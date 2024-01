Empoli - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 07.01.2024

Unser Empoli - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir von mehr als nur einem Tor Milans aus.

Mit dem klaren Erfolg in der Coppa Italia ist AC Milan bestens ins neue Kalenderjahr gestartet. Nun wollen die Rossoneri in der Serie A nachlegen und Platz 3 in der Tabelle festigen. Zum Abschluss der Hinrunde geht es am Sonntag nach Empoli, wo drei Punkte fest eingeplant sind.

Die Gastgeber warten seit Wochen auf einen Dreier und könnten an diesem Wochenende auf den letzten Platz zurückfallen. Wir sehen die Gäste in der Favoritenrolle und trauen ihnen bei kriselnden Gastgebern mehr als einen Treffer zu.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „AC Milan Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,68 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Empoli vs AC Milan auf „AC Milan Über 1,5 Tore“:

Empoli ist das schlechteste Heimteam der Serie A.

Mit 32 Toren hat Milan ligaweit die zweitmeisten.

Die Rossoneri sind seit 6 direkten Duellen ungeschlagen (4S, 2U).

Empoli vs AC Milan Quoten Analyse:

Ob Oddset online oder einer der anderen Sportwetten-Anbieter auf dem Markt: Sie alle favorisieren die Gäste aus Mailand in diesem Duell sehr deutlich. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Höchstquoten von 1,65. Bei einem erfolgreichen Tipp auf Empoli gibt es hingegen mehr als das Fünffache des Wetteinsatzes zurück.

Tore sollte es nach Dafürhalten der Bookies einige geben. Für die Wette „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten um 1,75. Die Quoten für die Gegenwette knacken dagegen die Marke von 2,00. Ähnlich ist dann auch die Quotenverteilung, wenn es darum geht, ob beide Teams in diesem Match treffen oder nicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs AC Milan Prognose: Die Gäste bestimmen das Spielgeschehen

Mit einer Nullnummer im Auswärtsmatch bei Cagliari hatte sich Empoli aus dem Jahr 2023 verabschiedet. Mittlerweile warten die Azzurri seit sechs Liga-Spielen auf einen Sieg (3U, 3N). Zu Hause ist die Durststrecke ähnlich groß. Im heimischen Stadio Carlo Castellani hat der Klub keine der letzten fünf Liga-Partien für sich entscheiden können.

Überhaupt hat Empoli nur eines der bisherigen neun Serie-A-Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Mit einer 1-2-6-Bilanz und ganz schwachen 5:14 Toren belegen die Blauen in der Heimtabelle den letzten Platz. In sechs der bisherigen neun Heimpartien erzielten sie noch nicht einmal ein eigenes Tor.

Mit insgesamt 13 Punkten nach 18 Spieltagen steht Empoli auf dem vorletzten Platz. Schlusslicht Salernitana hat nur einen Zähler weniger und könnte schon an diesem Sonntag die Rote Laterne an die Mannschaft von Trainer Aurelio Andreazzoli abgeben. Mit elf Niederlagen hat sie ligaweit die meisten.

Bei diesen Statistiken lässt sich auch über einen Zu-Null-Erfolg der Gäste aus Mailand nachdenken. Für einen solchen Tipp liefert der Bookie Oddset aktuell eine Quote von 2,80. Mit dem Oddset Sportwetten Bonus lässt sich diese Wettoption risikofrei anspielen. In zwei der letzten drei direkten Duelle erzielte Empoli jedenfalls keinen Treffer.

Empoli - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:0 Cagliari (A), 0:2 Lazio Rom (H), 0:1 FC Turin (A), 1:1 Lecce (H), 1:1 FC Genua (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 4:1 Cagliari (H), 1:0 Sassuolo (H), 2:2 Salernitana (A), 3:0 Monza (H), 2:1 Newcastle (A)

Letzte 5 Spiele Empoli vs AC Milan: 0:0 (A), 1:3 (H), 0:1 (A), 2:4 (H), 0:3 (A)

Doch nicht nur das: Empoli blieb auch an den letzten drei Serie-A-Spieltagen gänzlich ohne eigenes Tor. Wie man dagegen Cagliari, den letzten Gegner der Azzurri schlägt, zeigte derweil Milan. Im Achtelfinale der Coppa Italia setzten sich die Rossoneri, anders als Empoli allerdings zu Hause, klar mit 4:1 gegen diesen Gegner durch.

Damit feierten die Mailänder einen mehr als gelungenen Start ins neue Jahr und blieben gleichzeitig auch im fünften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen (4S, 1U). An den Erfolg in der Coppa will das Team von Trainer Stefano Pioli nun anknüpfen, um auch den dritten Platz in der Serie A zu festigen.

Der Vorsprung auf Rang 5, der nicht mehr zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, beträgt fünf Punkte. Auf der anderen Seite sind Stadtrivale Inter und Juventus bereits auf neun bzw. sieben Zähler enteilt und damit wohl nur noch schwer einholbar. Ein Sieg in Empoli ist Pflicht, doch auswärts hatten die Rossoneri zuletzt so ihre Probleme.

Keine der letzten vier Auswärtspartien in der Serie A konnten sie gewinnen. Es gab zwar nur eine Niederlage, aber eben auch drei Remis. In Summe holte man also nur drei von möglichen zwölf Auswärts-Punkten. Im bisher letzten Auswärtsspiel rettete AC Milan durch ein Tor in der 90. Minute ein 2:2 bei Schlusslicht Salernitana.

Unser Empoli - AC Milan Tipp: „AC Milan Über 1,5 Tore“

In jeder der letzten vier Auswärtspartien der Serie A kassierte Milan mindestens zwei Gegentore. Doch nun tritt man bei der harmlosesten Heim-Offensive an, die auch generell mit zehn Toren nach 18 Spieltagen den schwächsten Angriff stellt. Die Rossoneri haben sich in der Coppa Italia für die kommenden Aufgaben im neuen Jahr warmgeschossen und auch wenn sie in den letzten vier Liga-Auswärtsspielen immer mindestens zwei Gegentreffer kassierten, so haben sie in jeder dieser vier Partien auch selbst zweimal getroffen.