Elversberg - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten 19.05.2024

Unser Elversberg - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Statistiken für das Spiel zwischen Elversberg und dem KSC. Wir erwarten einen munteren Kick mit einigen Toren zum Saisonabschluss.

In einem sportlich bedeutungslosen Spiel werden beide Mannschaften um einen guten Saisonabschluss bemüht sein. Sowohl der Aufsteiger aus Elversberg als auch der KSC können durchaus Positives aus der bald endenden Spielzeit mit ins nächste Jahr nehmen.

Wir entscheiden uns aufgrund der starken Offensive der Gäste für den Wett Tipp heute „Karlsruhe Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Karlsruhe auf „Karlsruhe Über 1,5 Tore“:

Der KSC erzielte in dieser Saison im Schnitt beinahe 2 Tore pro Partie.

Elversberg fing sich in 6 der letzten 8 Partien mindestens 2 Gegentreffer ein.

Im Hinspiel gelangen den Karlsruhern 3 Tore gegen Elversberg.

Elversberg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Der Tabellen-Fünfte aus Karlsruhe betritt den Rasen in der Arena an der Kaiserlinde als leichter Favorit. Zumindest sehen das die Wettanbieter so und vergeben für einen Auswärtssieg der Mannen aus Südfranken eine Quote in Höhe von 2,25, während ein Heimsieg der Saarländer mit einer Quote von 2,85 etwas höher in den Büchern vermerkt ist.

Dass mit einigen Toren in der Partie zu rechnen ist, zeigt ein Blick auf die Über-/Unter-Wetten. Ein „Über 2,5 Tore“-Tipp wurde mit einer sehr niedrigen Quote von 1,30 versehen, selbst eine „Über 3,5 Tore“-Wette ergibt nur eine Quote in Höhe von 1,75. Übrigens steht beim von uns für dieses Spiel bevorzugten Wettanbieter momentan der starke Bet3000 Bonus im Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Karlsruhe Prognose: Kann der KSC die Elversberger auch zu Hause schlagen?

Der Aufsteiger aus dem Saarland kann auf eine starke Debütsaison in der zweithöchsten Spielklasse des deutschen Profi-Fußballs zurückblicken. Mit 43 Punkten stehen die Mannen aus Elversberg momentan auf dem elften Rang und könnten sich mit einem Sieg eventuell noch unter die Top 10 der Liga schieben. Das Torverhältnis ist aufgrund der doch teilweise sehr luftigen Defensive mit -11 klar negativ, trotzdem reichte dies für durchaus beachtliche zwölf Saisonsiege, bei 14 Niederlagen.

Bester Scorer im Team von Horst Steffen in dieser Saison war Luca Schnellbacher, der auf acht Treffer und sechs Torvorlagen kommt. Doch auch Jannik Rochelt und Paul Stock kamen im vom Trainer bevorzugten 4-2-3-1-Spielsystem auf eine zweistellige Ausbeute bei den Scorerpunkten.

Der KSC spielte eine sehr starke zweite Saisonhälfte und verlor nur drei der letzten 20 Liga-Spiele. Somit werden die Karlsruher vermutlich mit dem schwachen Start in die Saison hadern, der einen möglichen Aufstieg in die erste Bundesliga am Ende verhinderte.

Vor allem vor heimischem Publikum zeigten sich die Spieler von Trainer Christian Eichner stark und mussten nur drei Pleiten bei neun Siegen akzeptieren. Der KSC stellte mit 60 Saisontoren die viertbeste Offensive der Liga, den größten Anteil daran hatte Igor Matanovic, der mit 14 Toren und sieben Vorlagen an gut einem Drittel aller Tore seines Teams direkt beteiligt war.

Elversberg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:3 Nürnberg (A), 4:2 Hertha (H), 1:3 Paderborn (A), 1:1 Schalke (H), 4:3 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:2 Hannover (H), 2:1 Hansa Rostock (A), 1:0 1. FC Nürnberg (A), 3:2 Hertha BSC (H), 1:1 SC Paderborn (A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Karlsruhe: 2:3 (A), 0:3 (H), 0:0 (A).

Das Hinspiel in dieser Saison war erst die dritte Begegnung zwischen Elversberg und Karlsruhe überhaupt. Zuletzt trafen sich die beiden Teams während der Saison 2000/01 in der Regionalliga Süd. Der KSC musste mit zwei Siegen und einem Remis noch keine Niederlage gegen den kommenden Gegner hinnehmen.

Der KSC schoss in dieser Saison im Schnitt 5,4 Mal pro Partie auf den gegnerischen Kasten, was für den zweiten Platz im Ligavergleich reicht. Die gleiche Position nahmen die Baden-Württemberger auch bei der Flanken-Genauigkeit mit im Schnitt 28 Prozent ein, was immerhin zu neun Kopfballtoren führte.

In den letzten fünf Spielen der Elversberger wurden im Schnitt 4,4 Tore erzielt, vier Mal trafen dabei jeweils beide Teams mindestens einmal. So könnte sich eine „Beide Teams treffen & Über 3,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,90 durchaus lohnen, vor allem wenn diese mit einem starken Wettbonus kombiniert wird.

Unser Elversberg - Karlsruhe Tipp: Karlsruhe Über 1,5 Tore

Die Karlsruher konnten sich über weite Strecken der Saison durch starken Angriffs-Fußball auszeichnen und werden diesen Ansatz auch im letzten Spiel der Saison gegen den starken, aber hinten durchaus anfälligen Aufsteiger verfolgen. Wir erwarten einen sehr unterhaltsamen Saisonabschluss mit leichten Vorteilen für die Gäste aus Karlsruhe.