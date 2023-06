Empoli - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2023

Unser Empoli - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 03.06.2023 lautet: Zum Abschluss der Saison kommen beide Teams noch einmal zum Torerfolg.

Der Scudetto ist in der Serie A bekanntlich schon seit Wochen vergeben und auch die Teams auf den Rängen zwei bis vier stehen schon fest. Nur die Reihenfolge kann sich am letzten Spieltag noch einmal ändern. Lazio Rom peilt die Vize-Meisterschaft an, die mit einem Sieg im Auswärtsspiel bei Empoli unter Dach und Fach wäre. Allerdings sind die Gastgeber aktuell in guter Form. Wir entscheiden uns daher für den Tipp „Beide treffen“, der bei Happybet eine Quote von 1,55 bringt.

Darum tippen wir bei Empoli vs Lazio Rom auf „Beide treffen“

Empoli hat die letzten 3 Heimspiele gewonnen.

Lazio Rom ist mit einem Sieg Vizemeister.

In den letzten 6 Spielen Empolis trafen beide Teams.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Wettanbieter ohne Steuer gibt es nicht mehr viele, doch Happybet ist einer davon. Bei Kombiwetten kommt man bei diesem Bookie steuerfrei davon. In der bevorstehenden Partie sieht dieser Wettanbieter, wie alle anderen auch, die Gäste vorne. Mit einem richtigen Tipp auf einen Auswärtssieg kann man seinen Wetteinsatz in etwa verdoppeln.

Wetten auf einen Heimerfolg sind mit Quoten bis 3,30 belegt. Wer mit mindestens einem Zähler der Gastgeber rechnet, der erhält für den entsprechenden Tipp auf die Doppelte Chance 1X interessante Wettquoten bis 1,77. Die beliebten Torwetten „Über 2,5″ und „Beide treffen“ liefern Werte um 1,65 bzw. 1,55.

Empoli vs Lazio Rom Prognose: Munterer Saisonabschluss

Dass ein Tipp auf die Doppelte Chance 1X hier überhaupt nicht abwegig ist, zeigt die jüngste Bilanz des FC Empoli. Die letzten drei Heimspiele in der Serie A haben die Azzurri allesamt gewonnen. Sie kassierten zwar immer genau ein Gegentor, erzielten in diesen letzten drei Heimpartien aber selbst neun Treffer.

Zuletzt fegten sie sogar Juventus Turin mit 4:1 aus dem Stadion. Weiter zurückblickend hat Empoli vier der letzten fünf Heimspiele im Ligabetrieb für sich entschieden. Heim- und Auswärtspartien zusammengenommen, ist der Klub seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und holte elf von 15 möglichen Punkten.

Empoli ist neben dem FC Turin das einzige Team, das an den letzten fünf Spieltagen nicht bezwungen werden konnte. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage stehen die Azzurri auf Platz drei. Insgesamt stehen sie auf Rang 14. Im besten Fall können sie die Saison auf Platz 13, im schlimmsten Fall auf Platz 15 beenden.

Zu Hause kommt der Klub auf eine 8-4-6-Bilanz bei 22:21 Toren, wobei es allein die Hälfte der Heimsiege in den letzten fünf Heimpartien gab. In der Formtabelle der letzten fünf Heimspiele thront Empoli ganz oben. Allein in diesen letzten fünf Heimbegegnungen gelangen der Mannschaft zehn und damit fast die Hälfte aller 22 Heimtore.

Empoli - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 Hellas Verona (SA, A), 4:1 Juventus (SA, H), 1:1 Sampdoria (SA, A), 2:1 Salernitana (SA, H), 3:1 Bologna (SA, H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 3:2 Cremonese (SA, H), 1:0 Udinese (SA, A), 2:2 Lecce (SA, H), 0:2 AC Milan (SA, A), 2:0 Sassuolo (SA, H)

Letzte 5 Spiele Empoli vs Lazio Rom: 2:2 (SA, A), 3:3, (SA, A), 1:3 (SA, H), 0:1 (SA, A), 0:1 (SA, H)

Lazio Rom gewann sein letztes Spiel zu Hause gegen den bereits feststehenden Absteiger Cremonese durch einen Treffer in der 89. Minute mit 3:2, verlor aber später noch Trainer Maurizio Sarri wegen einer Roten Karte. Für die Laziali war dies der zweite Dreier in Folge, dank dem sie nach wie vor die Vizemeisterschaft in der eigenen Hand haben.

Ein Remis in Empoli reicht nur, wenn der Dritte Inter Mailand seine Auswärtspartie beim FC Turin nicht gewinnt. Die Römer selbst sind nicht nur aktuell das zweitbeste Team der Serie A, sondern stehen auch in der Auswärtstabelle auf Rang zwei. Von den bisherigen 18 Partien in der Fremde haben sie zehn gewonnen und nur vier verloren.

Aber: Zwei und damit die Hälfte aller Auswärtspleiten gab es in den letzten drei Auswärtsspielen. Bei den 1:3- und 0:2-Schlappen bei den Mailänder Klubs Inter und AC gab es auch fünf der insgesamt nur zwölf Gegentore auf fremden Plätzen. Nach wie vor stellt Lazio die beste Auswärts-Defensive der Serie A.

Gegen Empoli spielten die Römer in der Vergangenheit recht gerne. Sechs direkte Duelle in Folge hatten sie gewonnen, ehe es zuletzt zwei Punkteteilungen gab. Im Hinspiel zu Hause führte Lazio Rom bis zur 83. Minute mit 2:0 und kassierte fast mit dem Schlusspfiff doch noch das Gegentor zum 2:2.

Unser Empoli - Lazio Rom Tipp: Beide treffen

In den letzten sechs Ligaspielen Empolis kamen stets beide Mannschaften zum Torerfolg. Auch in den letzten drei direkten Duellen zwischen den Azzurri und Laziali schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel. Für Lazio geht es noch um die Vizemeisterschaft, für die Gastgeber im Prinzip um nichts mehr. Dennoch werden sie sich ordentlich von ihren Heim-Fans verabschieden und die Serie von drei Heimsiegen in Folge nicht abreißen lassen wollen. Sie sind aktuell das formstärkste Heimteam und sollten auch zum Saisonabschluss mindestens einen Treffer zustande bekommen. Die Römer auf der anderen Seite müssen ohnehin treffen, wenn sie sicher Vizemeister werden wollen.