EM 2024 Playoffs Experten Tipps heute für den 26.03.2024

Unsere EM 2024 Playoffs Sportwetten Tipps lauten: Sechs Teams kämpfen in drei Endspielen um die letzten drei Tickets für die EM-Endrunde 2024. Wir nehmen in unseren Wett Tipps heute Abstand von Sieger-Prognosen. Viel spannender halten wir die Torwetten.

In den Playoff-Endspielen zur EM 2024 werden am Dienstag, den 26.03.2024 ab 18:00 Uhr die letzten drei Tickets für die Endrunde in Deutschland vergeben. Nur eine Begegnung deutet im Quotenvergleich auf einen klaren Favoriten hin.

Die Paarung zwischen Georgien und Griechenland ist zeitlich gesehen der erste Vergleich. Beide Mannschaften feierten in ihren Halbfinal-Duellen einen Zu-Null-Sieg.

Den Quoten nach zu Urteilen hat die Ukraine in ihrem Vergleich mit Island den deutlichsten Vorteil. Größte Spannung bietet das Aufeinandertreffen zwischen Wales und Polen.

Wales vs Polen Prognose: Ein guter Eindruck im Angriffsspiel

Ihr jeweiliges Halbfinale haben Wales und Polen mit einem Kantersieg für sich entschieden. David Brooks leitete mit seinem Treffer in der dritten Minute früh den 4:1-Erfolg der walisischen Auswahl ein.

Michal Probierz musste bis zur 22. Minute warten, ehe die polnische Auswahl den ersten von fünf Treffern gegen Estland erzielte (5:1), konnte mit dem Auftritt seiner Spieler aber ebenfalls äußerst zufrieden sein.

Unter seiner Anleitung haben die „Bialo-Czerwoni“ noch kein Spiel verloren (3S, 2U) und sind offensiv wieder deutlich besser unterwegs. In drei der fünf Partien war die Probierz-Auswahl zu Über 1,5 Treffern in der Lage.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ebenso wie Polen hat Wales in den letzten fünf Partien mindestens ein Tor erzielt und in vier der vorangegangenen sechs Auftritte Über 1,5 Treffer auf die Anzeigetafel gebracht. In diesem ausgeglichenen Duell sehen wir beide Mannschaften mindestens über einen Treffer jubeln.

Unser EM 2024 Playoffs Tipp heute: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei Wales vs Polen auf „Beide Teams treffen“

Wales und Polen haben in jedem ihrer letzten 5 Länderspiele getroffen.

Wales (3,12 xG) und Polen (2,76 xG) erspielten sich in ihren Halbfinal-Spielen jeweils mehrere Großchancen.

Wales erzielte in 4 der letzten 6 Länderspiele Über 1,5 Tore - Polen gelang das in 3 von 5 Partien mit Nationaltrainer Michal Probierz.

Wales - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wales: 4:1 Finnland (H), 1:1 Türkei (H), 1:1 Armenien (A), 2:1 Kroatien (H), 4:0 Gibraltar (H).

Letzte 5 Spiele Polen: 5:1 Estland (A), 2:0 Lettland (H), 1:1 Tschechien (H), 1:1 Moldawien (H), 2:0 Färöer (A).

Letzte 5 Spiele Wales vs. Polen: 0:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 2:3 (H).

Ukraine vs Island Prognose: Hoffen auf Albert Gudmundsson

Im Quotenvergleich der drei Playoff-Endspiele übernimmt die Ukraine mit Wettquoten bis 1,70 die größte Favoritenrolle. Das Halbfinale gegen Bosnien-Herzegowina stellte sich als knifflige Aufgabe heraus. Dank zweier später Treffer drehte die Ukraine einen 0:1-Rückstand.

Das Gefühl eines 0:1-Rückstands erlebten auch die Isländer in ihrem Vergleich mit Israel. Im Gegensatz zur Ukraine verwandelten die „Strákarnir okkar“ den Rückstand bereits vor der Pause in eine 2:1-Führung. Am Ende hieß es 4:1 für Island.

Mann des Abends war zweifellos Albert Gudmundsson, der drei der vier Treffer seiner Nationalmannschaft höchst persönlich erzielte. Island hat nun in vier der letzten fünf Länderspiele getroffen, drei Mal sogar Über 1,5 Treffer erzielt.

Unser EM 2024 Playoffs Tipp heute: „Island Über 0,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei NEObet!

Darum tippen wir bei Ukraine vs Island auf „Island Über 0,5 Tore“

Island hat in 4 der letzten 5 Länderspiele getroffen.

Albert Gudmundsson hat seit Mitte Dezember 8 Torbeteiligungen in der Serie A (5 Tore, 3 Assists) und erzielte im Halbfinale gegen Israel 3 Treffer.

Island erspielte sich gegen Israel Torchancen im Wert von 2,60 xG.

Ukraine - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:1 Bosnien-Herzegowina (A), 0:0 Italien (H), 3:1 Malta (A), 2:0 Nordmazedonien (H), 1:2 Italien (A).

Letzte 5 Spiele Island: 4:1 Israel (A), 2:0 Honduras (A), 1:0 Guatemala (A), 0:2 Portugal (A), 2:4 Slowakei (A).

Letzte Spiele Ukraine vs. Island: 0:2 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H).

Georgien vs Griechenland Prognose: Zwei Tore zum Preis von Einem

Zum zehnten Mal treffen Georgien und Griechenland aufeinander - noch nie hat die griechische Auswahl verloren. In vier Gastauftritten beim 77. der FIFA-Weltrangliste erzielte der Europameister von 2004 stets Über 1,5 Tore.

Der 5:0-Sieg im Halbfinale gegen Kasachstan legt ein erneutes Gastspiel mit Über 1,5 Toren der Griechen in die Verlosung der Wettoptionen. Griechenland hat in vier der vorangegangenen fünf Länderspiele Über 1,5 Tore erzielt und sogar Frankreich ein 2:2 abgerungen.

Georgien hat sich in zwei der letzten drei Länderspiele an „Über 1,5 Gegentore“ gewöhnt und sollte mindestens zwei Gegentreffer gegen Griechenland einkalkulieren. Immerhin erspielte sich die Poyet-Auswahl gegen Kasachstan fast vier erwartbare Treffer in 90 Minuten (3,87 xG). Gegen Luxemburg reichte Georgien aber ein 2:0 zum Aufstieg.

Unser EM 2024 Playoffs Tipp heute: „Griechenland Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,55 bei Tipwin!

Darum tippen wir bei Georgien vs Griechenland auf „Griechenland Über 1,5 Tore“

Griechenland hat in 4 der letzten 5 Länderspiele Über 1,5 Tore erzielt.

Griechenland hat in 4 Auswärtsspielen gegen Georgien jeweils Über 1,5 Tore erzielt.

Griechenland erspielte sich im Halbfinale gegen Kasachstan Torchancen im Wert von 3,87 xG.

Georgien - Griechenland Statistik & Bilanz: