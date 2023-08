Elversberg - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 05.08.2023

Unser Elversberg - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 05.08.2023 lautet: Die SV Elversberg agierte beim ersten Zweitliga-Auftritt der Vereinshistorie mutig und sicherte sich einen Punkt. Gegen Rostock könnte die Punkte-Kasse erneut klingeln.

Die 2. Bundesliga bot zum Start in die neue Spielzeit ein wahres Torfestival. Pro Spiel fielen im Schnitt 3,44 Treffer. Elversberg und Rostock steuerten jeweils zwei eigene Treffer bei. Aus unterschiedlichen Gründen sehen wir beide Mannschaften in der Lage, in diesem Spiel erneut zu jubeln.

Elversberg hat uns mit der offensiven Herangehensweise gegen Hannover 96 imponiert und genießt in unseren Augen einen kleinen Vorteil in dieser Begegnung. Somit lautet unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Rostock auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“:

Nach erwartbaren Toren beendete die SVE die erste Saison-Partie mit 1,7:1,7 xG.

Rostock zeigte sich beim 2:0-Sieg gegen Nürnberg effizient. Trotz 0,8:1,8 xG sammelte die Kogge 3 Zähler ein.

10 Balleroberungen im Angriffsdrittel (1.) halfen Elversberg bei der Abgabe von 9 Torschüssen (3.).

Elversberg vs Rostock Quoten Analyse:

Die SV Elversberg hat sich den ersten Sieg der Saison aufgespart. Möglicherweise gelingt dieser im Heimspiel gegen Hansa Rostock. Letzte Bauarbeiten an der Kaiserlinde führen zu einer Spielverlegung ins Stadion des 1. FC Saarbrücken. In der Arena des großen Rivalen startet der Aufsteiger mit Quoten von 2,10 bis 2,25 in die Partie.

Hansa Rostock präsentierte sich am ersten Spieltag abgezockt und gewann trotz Nürnberger Chancenplus mit 2:0. Alois Schwartz hat das Schiff der Ostseestädter direkt auf Kurs gebracht. Bei einem Auswärtssieg der Hansa-Kogge reichen die Quoten der Buchmacher von 3,05 bis 3,30. Diese Wettquoten findet ihr ebenso bei den verlinkten Sportwetten Apps.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Rostock Prognose: Ein Aufsteiger mit Feuer im Spiel

Für die SVE stellte der erste Spieltag die erste Zweitliga-Partie in der Vereinsgeschichte dar. Von Anfangsschwierigkeiten war nicht viel zu sehen. Trainer Horst Steffen ließ seine Spieler in altbekannter Manier hoch anlaufen, ohne dabei die Restverteidigung zu vergessen. Letzte Woche eroberte kein Team mehr Bälle im Angriffsdrittel als Elversberg (10.).

Damit forcierten die Saarländer eine ansehnliche Partie, in der beide Mannschaften auf 1,7 erwartbare Treffer kamen. Elversberg drückte aus allen Lagen ab und hatte deutlich mehr Abschlüsse (23) als Hannover (11). Im Ligavergleich brachten nur der HSV (14) und Fürth (11) mehr Bälle auf den gegnerischen Kasten als die SVE (9).

Wurde die erste Pressing-Linie der Saarländer mal überspielt, war der Neuling clever genug, um das Spiel zu unterbrechen. 19 Fouls waren der Höchstwert am ersten Spieltag. Rostock kann sich auf ein intensives Spiel gefasst machen.

Im Sturm bot Horst Steffen einen Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung auf: Wahid Faghir. Der 20-Jährige war ein ständiger Aktivposten und vollendete einen Konter, unter gütiger Mithilfe von Ron-Robert Zieler, zum zwischenzeitlichen 2:0.

Elversberg - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:2 Hannover 96 (A), 2:0 Mannheim (H), 1:2 Sandhausen (A), 3:0 Worms (A), 2:1 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:0 Nürnberg (H), 2:1 Sevilla (H), 1:1 BFC (H), 2:0 Pogon Stettin (H), 2:3 Altglienicke (A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Rostock: 0:1 (A), 1:2 (H).

Im Gegensatz zum saarländischen Aufsteiger übte sich Hansa Rostock am ersten Spieltag in Geduld und zeigte sich abgeklärt. Nur Braunschweig, Wiesbaden und Paderborn hatten weniger Ballbesitz als die Ostseestädter (36,5 Prozent).

Der Unterschied: Rostock sicherte sich drei Punkte, während die anderen drei Teams gemeinsam nur einen Zähler auftreiben konnten. Die Hansa-Kogge holte am ersten Spieltag das Maximum aus den eigenen Chancen heraus und gewann, obwohl die erwartbaren Tore (0,8:1,8 xG) ein anderes Ergebnis angedeutet hatten.

Darüber hinaus fielen die Treffer der Schwartz-Elf zu günstigen Zeitpunkten: Kurz vor der Halbzeit besorgte John-Patrick Strauß (42.) die Führung. Direkt nach der Pause sorgte der frisch eingewechselte Nils Fröling mit seinem zweiten Ballkontakt für den 2:0-Endstand.

2013 fanden die beiden bisher einzigen Duelle zwischen Elversberg und Rostock statt. Im Rahmen der 3. Liga gewann Rostock beide Spiele mit einem Tor Differenz (2:1, 1:0). Ein Stockwerk höher erwarten wir erneut eine ausgeglichene Partie, in der die Hausherren heiß auf ihren ersten Dreier in der 2. Bundesliga sind.

Erzielt die SVE erneut Über 1,5 Tore, könnt ihr mit einer Quote von 1,93 bei Bwin rechnen. Passend dazu könnt ihr diesen Bwin Gutschein für eure Wetten nutzen.

Unser Elversberg - Rostock Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Es könnte das Spiel der drei „E“ werden: Effizienz gastiert bei Energie und Euphorie. Elversberg hat am ersten Spieltag seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt - Rostock mit einer abgeklärten Leistung gewonnen. Wir erwarten eine enge Partie, in der Elversberg nach dem gelungenen Auftakt leichte Vorteile hat.