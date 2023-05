Elversberg - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Elversberg - Wiesbaden Tipp zum 3. Liga Spiel am 20.05.2023 lautet: Wenngleich die Saarländer zuletzt gehörig Federn gelassen haben, thronen sie nach wie vor an der Spitze der Tabelle. Im Duell der beiden Aufstiegskandidaten räumen wir den Hausherren Vorteile ein und rechnen mit Toren.

Die Mannen von Trainer Horst Steffen gastierten kürzlich im Breisgau zum Spitzenduell mit der zweiten Garde der Freiburger. Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte ein Doppelpack von Lars Kehl die Hausherren in Front. Wenngleich die Gäste mehr Zug zum Tor aufzeigten, war an Niklas Sauter, dem Keeper der Gastgeber, kaum ein Vorbeikommen. Lediglich Manuel Feil verkürzte in der Schlussphase zum 1:2-Endstand.

Nach drei sieglosen Partien am Stück meldete sich Wiesbaden jüngst mit einem knappen 2:1-Triumph gegen den SC Verl zurück und bekundete Ansprüche auf Rang drei. Auf heimischem Boden waren die Schützlinge aus Hessen spielbestimmend und hatten mehr Drang zum gegnerischen Kasten. Letztlich entschieden Kianz Froese, der den gesperrten Benedict Hollerbach ersetzte, und Ivan Prtajin mit ihren beiden Toren das Match.

Wir tendieren zu einem Heimsieg, schließen dabei aber das Remis nicht aus. Darüber hinaus ist mit mehr als 1,5 Toren zu rechnen. Diesbezüglich hält Bwin eine Quote in Höhe von 1,60 bereit.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Wiesbaden auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Elversberg verlor nur eines der jüngsten 13 Heimspiele in der Liga (9S, 3U).

Rot-Schwarz holte nur 2 Siege in den letzten 6 Auswärtsspielen (1U, 3N).

9 der vergangenen 10 Kräftemessen zwischen beiden Teams endeten ortsunabhängig mit mehr als 1,5 Toren.



Elversberg vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Aufgrund des Heimrechts werden den Schützlingen aus Elversberg leichte Vorteile eingeräumt. Eine Quote von 2,00 für den Heimsieg verdeutlicht aber auch, dass es sich hierbei um keinen Selbstläufer handelt, wenngleich der Sieg der Gäste mit einer Quote von deutlich über 3,00 für unwahrscheinlicher gehalten wird.

Elversberg vs Wiesbaden Prognose: „Der SV Wehen Wiesbaden giert nach Rang 3″

Auf der Zielgeraden scheint Elversberg die Luft auszugehen. Der Spitzenreiter schwächelt gehörig und holte nur einen Sieg aus den letzten sechs Liga-Spielen. Dem deutlichen 5:2 gegen Bayreuth stehen auf der anderen Seite vier Niederlagen und ein Remis gegenüber.

Freiburg II ist bis auf drei Punkte an den Tabellenführer herangerückt und könnte ihm die Meisterschaft streitig machen. Mit einem Sieg würde Trainer Horst Steffen, der den Klub bereits aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga geführt hat, Geschichte schreiben.

Nur drei der 18 Heimspiele gingen verloren (12S, 3U). Neben Mannheim und Freiburg 2 sind die Saarländer das heimstärkste Team der Liga. Vor allem offensiv waren die Gastgeber eine Macht und brachten 46 Tore in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde zustande. 89 Prozent der Heimspiele endeten mit zwei oder mehr Toren.

Der knappe Erfolg über Verl am vergangenen Wochenende hat das Selbstbewusstsein der Wiesbadener deutlich gesteigert und lässt sogar wieder vom dritten Tabellenplatz träumen. Immerhin ist die Elf von Trainer Markus Kauczinski gleichauf mit Dynamo Dresden und kann mit zwei guten Ergebnissen gegen Elversberg und Halle vielleicht sogar Rang 3 erklimmen.

Elversberg - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:2 Freiburg 2 (3L, A), 5:2 Bayreuth (3L, H), 0:2 Dortmund 2 (3L, A), 2:2 Duisburg (3L, A), 0:1 Aue (3L, H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:1 Verl (3L, H), 1:3 Dresden (3L, A), 1:2 Meppen (3L, H), 1:1 Duisburg (3L, A), 2:0 1860 München (3L, H).

Letzte 5 Spiele Elversberg vs. Wiesbaden: 0:1 (3L, A), 0:3 (3L, A), 3:0 (3L, H), 2:4 (RL, A), 0:3 (RL, H).

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen in der Fremde stehen die Chancen aber nicht allzu gut. Nur zwei der letzten sechs Auswärtsduelle wurden siegreich gestaltet (1U, 3N). Vor allem der 1:3-Misserfolg am vorletzten Spieltag gegen Dynamo könnte am Ende teuer werden.

Trotz allem ist dem Tabellenvierten in der Ferne ein gewisses Maß an Durchschlagskraft nicht abzusprechen. Mit 33 Auswärtstoren stellen die Hessen den besten Offensiv-Verbund in den gegnerischen Stadien. 14 von 18 Auswärtsbegegnungen endeten mit mehr als 1,5 Toren.

Unser Elversberg - Wiesbaden Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Nachdem das 3-4-2-1 von Horst Steffen im Match gegen Freiburg 2 keine Früchte trug, ist davon auszugehen, dass er vor heimischer Kulisse im 4-4-2 mit Doppelsechs oder im 4-2-3-1 auflaufen lässt. Als Neuner dürfte Luca Schnellbacher, mit 14 Toren Elversbergs bester Angreifer, gesetzt sein. Über die Außen setzen vermutlich Jannik Rochelt und Manuel Feil mit elf bzw. sieben Saisontoren offensive Akzente.

Der SV Wehen Wiesbaden wird wahrscheinlich am 3-4-1-2 festhalten und fühlt sich nach dem 2:1 gegen Verl bestätigt. Der zuletzt gesperrte Benedict Hollerbach könnte für Kianz Froese in die Startformation rücken und an der Seite von Ivan Prtajin vorne für Torgefahr sorgen. Beide Angreifer blicken zusammen auf 29 erzielte Treffer und sorgten somit für deutlich mehr als ein Drittel aller Saisontore.