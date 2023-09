Empoli – Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser Empoli - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 03.09.2023 lautet: Für Juve gilt es noch eine alte Rechnung zu begleichen. Das letzte Duell im Stadio Carlo Castellani ging im Mai 1:4 verloren. Diesmal kann hingegen ein Sieg der „Alten Dame“ fast fix eingeplant werden.

Auch der zweite Spieltag brachte für den FC Empoli keinen Ertrag und führte in Monza zu einem 0:2. Trotz guter Ansätze gelang es den Gästen nicht, entscheidend Druck auf das Gehäuse der Lombarden aufzubauen. Nach dem schwachen 1:1 gegen Bologna war vor allem Juve-Coach Massimiliano Allegri wütend auf Schiedsrichter Marco Di Bello, der seiner Meinung nach ein Handspiel der Gäste im Strafraum nicht geahndet hatte.

Wenngleich die Leistung der Weiß-Schwarzen gegen Bologna nur wenig überzeugend war, tendieren wir gegen Empoli zum Juve-Sieg. AdmiralBet hält eine Quote von 1,68 bereit .

Darum tippen wir bei Empoli vs Juventus auf „Sieg Juventus“:

Empoli vs Juventus Quoten Analyse:

Die Bookies lassen am Drei-Weg-Markt kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Gäste aus der piemontesischen Hauptstadt Turin aufkommen. Eine Empoli Juventus Wettquote von durchschnittlich 1,67 für den Sieg der Gäste untermauert diese Tatsache.

Wenngleich vier der jüngsten fünf Aufeinandertreffen beider Kontrahenten unabhängig vom Austragungsort mit mehr als 2,5 Toren endeten, halten sich die Wettanbieter am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ sämtliche Optionen offen.

Empoli vs. Juventus Prognose: Kommt Empoli gegen Juve zum ersten Saisontor?

Empoli hat den Saisoneinstieg gehörig in den Sand gesetzt und steht nach zwei Begegnungen mit leeren Händen da. Gegen Hellas Verona (0:1) und Monza (0:2) mussten zwei Niederlagen hingenommen werden. Mut dürfte in jedem Fall die letzte Saison machen. Damals hatten die Blauen nach zwei Spielen nur einen Punkt auf dem Konto und waren ebenfalls torlos unterwegs. Nach 38 Spieltagen aber sprang ein Rang im gesicherten Mittelfeld heraus (14.).

Trotz allem könnte es in diesem Jahr eng werden. Die Qualität des Kaders hat sich nämlich deutlich verschlechtert. In der vergangenen Saison zeigte Empoli einen Gesamtmarktwert von 125 Millionen Euro auf. In dieser Spielzeit sind es nur noch 89 Millionen Euro.