Elversberg – Paderborn Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser Elversberg - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Die Elversberger fungieren als Überraschungsteam der 2. Bundesliga und dürften in unserem Wett Tipp heute auch gegen Paderborn für eine Überraschung sorgen.

Elversberg befindet sich in einer sehr guten Verfassung und überzeugte kürzlich mit einem 2:1 beim Bundesliga-Absteiger auf Schalke - bereits der dritte Sieg im vierten Spiel. In Paderborn zeichnet sich eine Formkrise ab. Nur eines der jüngsten vier Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt (1U, 2N). Auf heimischem Boden ging die Elf aus Nordrhein-Westfalen zuletzt nach einem 1:3 gegen Nürnberg leer aus.

In einem engen Spiel schreiben wir den Gastgebern aus dem Saarland leichte Vorteile zu und tendieren in unserem Wett Tipp heute zu „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Paderborn auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Der Aufsteiger verlor nur eines der vergangenen 4 Liga-Heimspiele (2S, 1U).

Paderborn traf in den jüngsten 6 Auswärtsduellen der 2. Bundesliga.

Die Saarländer setzten sich in beiden Heimspielen gegen Paderborn durch.

Elversberg vs Paderborn Quoten Analyse:

Obwohl Elversberg beide Heimspiele gegen Paderborn siegreich gestaltete, gilt es zu beachten, dass die Ansetzungen bereits kurz nach der Jahrtausendwende gespielt wurden. Eine Tatsache, die auch den Bookies nicht entgangen ist.

Grundlegend verhalten sich die Elversberg Paderborn Quoten am Drei-Weg-Markt sehr ausgeglichen und lassen auf keinen Favoriten schließen. Sieg-Wetten bewegen sich zwischen 2,40 und 2,80, wobei die Gastgeber etwas niedriger bewertet sind. In einem sehr ausgeglichenen Duell bietet sich durchaus die Nutzung eines Wettbonus ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs. Paderborn Prognose: Beendet Paderborn die Mini-Krise?

Vor der Länderspielpause sorgte der Aufsteiger für eine Überraschung und entführte drei Punkte aus der Veltins Arena bei Bundesliga-Absteiger Schalke. Wenngleich es sich um einen etwas glücklichen Sieg handelte, gilt es den Saarländern Respekt zu zollen.

Wohl nur die wenigsten Experten hätten die Elf von Trainer Horst Steffen nach 13 Spieltagen auf einem einstelligen Tabellenplatz gesehen. Nachdem der Saisoneinstieg mit einem Punkt aus vier Liga-Duellen gehörig in den Sand gesetzt wurde, sollten die Leistungen deutlich gesteigert werden. Nur eine der jüngsten neun Begegnungen im Unterhaus des deutschen Fußballs ging verloren (6S, 2U).

Die einzige Niederlage kam auf heimischem Boden gegen Tabellenprimus St. Pauli zustande. Darüber hinaus standen kürzlich zu Hause zwei Erfolgserlebnisse und ein Remis zu Buche.

Lediglich zwei der sechs Partien an der Kaiserlinde brachten keinen eigenen Treffer mit sich. Zwei Drittel der Paarungen im eigenen Stadion endeten mit drei oder mehr Toren.

Elversberg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 Schalke (A), 0:2 St. Pauli (H), 2:1 Magdeburg (A), 3:0 Braunschweig (H), 1:1 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:3 Nürnberg (H), 3:0 Karlsruhe (A), 3:1 Freiburg (A), 1:3 Hertha (A), 2:2 St. Pauli (H)

Letzte Spiele Elversberg vs. Paderborn: 2:1 (H), 2:2 (A), 0:2 (A), 3:0 (H)

Paderborn hinkt den eigenen Erwartungen deutlich hinterher und liegt in der Tabelle aktuell nur auf Platz 11. Nur eines der vergangenen vier Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt (1U, 2N). Um in Richtung Aufstiegsplätze zu schielen, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung. Nur zwei der letzten fünf Duelle auf gegnerischem Terrain wurden in der 2. Bundesliga mit einem Sieg beendet (1U, 2N). Der Offensive ist jedoch ein gewisser Zug zum Tor des Gegners nicht abzusprechen. Elf Auswärtstore deuten darauf hin.

Über die gesamte Saison hinweg versäumte Paderborn nur in einem Spiel einen eigenen Treffer. Satte 85 Prozent der Liga-Partien endeten mit drei oder mehr Toren. 23 Gegentore an 13 Spieltagen lassen auf defensive Probleme schließen. Florent Muslija ist mit sechs Treffern der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Interwetten bietet für ein weiteres Tor des Offensiv-Talents deutlich mehr als den dreifachen Wetteinsatz. Sofern noch kein Wettkonto vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, den Interwetten Willkommensbonus zu beanspruchen.

Unser Elversberg – Paderborn Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Der bisher einzige Lichtblick für Paderborn war der 3:1-Triumph in der 2. Runde des DFB-Pokals in Freiburg. Der Aufsteiger ist somit gewarnt. Mit neun Zählern aus den letzten vier Spieltagen schwimmt der SV Elversberg auf der Erfolgswelle und wird zu Hause gegen Paderborn nichts unversucht lassen, zu punkten.

Keines der bisherigen Heim-Duelle gegen die Nordrhein-Westfalen ging verloren (1S, 1U). Darüber hinaus präsentierten sich die Saarländer mal abgesehen von der Heimniederlage gegen St. Pauli im eigenen Stadion zuletzt auf der Höhe (2S, 1U). Die Gäste sind jedoch mit 21 Saisontoren offensiv sehr gefährlich.