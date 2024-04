Elversberg - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten |06.04.2024

Unser Elversberg - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Der Begriff “Torflaute” ist bei beiden Vereinen derzeit omnipräsent. Nach unserem Wett Tipp heute geht es für mindestens eine der beiden Mannschaften so weiter.

Nur zwei Vereine (Fürth, Wiesbaden) sammelten in der Rückrunde bislang weniger Zähler als Elversberg und Magdeburg (je 11 Punkte). Für beide Trainer ist das Offensivspiel ihrer jeweiligen Mannschaft ein äußerst sensibler Bereich. Elversberg wartet seit 183 Minuten auf einen Treffer, Magdeburg sogar seit 405 Minuten. Das offensichtliche Thema dieser Paarung ist daher: Wer beendet seine Torflaute? Magdeburg hat die schlechteren Aussichten, doch Elversberg tat sich zuletzt ebenfalls extrem schwer.

Wir trauen maximal einer Truppe eine Kehrtwende zu und spielen bei Bet3000 die Quote von 2,50 für “Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Magdeburg auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Magdeburg ist die zweitschwächste Offensiv-Mannschaft der zweiten Saisonhälfte (8 Tore).



Elversberg hat in 4 der letzten 5 Zweitliga-Spiele kein Tor erzielt.



Magdeburg wartet seit 4 Spieltagen auf einen Torjubel.



Elversberg vs Magdeburg Quoten Analyse:

Beide Mannschaften kamen innerhalb der vorangegangenen zwei Spieltage mindestens einmal mächtig unter die Räder. Elversberg unterlag am vergangenen Wochenende mit 0:5 in Braunschweig, Magdeburg verlor am vorletzten Spieltag mit 0:7 in Karlsruhe.

Einen Sportwetten Bonus würden wir auf keinen Fall für eine Drei-Weg-Wette verwenden, dafür sind die Quoten und die Formkurven zu ähnlich. Elversberg startet mit Siegquoten bis 2,40 in die Partie, während die Gäste eine Wettquote in der Spitze von 2,82 aufrufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Magdeburg Prognose: Das Tor wird von Spiel zu Spiel kleiner

So richtig können wir uns die niedrigen Quoten im Bereich von unter 1,50 für “Beide Teams treffen” nicht erklären. Wenn es ein Argument dafür gibt, dann ist es jeweils einer der letzten beiden Spieltage, als Elversberg (0:5 vs. Braunschweig) und Magdeburg (0:7 vs. Karlsruhe) eine Lehrstunde erhalten haben.

Das würden wir allerdings nicht überbewerten, denn die SVE stellt laut erwartbaren Gegentoren (38,4 xGA) eine der fünf besten Defensiven der Liga. Magdeburg konnte immerhin 23 Prozent der Gastauftritte ohne Gegentor beenden.

Das größte Argument für unsere anvisierte Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” sind jedoch ganz offensichtlich die Torflauten beider Teams. Magdeburg wartet seit vier Spieltagen (405 Spielminuten) auf einen eigenen Treffer und schloss 46 Prozent der Gastauftritte ohne eigenen Torerfolg ab.

Elversberg verpasste in vier der letzten fünf Zweitliga-Partien den passenden Zeitpunkt zum Torjubel und wurde nach vier der letzten fünf Spieltage ohne eigenen Torerfolg vom Feld geschickt.

Elversberg - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:5 Braunschweig (A), 0:2 Kiel (H), 4:1 Fürth (A), 0:3 Wiesbaden (H), 0:1 HSV (A).



Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:3 Hannover (H), 1:3 Union Berlin (A), 0:7 Karlsruhe (A), 0:1 Nürnberg (H), 0:0 Paderborn (H).



Letzte Spiele Elversberg vs. Magdeburg: 2:1 (A).



Das Selbstvertrauen der Stürmer hat unter diesen letzten Auftritten extrem gelitten. Generell sind Großchancen auf beiden Seiten eher eine Rarität. Magdeburg erspielte sich bislang nur 52 sogenannte “Big Chances” (14.).

Elversberg war in dieser Spielzeit ebenfalls nicht gerade für eine Flut von erspielten Großchancen bekannt (61). Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Schnitt der erzielten Tore, dabei rangieren beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte (je 1,4 Tore pro Spiel).

Darüber hinaus sind die Gäste in der Ferne noch deutlich weniger gefährlich (37 Prozent erzielte Tore) als im eigenen Stadion. Elversberg ist im eigenen Stadion jedoch ebenfalls kein Angst einflößender Konkurrent. Seit zwei Heimspielen warten die Hausherren auf einen Treffer vor heimischer Kulisse.

Ebenso wie die Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” gibt es für eine Wette auf “Unter 2,5 Tore” im Spiel bei Bet3000 eine Quote in der Höhe von 2,50. Beide Quoten enthalten in unseren Augen einen gehörigen “Value”.

Unser Elversberg - Magdeburg Tipp: “Beide Teams treffen: Nein”

Nur drei Mannschaften (Wiesbaden, Rostock und Nürnberg) sammelten im gegnerischen Strafraum weniger Ballkontakte als Elversberg (610). Magdeburg hat die zweitschwächste Offensive der Rückrunde (8 Tore), kann mit dem auf Ballbesitz getrimmten Spielstil (62,1 Prozent - Liga-Höchstwert!) zumindest die Chancen der Konkurrenz limitieren.