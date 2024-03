Elversberg - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten |03.03.2024

Unser Elversberg - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.03.2024 lautet: Beim Blick auf die Tabelle und die Formkurve sind die Gäste im Aufsteiger-Duell zurecht Außenseiter. Doch wir trauen den Hessen im Wett Tipp heute durchaus etwas zu.

In der Vorsaison stiegen die SV Elversberg und der SV Wehen Wiesbaden gemeinsam in die 2. Bundesliga auf. Lange Zeit sah es so aus, als hätten beide Aufsteiger in dieser Spielzeit nichts mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun. Doch während sich die Saarländer immer noch im gesicherten Mittelfeld halten können, rutschen die Hessen aktuell immer näher an die Gefahrenzone heran. Im Aufsteiger-Duell am Sonntag bei der SVE will Wiesbaden den Bock nun umstoßen.

Wir trauen den Gästen auch zumindest einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Tipwin die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Wiesbaden auf „Doppelte Chance X2″:

Elversberg steht in der Heimtabelle nur auf Rang 12

Der SVWW führt die Bilanz mit 13 Siegen zu 3 Niederlagen an

Wehen gewann 4 seiner letzten 5 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger



Elversberg vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Die SVE hat am Sonntag Heimrecht. Zudem stehen die Saarländer drei Plätze und fünf Punkte vor dem kommenden Gegner. So ist die Einschätzung der Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Elversberg vs Wiesbaden Prognose keine große Überraschung.

Ihr bekommt für einen Dreier der Hausherren bei den Bookies lediglich durchschnittliche Quoten von 1,83. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten dagegen auf einen Schnitt von 3,97.

Elversberg vs Wiesbaden Prognose: Stellt die SVE eine neue Bestmarke auf?

Elversberg hatte Anfang Februar mit sieben Punkten aus drei Spielen eine kleine Erfolgsserie gestartet. Dieser Lauf wurde am vergangenen Spieltag mit der 0:1-Pleite beim HSV beendet. Im Volksparkstadion kamen die Gäste nur auf einen xG-Wert von 0,56. Erstmals seit dem 16. Spieltag blieb der Aufsteiger somit ohne eigenen Treffer. Trotzdem stehen die Saarländer noch hervorragend da und haben ein Polster von zehn Punkten auf die Abstiegszone.

Da es auf den Relegationsplatz 3 ebenfalls neun Zähler sind, gehört die SVE aktuell ganz klassisch zum gesicherten Mittelfeld. 17 Punkte (5S, 2U, 4N) vor den eigenen Fans reichen lediglich für Rang 12 in der Heimtabelle. Seit drei Heimpartien sind die Männer von Coach Horst Steffen aber ungeschlagen (2S, 1U). Von den letzten acht Heimspielen im Unterhaus gingen nur zwei verloren. Vier Heimspiele in Folge ohne Niederlage wären ein neuer Vereinsrekord in der 2. Bundesliga.

Am vergangenen Spieltag setzte es für den SV Wehen eine bittere 1:2-Heimpleite gegen Paderborn. Die Hausherren hatten bei den Gesamt-Schüssen mit einer Bilanz von 6:16 klar das Nachsehen. Mit einer zu harmlosen Offensive hat der Aufsteiger schon die ganze Saison zu kämpfen. Bei einem Expected-Goals-Wert von 31,4 kommt Wiesbaden nur auf 26 Tore, was die viertschlechteste Offensive der Liga bedeutet. In den drei Heimspielen im Jahr 2024 holte der SVWW ganze sieben Ecken heraus.

Außerdem häufen sich seit geraumer Zeit die Defensiv-Patzer. Eigentlich war die Abwehr mit nur 30 Gegentreffern, bei einem xGA-Wert von 38,7, noch so etwas wie das Prunkstück der Mannschaft. So sind die Männer von Coach Markus Kauczinski seit vier Partien sieglos und haben nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. In der Fremde stehen die Hessen mit elf Punkten (3S, 2U, 7N) auf Platz 12. 16 Zähler (4S, 4U, 3N) im eigenen Stadion reichen für Rang 16 in der Heim-Tabelle.

Elversberg - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 HSV (A), 1:0 Homburg (A), 3:1 Osnabrück (H), 1:1 Düsseldorf (A), 2:1 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 3:0 Schott Mainz (H), 1:2 Paderborn (H), 0:1 Schalke (A), 1:1 Nürnberg (H); 2:2 KSC (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg - Wiesbaden: 2:0 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 0:3 (A), 3:0 (H)



Beide Vereine standen sich schon 14 Mal in der Regionalliga gegenüber. Hier hatte der SV Wehen mit elf Siegen bei nur einer Niederlage klar die Nase vorne. Hinzu kommen vier Vergleiche in der 3. Liga. In dieser gab es drei Heimsiege (2 für den SVWW, 1 für die SVE) und ein Remis. Am 7. Spieltag der laufenden Saison traf man sich erstmals im Unterhaus. Dabei siegten die Saarländer mit 2:0 in der Brita Arena.

Die Hausherren waren trotz 14 Gesamt-Schüssen nur auf einen xG-Wert von 0,85 gekommen. Die Fans dürfen sich am Sonntag auf Tore freuen. Elversberg spielte seit 13 Zweitliga-Spielen nicht mehr zu Null, Wiesbaden seit zwölf Partien. Für die Wette „Beide Teams treffen“ gibt es bei Crazybuzzer eine Quote von 1,59. Infos über die Wettmärkte, Wettquoten und den Sportwetten Bonus des neuen Anbieters liefert euch unser Crazybuzzer Test.

Unser Elversberg - Wiesbaden Tipp: Doppelte Chance X2

Auf den ersten Blick sprechen bei diesem Aufsteiger-Duell wirklich einige Faktoren für die Hausherren. Doch die SVWW spielt recht gerne gegen die Saarländer. Zudem blickt Wiesbaden aktuell auch auf eine gute Bilanz gegen Aufsteiger zurück. Sicher steht Elversberg in der Tabelle besser da und war jüngst auch recht heimstark. Am Ende trauen wir den Gastgebern aber nicht mehr als einen Punkt zu.