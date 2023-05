Empoli - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 22.05.2023

Juventus wollte in der Europa League die Saison 2022/23 retten und mit einem Titel das Ticket für die kommende Champions-League-Gruppenphase lösen. Doch nach der 1:2-Pleite am Donnerstag in Sevilla ist Turin im Halbfinale ausgeschieden. Zwar steht der Rekordmeister in der Serie A drei Spieltage vor dem Saisonende auch auf dem zweiten Rang. Ob die Bianconeri diesen Platz aber behalten dürfen, ist noch unklar. Denn wegen Finanzbetrug droht dem Verein ein Abzug von 15 Punkten. Bevor hier ein endgültiges Urteil gefällt wird, ist die Alte Dame am drittletzten Spieltag zu Gast in Empoli. Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,65 bei Betano die Wette „Sieg Juve“.

Darum tippen wir bei Empoli vs Juventus auf „Sieg Juve“:

Nur 3 Teams haben in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte geholt als

Juve ist in der Serie A das zweitbeste Team der Rückrunde

Die „Gli Azzurri“ konnten nur eines der letzten 19 Duelle gegen die Alte Dame für sich entscheiden

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Juventus Quoten Analyse:

Empoli steht mit 39 Punkten auf Rang 14 und hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Juve ist dagegen mit 14 Zählern Rückstand der erste Verfolger von Spitzenreiter Neapel.

So sind die Gäste bei der Empoli vs Juventus Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,70 auch die Favoriten der besten Buchmacher, darunter auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 5,21 belohnt.

Empoli vs Juventus Prognose: Verteidigt Juve Platz 2?

Der Empoli FC möchte in Italien endlich das Image als Fahrstuhlmannschaft ablegen. Länger als drei Jahre am Stück konnte sich der Verein aus der Toskana seit Mitte der 90er Jahre nie in der Serie A halten. Im Vorjahr glückte den „Gli Azzurri“ mit einem Polster von elf Punkten auf die Abstiegszone ein recht souveräner Klassenerhalt. Auch nach der Hinrunde 2022/23 hatte der EFC 13 Zähler Vorsprung auf Rang 18.

Der sicher geglaubte Ligaverbleib geriet im Jahr 2023 mit nur sieben Punkten aus 13 Spielen aber noch einmal in Gefahr. Diese Serie endete erst Anfang Mai mit einem 3:1-Heimsieg gegen Bologna. Aus den letzten drei Partien holte die Elf von Coach Paolo Zanetti dann sieben Zähler und hat den Klassenerhalt nun so gut wie sicher. In der Fremde glückten in 18 Gastspielen allerdings nur zwei Siege und 14 Tore, zudem steht Empoli in der Rückrunden-Tabelle weiter auf dem viertletzten Platz.

Das Hinspiel von Juventus im Europa-League-Halbfinale in Turin war mit einem 1:1 zu Ende gegangen. Sevilla sah lange Zeit wie der sichere Sieger aus, kassierte dann aber in der siebten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand. Im Rückspiel am Donnerstag konnte Juve das Spiel viel ausgeglichener gestalten und ging im zweiten Durchgang auch in Führung. Die Andalusier ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen, spielten weiter munter nach vorne und zogen mit dem Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg ins Endspiel ein.

In der Serie A hat die Alte Dame nur acht Punkte Polster auf Platz 5. Sollte Ende Mai der 15-Punkte-Abzug bestätigt werden, würde der Verein auf Rang 8 abrutschen. In der Saison 2022/23 war die Elf von Coach Massimiliano Allegri vor allem daheim stark. 42 Punkte aus 18 Partien bedeuten die beste Heimbilanz der Liga. In 16 Partien der Rückserie setzte es allerdings auch schon fünf Niederlagen.

Empoli - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 Sampdoria (A), 2:1 Salernitana (H), 3:1 Bologna (H), 1:2 Sassuolo (A), 0:3 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:2 Sevilla (A), 2:0 Cremonese (H), 1:1 Sevilla (H), 2:0 Bergamo (A), 2:1 Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Empoli vs Juventus: 0:4 (A), 2:3 (H), 1:0 (A), 0:1 (A), 1:2 (H)

Empoli konnte nur eines seiner letzten 19 Serie-A-Spiele gegen Juventus gewinnen, bei 16 Niederlagen. Dieser historische Erfolg glückte am 28. August 2021 mit einem 1:0-Heimsieg. Das Hinspiel in dieser Saison ging mit 4:0 klar an die Hausherren. Die Alte Dame hat zudem alle fünf Auswärtsspiele in der Serie A gegen die „Gli Azzurri“ mit Massimiliano Allegri auf der Bank gewonnen.

Unser Empoli - Juventus Tipp: Sieg Juve

Für beide Teams geht es im Endspurt der Saison eigentlich um nichts mehr. Dank der guten Tordifferenz kann auch Empoli nicht mehr absteigen. Juve muss nur noch einen Platz unter den Top 4 klarmachen und hoffen, dass man die 15 Punkte nicht abgezogen bekommt. Wir glauben aber, dass die Bianconeri nach dem Europa-League-Aus auf Wiedergutmachung aus sind. Zudem spricht auch der direkte Vergleich klar für die Gäste.