Elversberg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2024

Unser Elversberg - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.04.2024 lautet: Seit drei Heimspielen wartet die SVE auf einen eigenen Treffer. Der überraschende Erfolg gegen St. Pauli (4:3) färbt nicht auf unseren Wett Tipp heute ab.

Am vergangenen Spieltag hat Schalke einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und die Patzer der direkten Konkurrenz genutzt. Trotz einer unruhigen Woche setzten sich die Königsblauen mit 2:0 gegen Nürnberg durch und kletterten auf den zwölften Tabellenplatz. Elversberg überraschte am vergangenen Wochenende und schlug Tabellenführer St. Pauli (4:3). Die hohe Torausbeute der Saarländer war unserer Meinung nach jedoch eher ein positiver Ausrutscher.