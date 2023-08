Elversberg - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser Elversberg - Mainz Tipp zum DFB Pokal Spiel am 12.08.2023 lautet: Elversberg hat sich an den ersten beiden Spieltagen der 2. Bundesliga um den eigenen Lohn gebracht und zu wenig für die eigenen Leistungen geerntet. Mainz ist abgeklärt genug, um das zu nutzen.

Während sich andere Bundesligisten mit einer deutlich leichteren Auslosung beschäftigen können, hat der FSV Mainz 05 ein richtiges Brett in der ersten Runde gezogen. Elversberg hat an den ersten beiden Zweitliga-Spieltagen mit mutigem Auftreten überzeugt, jedoch der eigenen Unerfahrenheit Tribut zollen müssen.

Die Mainzer stehen selbst für intensive Zweikampfführung. Um diesen Spielstil weiter auf die Spitze zu treiben, wurde im Sommer Tom Krauß für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Somit sehen wir die 05er für dieses Spiel gewappnet. Unser Tipp: „Sieg Mainz“ mit einer Quote von 1,80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Mainz auf „Sieg Mainz“:

Elversberg vergab an beiden Spieltagen der 2. Bundesliga eine Führung.

Mainz hat eine gute Vorbereitung hinter sich und alle 4 Spiele gewonnen.

Die 05er sind nach dem Duell vor 2 Jahren gewarnt und werden fokussiert an die Begegnung herangehen.

Elversberg vs Mainz Quoten Analyse:

Die SV Elversberg ist heiß auf die nächste Sensation im Pokal. Nachdem sie den FSV bereits vor zwei Jahren an den Rande einer Niederlage brachten, sollten die Gäste gewarnt sein. Spätestens der 4:3-Sieg im letzten Jahr gegen Leverkusen sollte die Qualitäten der Hausherren gezeigt haben.

Mainz erreichte zuletzt zwei Mal in Folge das Achtelfinale und wird sich auf die intensive Spielweise der SVE vorbereitet haben. Während ein Heimsieg mit Quoten zwischen 3,30 und 4,00 ausgezeichnet ist, vergeben die Buchmacher für einen Mainzer Sieg Quoten bis 1,93. Wer eine Wette ohne Einzahlung platzieren möchte, sollte auf die Verlinkung klicken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Mainz Prognose: Hohe Intensität in der 1. Runde

Nicht zum ersten Mal treten die SV Elversberg und der FSV Mainz 05 in der ersten Pokalrunde gegeneinander an. Schon vor zwei Jahren schnupperten die Saarländer an einer Sensation. Am Ende scheiterte das Team von Horst Steffen nach dem Elfmeterschießen gegen die All Reds.

Ein Jahr später war ein Bundesligist fällig. Letztes Jahr bot Elversberg gegen Leverkusen all sein Können auf und schaffte tatsächlich den Schritt in die zweite Pokalrunde.

Damals wie heute steht das Spiel des Zweitliga-Neulings für hohe Intensität und Freude im Angriffsspiel. Nicht ohne Grund haben die Gastgeber nach zwei Spieltagen in der 2. Bundesliga 3,6 erwartbare Tore auf dem Konto (6.)

Selbst als Aufsteiger lässt Horst Steffen seine Mannschaft in der Regel hoch anlaufen. So lässt die SVE in der 2. Bundesliga die wenigsten Pässe pro Defensivaktion zu (6,62) und hat nach Magdeburg die zweitmeisten Defensivaktionen pro Minute des gegnerischen Ballbesitzes (7,8).

Elversberg spielt rasant und mutig, musste an den ersten beiden Spieltagen im deutschen Unterhaus aber gleichzeitig viel Lehrgeld zahlen.

Obwohl die SVE gegen Hannover (2:2) und Rostock (1:2) jeweils in Führung lag, hat der Aufsteiger nur einen Punkt gesammelt. Zu wenig für die Leidenschaft und die Leistung an den ersten beiden Spieltagen.

Elversberg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:2 Rostock (H), 2:2 Hannover 96 (A), 2:0 Mannheim (H), 1:2 Sandhausen (A), 3:0 Worms (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:0 Burnley (H), 4:1 St. Gallen (H), 6:1 TuS Koblenz (A), 16:0 Gensingen Grolsheim (A), 2:2 Mainz (A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Mainz: 7:8 n.E. (H).

Mainz hat bisher noch kein Pflichtspiel absolviert, mit einem 3:0-Erfolg bei der Generalprobe gegen Burnley dennoch ein Ausrufezeichen gesetzt. Bo Svensson scheint seine Mannschaft auf den Punkt genau in Form gebracht zu haben, wie vier Testspiel-Siege in Folge eindrucksvoll belegen können.

Obwohl sich der FSV immer mal wieder in der ersten Runde mühen musste, standen die 05er zuletzt zwei Jahre in Folge im Achtelfinale des DFB-Pokals. In der Bundesliga ist Mainz ein unangenehmer Gegner, der jeden Spieltag ernst nimmt. Vergangenes Jahr wurden die meisten Fouls gegen die All Reds gepfiffen (473).

Darüber hinaus hielt die Svensson-Elf den BVB am letzten Spieltag (2:2) von einer Meisterfeier ab. Glaubt ihr dennoch an ein Unentschieden und dementsprechend eine Verlängerung, hat der getestete Bookie NEObet dafür eine Quote von 3,85 im Angebot.

Unser Elversberg - Mainz Tipp: Sieg Mainz

Elversberg hat schon bei den vergangenen Teilnahmen am DFB-Pokal das Potenzial für die Rolle als Überraschungs-Kandidat angedeutet. Die ersten Spieltage in der 2. Bundesliga haben gezeigt, wie gefährlich die SVE sein kann. Gleichzeitig müssen die Hausherren noch etwas abgebrühter werden und genau das wird Mainz in diesem Jahr ausnutzen.