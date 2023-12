Empoli - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 22.12.2023

Unser Empoli - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.12.2023 lautet: Lazio Rom konnte bislang nicht die erwünschten Ergebnisse einfahren, was an der mageren Torausbeute liegt. Im Wett Tipp heute favorisieren wir die Römer nur wegen ihrer Defensive.

Maurizio Sarri weiß, wie der italienische Scudetto gewonnen wird. Das stellte er als Trainer von Juventus Turin (2019/20) unter Beweis. In dieser Spielzeit ist seine Stellenbeschreibung als Trainer von Lazio Rom eine völlig andere. Eine enttäuschende Hinrunde neigt sich dem Ende zu und aktuell rangieren die Laziali im Mittelfeld der Tabelle. Die Offensive, eigentlich ein Spezialgebiet des oft murrigen Trainers, kommt einfach nicht ins Laufen. Ein gutes Stück stärker ist die Defensive von Lazio, die in fünf Ligaspielen ein Gegentor verhinderte.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Lazio Rom gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 3,25 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Empoli vs Lazio Rom auf „Lazio Rom gewinnt ohne Gegentor“:

Lazio gewann 3 der letzten 6 direkten Duelle ohne Gegentor.

Empoli erzielte die wenigsten Tore pro Spiel (0,6).

Empoli erzielte erst 15,7 erwartbare Tore (16.), Lazio steht bei 19,9 xG (8.).



Empoli vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die anhaltende Formkrise der Gäste schlägt sich mittlerweile eindeutig auf die Quotenverteilung nieder. Lazio Rom gastiert beim Abstiegskandidaten aus der Toskana und wird dennoch mit hohen Wettquoten bis 2,06 ausgestattet. Eine spannende Option für die Verwendung eines Wettgutscheins.

Im Carlo Castellani ist Platz für 19.874 Zuschauer. Selbst gegen die italienischen Top-Klubs war die Spielstätte von Empoli in dieser Saison nicht ausverkauft. Ein möglicher Grund ist, dass der Abstiegskandidat erst einen Sieg in acht Heimspielen feierte. Bei den Siegquoten zwischen 3,50 und 3,80 ist nicht von einem weiteren Dreier der Hausherren auszugehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Lazio Rom Prognose: Siege gelingen nur über die Defensive

Die Anhänger der Römer dürften beim Anblick der Tabelle ungläubig ihre Augen reiben. Mit einem negativen Torverhältnis (-2) rangiert ihr Team kurz vor dem Jahresende nur auf dem elften Rang.

Der entscheidende Punkt für diese Misere ist schnell erkannt: Die mangelnde Torausbeute! Lazio Rom erzielte 16 Tore in 16 Ligaspielen. Oftmals wurden trotz der guten Arbeit gegen den Ball (18 Gegentore) Punkte liegen gelassen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Rein qualitativ ist der Kader von Maurizio Sarri zu Höherem bestimmt. Ein gutes Beispiel ist Felipe Anderson, der bereits fünf Torvorlagen gab und mit 2,9 erwartbaren Assists ligaweit den fünftbesten Wert erreicht hat.

Wenn die Biancocelesti in dieser Spielzeit gewannen, dann vor allem dank der Defensive. Vier von sechs Saisons-Siegen fuhren die Gäste ohne Gegentor ein. Das ist ein offensichtlicher Grund, warum sich eine Wette auf „Lazio gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 3,25 mehr lohnt als ein einfacher Sieg (Quote: 2,05).

Empoli - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 0:1 FC Turin (A), 1:1 Lecce (H), 1:1 Genua (A), 3:4 Sassuolo (H), 1:0 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:2 Inter Mailand (H), 0:2 Atletico Madrid (A), 1:1 Hellas Verona (A), 1:0 Genua (H), 1:0 Cagliari (H).

Letzte 5 Spiele Empoli vs. Lazio Rom: 2:0 (A), 2:2 (H), 3:3 (H), 3:1 (A), 1:0 (H).



Darüber hinaus gewannen die Römer vier Auswärtsspiele in Folge gegen Empoli. Zwei der vorangegangenen drei Auswärtsspiele entschieden die Biancocelesti sogar ohne Gegentor für sich. Das Bild der Empoli-Offensive ist absolut stimmig mit einem „Sieg Lazio ohne Gegentor“. Niemand ging in dieser Spielzeit häufiger ohne Treffer vom Feld als die Empolesi (56 Prozent). Zu Hause ist dieser Wert nochmals eklatanter (62 Prozent).

Neben der mickrigen Ausbeute im Angriff zeigte sich die Hintermannschaft der Hausherren schlagbar. Nur Sassuolo (1,9) und Salernitana (2,1) ließen an den ersten 16 Spieltagen mehr Gegentore pro Spiel zu als Empoli (1,8). Wollt ihr das Risiko für eine Wette in diesem Spiel geringer halten, könnt ihr mit dieser Bwin Freiwette auf „Unter 2,5 Tore“ setzen. Aktuell findet ihr dort eine Quote von 1,73. Bisher endeten 75 Prozent der Heimspiele des FC Empoli mit „Unter 2,5 Toren“. Lazio hielt die Hälfte der Auswärtsspiele unter dieser Marke.

Unser Empoli - Lazio Rom Tipp: Lazio Rom gewinnt ohne Gegentor

Lazio Rom (3,4) gab im Schnitt nur minimal mehr Torschüsse als die Gastgeber ab (3,3). In Kombination mit der besseren Schussverwandlungs-Quote von 6,1 Prozent (Empoli: 4,1 Prozent) sehen wir eine gute Möglichkeit, dass die Gäste einen knappen Auswärtssieg in einem torarmen Duell ergattern können.