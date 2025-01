Elversberg - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten 19.01.2025

Am 19. Januar 2025 kommt es um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena zum spannenden Duell zwischen Elversberg und Magdeburg in der 2. Bundesliga. Beide Teams stehen mit 28 Punkten gleichauf auf den Plätzen 4 und 5 der Tabelle, was die Bedeutung dieses Spiels in der Elversberg Magdeburg Prognose unterstreicht.