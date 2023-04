Empoli - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Empoli - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 23.04.2023 lautet: Seit nunmehr fünf Serie-A-Begegnungen warten die Nerazzurri auf ein Erfolgserlebnis. Gegen Empoli dürfte es am kommenden Sonntag im Stadio Carlo Castellani für einen Sieg reichen.

Empoli zog jüngst bei Cremonese nach einem knappen 0:1 den Kürzeren. Dabei verschliefen die Gäste die Anfangsphase und gerieten nach nur vier Minuten in Rückstand. Über das gesamte Duell hinweg gelang es den Toskanern nicht, Druck aufzubauen. Zwingende Torchancen blieben am Ende aus, folglich resultierte die 12. Liga-Niederlage.

Auf nationaler Ebene erlebte Inter eine Enttäuschung nach der anderen. Die Größte kam am vergangenen Spieltag im Giuseppe-Meazza-Stadion nach einem überraschenden 0:1 gegen Monza zustande. Ein unglücklicher Misserfolg, da die Gastgeber über weite Strecken das spielbestimmende Team gewesen sind, aber den Zug zum Tor vermissen ließen.

Unterhalb der Woche buchten die Mannen von Trainer Simone Inzaghi nach einem 3:3 gegen Benfica das Ticket fürs Halbfinale der Königsklasse und hielten den Traum vom großen internationalen Titel weiterhin am Leben.

Obwohl die Schwarz-Blauen jüngst in der Liga an Boden verloren haben, räumen wir dem 19-maligen italienischen Meister klare Vorteile ein und tendieren zu einem Auswärtssieg mit weniger als fünf Toren. Bet365 bietet diesbezüglich eine Quote von 1,83.

Darum tippen wir bei Empoli vs Inter Mailand auf „Sieg Inter & weniger als 5 Tore“:

Empoli gewann nur eines der letzten fünf Serie-A-Heimspiele (2U, 2N).

Seit April 2006 haben die Toskaner zu Hause gegen die Lombarden nicht mehr gewonnen (6N, 1U).

Die jüngsten sieben Ansetzungen zwischen beiden Konkurrenten endeten im Stadio Carlo Castellani mit weniger als 3,5 Toren und ohne einen Treffer der Gastgeber.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Vom Anpfiff weg unterliegt diese Begegnungen einer klaren Rollenverteilung. Die Hausherren sind als Underdog auf den Sieg gesetzt und weisen mit durchschnittlich 6,25 die mit Abstand höchste Empoli Inter Mailand Quote am Drei-Wege-Markt auf.

Die besten Wettanbieter, von denen viele PayPal als Einzahlungsmittel bereitstellen, halten einen Sieg der Nerazzurri für sehr wahrscheinlich und servieren eine entsprechende Quote von ca. 1,53.

Am Markt „mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

Empoli vs Inter Mailand Prognose: „Hat Inter das Gewinnen verlernt?“

Nur eine der vergangenen elf Serie-A-Ansetzungen führten für die Azurblauen zu einem Erfolgserlebnis. Dem 1:0 gegen Lecce stehen auf der anderen Seite sechs Niederlagen und vier Remis gegenüber. Aufgrund der durchwachsenen Leistungen ging es für Empoli stetig Berg ab. Trotz allem liegt gegenüber der vergangenen Saison keine Verschlechterung in der Tabellenplatzierung auf Rang 14 vor.

Auf heimischem Boden überzeugten die Mannen von Trainer Paolo Zanetti nur bedingt und gewannen fünf der 14 Ansetzungen (4U, 5N). Grundlegend bevorzugen die Toskaner zu Hause eine defensive Spielausrichtung und bestritten mehr als 70 Prozent ihrer Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren. Mit 13 Heimtoren zählt die Offensive zu den schwächsten der Serie A. In beinahe 30 Prozent der Heimspiele wurde ein eigener Treffer verpasst.

Inter befindet sich auf nationaler Ebene im anhaltenden Abwärtsstrudel. Lediglich ein Zähler resultiert aus den vergangenen fünf Partien im Oberhaus des italienischen Fußballs. Mit 51 erbeuteten Punkten beanspruchen die Nerazzurri Rang fünf in der Tabelle und halten Anschluss zum Tabellenvierten und Revier-Rivalen AC Mailand.

Empoli - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:1 Cremonese (SA, A), 0:0 Milan (SA, A), 1:0 Lecce (SA, H), 1:2 Atalanta (SA, A), 0:1 Udinese (SA, H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:3 Benfica (CL, H), 0:1 Monza (SA, H), 2:0 Benfica (CL, A), 1:1 Salernitana (SA, A), 1:1 Juventus (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Empoli vs. Inter Mailand: 1:0 (SA, A), 2:4 (SA, A), 2:3 (Pokal, A), 0:2 (SA, H), 1:2 (SA, A).

Inter zählt bei weitem nicht zu den Überfliegern in gegnerischen Stadien. Nur 18 Punkte holten die Mannen von Trainer Inzaghi in der Fremde. Zwei Remis und zwei Niederlagen brachten die vergangenen vier Auswärtsspiele ein. Dabei war die Konkurrenz mit Salernitana (1:1), Bologna (0:1), Spezia Calcio (1:2) und Sampdoria (0:0) auf einem überschaubaren Niveau.

Trotz allem favorisieren wir in Empoli aber die Mailänder. Inter blickt nämlich auf vier zu Null Siege am Stück im Stadio Carlo Castellani und ist kein gern gesehener Gast in der Toskana. Da das Hinspiel aus der Sicht der Gäste mit 0:1 verloren ging, heißt es, eine alte Rechnung zu begleichen.

Unser Empoli - Inter Mailand Tipp: „Sieg Inter & weniger als 5 Tore“

Beide Konkurrenten legten zuletzt Probleme an den Tag und taten sich schwer. Inter schöpfte unterhalb der Woche mit dem Einzug ins Champions League Halbfinale Selbstvertrauen und wird bestrebt sein, den Negativtrend in der Serie A mit einem Triumph bei Empoli zu beenden.

Die Chancen stehen keineswegs schlecht, da Inter jüngst viermal in Folge zu Null in der Toskana gewann. Trainer Inzaghi wird vermutlich im 3-5-2 auflaufen lassen und offensive Akzente über Lautaro Martínez und Edin Dzeko versprühen. Wobei Romelu Lukaku als weitere Option im Angriff fungiert.