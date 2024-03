Elversberg – Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2024

Unser Elversberg - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Die Kieler spielen eine sehr starke Saison und fungieren als stärkstes Auswärtsteam des deutschen Unterhauses. Unser Wett Tipp heute schreibt den Gästen Vorteile zu.

Holstein Kiel könnte in dieser Saison Geschichte schreiben und den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga vermelden. Elversberg seinerseits feierte im Vorjahr den Aufstieg ins deutsche Unterhaus und will dort um jeden Preis weiterhin verweilen. Mut dürfte das 4:1 am vergangenen Spieltag in Fürth machen.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen klaren Anwärter auf den Sieg, räumen aber in einem torreichen Match den Gästen aus Kiel leichte Vorteile ein. Der Tipp „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ bringt bei Bwin eine Quote in Höhe von 2,30 mit sich.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Kiel auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Elversberg gehört zu den schwächsten Heimteams der 2. Bundesliga (5S, 2U, 5N).

Holstein Kiel verlor nur eines der letzten 9 Fernduelle (5S, 3U) und führt die Auswärtstabelle an.

Elversberg absolvierte 75 Prozent seiner Heimspiele mit 3 oder mehr Toren.

Elversberg vs Kiel Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft am Wettmarkt „1x2″ im Sand. Anhand der Elversberg Kiel Quoten lässt sich auf eine Ansetzung zweier ebenbürtiger Mannschaften schließen. In der Hinrunde teilten die Teams nach einem 1:1 die Punkte. Beiderseitige Tore werden auch diesmal für recht wahrscheinlich gehalten und mit einem durchschnittlichen Wert knapp unter 1,50 bewertet.

Die CrazyBuzzer App offenbart am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine deutliche Tendenz zu mindestens drei Treffern. Absolut nachvollziehbar, da an der Kaiserlinde im Schnitt pro Spiel 3,2 Tore fallen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs. Kiel Prognose: Holen die Kieler den 8. Auswärtssieg?

Die SVE stellte im Vorjahr die Meisterschaft in der 3. Liga sicher und stieg somit direkt in die 2. Bundesliga auf. Als Garant des Erfolgs gilt Trainer Horst Steffen, der den Klub seit seinem Amtsantritt im Oktober 2018 von der Regionalliga bis ins deutsche Unterhaus führte.

Nach wie vor sind die Mittel beim Verein aus dem Saarland stark begrenzt. Dennoch zeigt der Kader mittlerweile einen Gesamtwert von beinahe 18,53 Millionen Euro auf.

An der Kaiserlinde legten die Saarländer bisweilen große Probleme an den Tag und verkörpern neben Osnabrück und Braunschweig das heimschwächste Team der 2. Bundesliga (5S, 2U, 5N). Mit 20 Gegentoren in zwölf Begegnungen steht die Abwehr zu Hause alles andere als sicher.

Die Offensive kann die defensive Unsicherheit nicht kompensieren und blickt an der Kaiserlinde auf 18 erzielte Tore. Satte neun von zwölf Heim-Partien endeten mit drei oder mehr Toren.

Elversberg - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 4:1 Greuther Fürth (A), 0:3 Wiesbaden (H), 0:1 Hamburger SV (A), 3:1 VfL Osnabrück (H), 1:1 Fortuna Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 Karlsruher SC (H), 2:2 Hertha BSC (A), 3:4 FC St. Pauli (H), 4:0 SC Paderborn (A), 1:0 FC Schalke 04 (H).

Letzte Spiele Elversberg vs. Kiel: 1:1 (A), 0:0 (H), 2:1 (A).

Holstein Kiel fungiert hinter dem FC St. Pauli als zweite treibende Kraft in der 2. Bundesliga. Kaum jemand hatte die Störche vor dem Start der Saison als potentiellen Aufstiegskandidaten auf dem Zettel. Alle Zweifler sollten jedoch nach 25 Spieltagen zum Schweigen gebracht werden. Trotzdem zeichnete sich zuletzt ein leichter Abwärtstrend ab. Nur einer der vergangenen drei Spieltage war von Erfolg gekrönt. Nach den beiden sieglosen Partien gegen Hertha BSC (2:2) und Tabellen-Primus FC St. Pauli (0:1) sprang zu Hause gegen Karlsruhe ein knapper 1:0-Triumph heraus.

Mittlerweile beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten HSV fünf Zähler. In der Ferne lassen sich die Schützlinge von Trainer Marcel Rapp nicht die Butter vom Brot nehmen und sind in der Auswärtstabelle auf Platz 1 anzutreffen. Bislang trafen die Recken von der Ostseeküste in jedem Match auf gegnerischem Boden und netzten satte 22 Mal in der Fremde ein. Vier der jüngsten sechs Auswärtsspiele brachten drei oder mehr Tore mit sich. Steven Skrzybski ist mit acht Toren der beste Angreifer. In vier der jüngsten sechs Liga-Duelle schenkte er der Konkurrenz ein Tor ein. Wer mit einem weiteren Treffer des 31-jährigen Neuners rechnet, erhält bei Interwetten den beinahe dreifachen Wetteinsatz. Wettgutscheine und deren Nutzung bieten sich an, um eigene Verluste auszuschließen.

Unser Elversberg – Kiel Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Nur eines der bisherigen drei Duelle mit Elversberg musste Kiel mit einer Niederlage abschreiben. Zweimal sollten die Punkte geteilt werden. Die Störche brauchen einen Dreier, um den Tabellendritten weiterhin auf Distanz zu halten. Aufgrund der bisherigen Auswärtsstärke ist die Rapp-Elf keineswegs zu unterschätzen und leicht zu favorisieren.

Da beide Konkurrenten mit 39 (Elversberg) bzw. 47 Toren (Kiel) einen gesunden Zug zum gegnerischen Kasten aufzeigen, gehen wir im direkten Kräftemessen von drei oder mehr Toren aus.