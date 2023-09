Empoli - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 24.09.2023

Unser Empoli - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 24.09.2023 lautet: Inter Mailand ist hervorragend in die neue Serie-A-Saison gestartet. Auch am Sonntag zu Gast bei Schlusslicht Empoli spricht alles für einen klaren Sieg.

In der vergangenen Saison erreichte Inter das Champions-League-Finale, wurde Dritter in der Endabrechnung der Serie A und gewann zum zweiten Mal in Folge die Coppa Italia. Durch diese Erfolge ist das Selbstbewusstsein bei den Nerazzurri weiter gestiegen. Zudem wurde der Kader im Sommer punktuell und intelligent verstärkt. So sind die Mailänder mit vier Siegen aus vier Spielen als einziges Team der Serie A noch verlustpunktfrei.

Diese Serie wollen die Männer von Coach Simone Inzaghi am Sonntag zu Gast in Empoli ausbauen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Happybet für die Wette „Sieg Inter mit HC -1″.

Darum tippen wir bei Empoli vs Inter Mailand auf „Sieg Inter mit HC -1″:

Inter steht nach 4 Spieltagen bei 4 Siegen und 13:1 Toren

Empolis Bilanz steht dagegen bei 4 Niederlagen aus 4 Partien bei 0:12 Toren

Die Gli Azzurri konnten nur 4 von 37 Duellen gegen die Nerazzurri für sich entscheiden

Empoli vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Das Schlusslicht empfängt den Tabellenführer. Schon durch dieses Tabellenbild ergibt sich für die Empoli vs Inter Mailand Prognose ein klares Bild.

Die Hausherren sind bei den besten Buchmachern mit durchschnittlichen Siegquoten von 9,20 die klaren Außenseiter. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste gerade mal Quoten im Schnitt von 1,33.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Inter Mailand Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel?

Seit dem letzten Aufstieg 2020/21 konnte sich Empoli jeweils recht souverän im gesicherten Mittelfeld mit elf bzw. zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in der Serie A halten. Doch dieses Jahr droht dem Verein aus der Toskana Unheil. Denn die „Gli Azzurri“ sind aktuell das genaue Gegenteil von Inter. Mit vier Niederlagen aus vier Spielen bei 0:12 Toren ist der EFC das Schlusslicht der Tabelle. Am vergangenen Wochenende setzte es zudem ein historisches 0:7 bei der AS Roma.

Diese Klatsche wurde Coach Paolo Zanetti zum Verhängnis und führte zur ersten Trainerentlassung in Italien in dieser Saison. Als Nachfolger holten die Verantwortlichen mal wieder Aurelio Andreazzoli zurück, der nun in seine vierte Amtszeit bei diesem Verein geht. In der Vorsaison sammelte Empoli 28 von 43 Punkten daheim. Daran wollen die Blauen nun wieder anknüpfen. In der Fremde hatte die Mannschaft in 19 Gastspielen stattdessen gerade mal zwei Siege feiern können.

Der Kader von Inter wurde im vergangenen Transferfenster mit Ex-Bundesliga-Spielern wie Marcus Thuram, Yann Sommer oder Benjamin Pavard verstärkt. Bisher funktionieren die Neuzugänge bestens. Keeper Sommer musste beim 5:1-Sieg im Derby am vergangenen Wochenende gegen die AC Milan seinen ersten Gegentreffer hinnehmen, der Ex-Gladbacher Thuram entwickelt sich im Sturm mit fünf Scorerpunkten (2 Tore, 3 Vorlagen) zum kongenialen Partner von Kapitän Lautaro Martinez.

In den ersten Liga-Spielen funktionierten auch kollektives Pressing und Umschaltspiel sehr effizient. So gewann man gegen Fiorentina trotz 40 Prozent Ballbesitz klar mit 4:0. Beim fünften Sieg in Folge gegen die AC unterstrich Henrikh Mkhitaryan mit zwei Toren und einem Assist seinen Wert für die Nerazzurri. In der Champions League musste sich Inter allerdings zum Auftakt bei Real Sociedad mit einem 1:1 begnügen. Hier hatte Coach Inzaghi seine Elf auf fünf Positionen verändert. Erst in der 87. Minute traf Martinez zum Endstand.

Empoli - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:7 AS Rom (A), 0:2 Juventus (H), 0:2 AC Monza (A), 0:1 Hellas Verona (H), 1:2 AS Cittadella (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Real Sociedad (A), 5:1 AC Milan (H), 4:0 AC Florenz (H), 2:0 Cagliari Calcio (A), 2:0 AC Monza (H)

Letzte 5 Spiele Empoli vs Inter Mailand: 0:3 (H), 1:0 (A), 2:4 (A), 2:3 (A), 0:2 (H)

Empoli konnte bisher nur vier von 37 Duellen mit Inter für sich entscheiden, zwei daheim und zwei auswärts (bei 30 Niederlagen). Der jüngste Erfolg stammt aus der Vorsaison, als die „Gli Azzurri“ das Hinspiel mit 1:0 in Mailand gewannen. Das war der erste Dreier für den Verein aus der Toskana gegen die Nerazzurri seit April 2006 gewesen.

Dazwischen hatte der EFC in 14 Partien lediglich einen Punkte gegen den FC Internazionale geholt. Das Rückspiel in der vergangenen Spielzeit entschieden die Mailänder dann im Stadio Carlo Castellani wieder mit 3:0 für sich. Lautaro Martinez führt die Torschützenliste der Serie A mit fünf Treffern an. Kommt gegen Empoli ein weiteres Tor hinzu, gibt es dafür bei Anbieter Happybet, der den Happybet Bonus im Angebot hat, eine Quote von 2,00.

Unser Empoli - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter mit HC -1

Durch den Trainerwechsel wird ein Tipp auf diese Partie etwas schwieriger. Aber am Ende spricht doch alles für Inter, das den Hausherren in allen Belangen überlegen ist. Diese Qualität müsste für einen klaren Erfolg reichen. Nach einer eher schwachen Leistung unter der Woche in der Königsklasse legen die Nerazzurri nun sicher wieder eine Schippe drauf.