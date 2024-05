Empoli – AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2024

Unser Empoli - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.05.2024 lautet: Für Empoli geht es in diesem Duell ums blanke Überleben. In unserem Wett Tipp heute räumen wir dennoch den Gästen aus der italienischen Hauptstadt Vorteile ein.

Nach drei Jahren Erstklassigkeit hängt der Verbleib im italienischen Oberhaus bei den Toskanern aus Empoli am seidenen Faden. Gegen AS Rom muss ein Sieg her. Die Roma hat Rang 6 sicher und spielt durch den Europa-League-Gewinn von Atalanta Bergamo in der kommenden Spielzeit sogar in der Königsklasse.

Trotzdem werden sich die Römer keine Wettbewerbsverzerrung nachsagen lassen wollen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2″ zu einer Quote von 1,74 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Empoli vs AS Rom auf „Doppelte Chance X2″:

Empoli gehört zu den schwächsten Heimteams der Serie A (4S, 5U, 9N).

Die Römer haben nur eines der vergangenen 8 Fernduelle im italienischen Oberhaus verloren (4S, 3U).

Seit Februar 2007 hat AS Rom nicht mehr im Stadio Carlo Castellani gegen Empoli verloren (5S, 2U).

Empoli vs AS Rom Quoten Analyse:

Entgegen unserer Einschätzung sehen die Bookies Vorteile bei den Gastgebern aus der Toskana, was eine Quote um 1,98 beweist. Eine Tatsache, die darauf beruht, dass es für die Gäste aus Rom um nichts mehr geht und Empoli mit allen Mitteln um den Verbleib in der Serie A kämpft. Spielerisch können die Gastgeber den Hauptstädtern aber bei Weitem nicht das Wasser reichen. Ein Auswärtssieg bringt Quoten um die 3,60.

Laut Buchmacher-Einschätzung ist mit keinem Schützenfest zu rechnen. Dennoch liegen drei oder mehr Tore im Rahmen des Möglichen. Der Direktvergleich untermauert diese These. Viermal trennten sich beide Mannschaften unabhängig vom Austragungsort kürzlich mit drei oder mehr Treffern. Die Sunmaker App bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 1,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs. AS Rom Prognose: Knüpft die Roma an das 7:0 aus der Hinrunde an?

Bei Empoli brennt die Luft! Mit nur einem Sieg an den vergangenen sechs Serie-A-Spieltagen ist es den Toskanern nicht gelungen, die Abstiegszone zu verlassen.

Mit Davide Nicola sitzt in dieser Spielzeit nach Paolo Zanetti und Aurelio Andreazzoli bereits der dritte Trainer auf der Bank. Die bisherigen 17 Spiele unter seiner Federführung waren auf überschaubarem Niveau und brachten nur fünf Siege mit sich (5U, 7N).

Zuletzt verpasste es Empoli, mit einem 1:1 bei Udinese die Abstiegszone zu verlassen. Mit einem Sieg wäre ein entscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt gelungen. Für wenig Mut sorgt die bisherige Heimbilanz. Lediglich vier der 18 Ansetzungen zu Hause waren von Erfolg gekrönt (5U, 9N).

Nur Sassuolo und Salernitana holten im eigenen Stadion weniger Punkte. Vor allem offensiv sind die Schützlinge aus der Toskana vor heimischer Kulisse als schwach zu bewerten und versäumten in elf der 18 Heimspiele einen eigenen Treffer.

Empoli - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 Udinese Calcio (A), 0:2 Lazio Rom (A), 0:0 Frosinone Calcio (H), 0:2 Atalanta Bergamo (A), 1:0 SSC Neapel (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 FC Genua (H), 1:2 Atalanta Bergamo (A), 2:2 Bayer Leverkusen (A), 1:1 Juventus Turin (H), 0:2 Bayer Leverkusen (H).

Letzte Spiele Empoli vs. AS Rom: 0:7 (A), 0:2 (A), 1:2 (H), 2:4 (H), 0:2 (A).

Bereits im Vorjahr nannte die Roma Rang 6 ihr Eigen und spielte in der Europa League. Aufgrund der starken Leistungen der italienischen Klubs im internationalen Geschäft kicken die Mannen aus der Hauptstadt in der kommenden Saison sogar in der Königsklasse. Seit 2019 waren die „Giallorossi“ nicht mehr in der Champions League vertreten.

Zuletzt konnte die Elf von Trainer Daniele De Rossi eine Negativserie von vier sieglosen Duellen mit einem 1:0 gegen Genua beenden. Vor allem auswärts sollten die Römer keineswegs unterschätzt werden. Ausschließlich eines der vergangenen acht Fernduelle ging im italienischen Oberhaus verloren. Dem 1:2 bei Atalanta stehen auf der anderen Seite vier Siege und drei Remis gegenüber. AS Rom erzielte in den gegnerischen Stadien 26 Tore und absolvierte zwei Drittel der SA-Auswärtsspiele mit drei oder mehr Toren. Wer seinen Empoli AS Rom Wett Tipp auf mobilem Weg spielen möchte, könnte eine der zahlreichen Sportwetten Apps verwenden.

Unser Empoli – AS Rom Tipp: Doppelte Chance X2

In der Hinrunde fegten die Hauptstädter den Abstiegskandidaten mit 7:0 vom Platz und untermauerten einmal mehr ihre Dominanz bzw. Überlegenheit. Unabhängig vom Austragungsort standen zuletzt acht Siege gegen die Toskaner zu Buche. Die Quote für einen weiteren Erfolg bewegt sich jenseits der 3,00 und ist somit als verlockend einzustufen, zumal die Römer in der laufenden Saison 30 Punkte mehr holten und in der Tabelle zwölf Plätze vor Empoli liegen. Für die Gäste geht es jedoch um nichts mehr. Aus diesem Grund lassen wir in unserer Serie-A-Prognose das Remis mit einfließen.