftritt im Pokal mit Rückenwind im Vorteil.

Kaiserslautern konnte nach sieben Niederlagen in Folge einen überzeugenden Sieg gegen Schalke feiern und den Negativtrend stoppen. Gegen Elversberg muss nun das nächste Erfolgserlebnis folgen, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Die Saarländer warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und zeigten sich vor allem in der Defensive teils desolat.

Wir glauben an die Wende von Kaiserslautern und wählen den Wett Tipp heute „Sieg Kaiserslautern“ mit einer Quote von 3,15 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Kaiserslautern auf „Sieg Kaiserslautern“:

Kaiserslautern gewann die letzten beiden Pflichtspiele und erzielte dabei jeweils mindestens 3 Tore.

Elversberg konnte seit 9 Spielen keine Weiße Weste mehr wahren.

In den letzten 5 Spielen setzte es für Elversberg im Schnitt 2,4 Gegentore.



Elversberg vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die im freien Fall befindlichen Elversberger werden von den Buchmachern im kommenden Spiel als leichter Favorit gesehen, was vermutlich ausschließlich mit dem Heimvorteil in Zusammenhang steht. Die Quote für einen Heimsieg liegt bei 2,10, der zweite Liga-Sieg in Folge für die Lauterer ergibt eine Quote von 3,15.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 1:1-Unentschieden mit einer Quote von 6,50 beziffert. Wenig verwunderlich liegt somit auch die Quote für eine Wette darauf, dass beide Teams einen Treffer erzielen, bei recht niedrigen 1,47. Für einen solchen Tipp würde sich die Nutzung des Bet-at-home Gutscheins hervorragend anbieten, um die Gewinnspanne noch etwas in die Höhe treiben zu können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Kaiserslautern Prognose: Gelingt den Roten Teufeln die Trendwende?

Was für eine eigenartige Saison der Lauterer! Nach einem starken Start in die Hinrunde mit zwischenzeitlich sieben Spielen ohne Niederlage (5S, 2U) sahen die Pfälzer wie ein ernstzunehmender Anwärter auf den Aufstieg aus. Es folgte jedoch eine Abwärtsspirale sondergleichen. Neun sieglose Spiele, davon acht Pleiten, ließen die nun „Armen Teufel“ in den Keller rutschen. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur einen Punkt.

Vor allem die Verteidigung zeigte sich nicht gerade stabil, die Lauterer kassierten bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Treffer. Mit 39 Gegentoren stellt man die drittschwächste Defensive der Liga. In den 19 bisherigen Spielen verursachten die Spieler von Neo-Coach Grammozis schon fünf Elfmeter, keiner davon konnte gehalten werden.

Elversberg ging nach dem sensationellen Aufstieg in die 2. Bundesliga als klarer Underdog in die Saison. Aufgrund dessen kann man immer noch von einer guten Saison der Saarländer sprechen, die zwischenzeitlich in zehn Spielen nur eine Niederlage kassierten und starke sieben Siege einfahren konnten. Seitdem wartet man jedoch auf einen weiteren Erfolg, in den letzten fünf Partien wurde nur einer von 15 möglichen Punkten gesammelt.

Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt momentan noch vier Zähler, bei einer erneuten Niederlage dürfte dieser Vorsprung jedoch weiter schmelzen. 13 der insgesamt 33 Gegentore sammelten die Saarländer in den letzten fünf Spielen ein. Der defensive Einsatz mit den zweitmeisten erfolgreichen Tacklings aller Mannschaften der Liga stimmt im Großen und Ganzen bei den Männern von Trainer Horst Steffen.

Elversberg - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:2 Rostock (A), 2:2 Hannover (H), 2:3 Karlsruhe (A), 0:1 Nürnberg (H), 1:5 Hertha (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:1 Hertha (Pokal, A), 4:1 Schalke (H), 0:2 St. Pauli (A), 1:2 Braunschweig (A), 1:2 Hertha (H).

Letztes Spiel Elversberg vs. Kaiserslautern: 2:3 (A).



Trotz der teils katastrophalen Leistung der Roten Teufel im Ligabetrieb ließ man im DFB-Pokal nichts anbrennen und steht nach dem 3:1-Sieg bei der Hertha aus Berlin im Halbfinale des Wettbewerbs. So könnten die Pfälzer gegen Elversberg den dritten Pflichtspielsieg in Folge feiern, was ihnen zuletzt am 5. Spieltag dieser Saison gelang. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete nach einer sehr unterhaltsamen Partie mit einem 3:2-Sieg für Kaiserslautern und war zugleich das erste Duell der beiden Teams.

Nach einem enorm starken Start von Ragnar Ache mit sechs Toren in den ersten sieben Partien für Kaiserslautern, konnte der Mittelstürmer zuletzt nach überstandener Verletzungspause mit zwei Toren gegen Schalke endlich wieder einen eigenen Treffer bejubeln. Auch gegen die momentan anfällige Defensive der Elversberger wäre ein Tipp auf einen Treffer des Deutsch-Ghanaers nicht die schlechteste Idee und könnte ohne großes Risiko in Verbindung mit einer Freiwette abgegeben werden.

Unser Elversberg - Kaiserslautern Tipp: Sieg Kaiserslautern

Die Lauterer sind zwar weiterhin anfällig in der Defensive, stellen jedoch eigentlich einen starken Angriff und litten unter dem verletzungsbedingten Fehlen von Top-Stürmer Ache. Wir sehen die Roten Teufel nach zwei überzeugenden Auftritten mit jeweils mindestens drei erzielten Treffern in Folge im Vorteil - vor allem gegen den Aufsteiger, der in fünf der letzten neun Spiele mindestens zwei Gegentreffer zuließ.