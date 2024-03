EM 2024 Playoffs Experten Tipps heute für den 21.03.2024

Unsere EM 2024 Playoffs Sportwetten Tipps lauten: Zwölf Nationen spielen in drei Playoff-Turnieren um die letzten drei Tickets für die EURO 2024. In unserem Wett Tipp heute sehen wir in der starken Route A zwei favorisierte Gastgeber.

In den Playoff-Halbfinal-Spielen zur EM 2024 kommt es am Donnerstag, den 21.03.2024 ab 18:00 Uhr zu sechs Halbfinal-Spielen in drei unterschiedlichen Gruppen. Die Partien der Gruppe A lauten Polen vs. Estland und Wales vs. Finnland. Gruppe B bietet die beiden Paarungen zwischen Israel und Island, sowie Bosnien-Herzegowina und Ukraine.