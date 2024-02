Elversberg - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Elversberg - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2024 lautet: Beide Mannschaften bestreiten die Saison als Aufsteiger. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Saarländer in der leichten Favoritenrolle.

Obwohl sich Elversberg zu Hause jüngst schwer tat, rechnen wir in unserem Wett Tipp heute mit einem Heimsieg. Dieser wird bei Oddset mit einer Quote von 1,82 vergütet.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Osnabrück auf „Sieg Elversberg“:

Elversberg vs Osnabrück Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt sind die Hausherren aus dem Saarland leicht favorisiert und zeigen eine durchschnittliche Quote von 1,80 auf. Immerhin wurden drei der bisherigen fünf Kräftemessen siegreich gestaltet.

In keinem der beiden Duelle im Saarland konnte Osnabrück die Oberhand behalten (1U, 1N). Sofern diese Bilanz gebrochen wird, steht mehr als der vierfache Wetteinsatz im Raum. Um ein eigenes Risiko bei diesem Elversberg Osnabrück Tipp zu vermeiden, bietet sich die Nutzung der Bwin Gratiswette für Neukunden an.

Elversberg vs. Osnabrück Prognose: Gelingt dem VfL der 2. Saisonsieg?

Obwohl die bisherigen Leistungen in der eigenen Arena nur als durchwachsen zu bewerten sind, ging lediglich eines der letzten vier Heimspiele verloren (2S, 1U). Zwei von drei Ansetzungen an der Kaiserlinde gegen Teams des unteren Tabellendrittels wurden gewonnen. Die Offensive erzielte im eigenen Stadion im Schnitt 1,5 Tore und musste sich 1,6 Gegentore ankreiden lassen.

Elversberg - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Der VfL ist das schwächste Auswärtsteam der Liga und wartet nach zehn Fernduellen weiterhin auf den ersten Dreier (4U, 6N). In 40 Prozent der Auswärtsspiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr präsentierte sich sehr anfällig und kassierte 26 Gegentore in der Fremde.

Oddset bietet ein breites Spektrum an Wettmöglichkeiten zum Kräftemessen an und hält on top einen Oddset Neukundenbonus in Höhe von bis zu 100 € bereit.