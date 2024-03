England - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser England - Belgien Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 26.03.2024 lautet: Die 0:1-Niederlage gegen Brasilien hat Englands Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in Folge beendet. Belgien konnte gegen Irland ebenfalls kein Tor erzielen. Beide Ergebnisse unterstreichen unseren Wett Tipp heute.

Domenico Tedesco sprach nach dem etwas enttäuschenden 0:0 gegen Irland von einem schlechten Spiel. Falsch lag er mit dieser Einschätzung nicht - Belgien hatte sich im gesamten Spiel keine echte Großchance herausgearbeitet. Etwas Positives brachte das Unentschieden dennoch: Unter Tedesco sind die Roten Teufel noch ungeschlagen. A propos ungeschlagen: England verlor im ersten Länderspiel des Kalenderjahres 2024 gegen Brasilien (0:1) und beendete damit seine Serie von zehn ungeschlagenen Partien in Folge.

In unserem Wett Tipp heute gehen wir von „Unter 2,5 Toren“ aus und spielen diese Wette mit einer Quote von 1,80 bei Betway.

Darum tippen wir bei England vs Belgien auf „Unter 2,5 Tore“:

Belgien hat seit 3 Länderspielen kein Gegentor kassiert.

England tritt ohne Harry Kane und Bukayo Saka an. Selbst mit den beiden erzielten die Three Lions in 3 der letzten 5 Länderspiele maximal einen Treffer.

4 der letzten 5 Duelle wurden mit „Unter 2,5 Toren“ abgepfiffen.

England vs Belgien Quoten Analyse:

Gareth Southgate rechnet sich mit seiner Mannschaft gute Chancen für die kommende Europameisterschaft aus. Die EM 2024 Wettanbieter scheinen die Three Lions ebenfalls hoch einzuschätzen und geben in diesem Testspiel Siegquoten bis 1,83 für einen Heimsieg heraus.

Belgien (4.) liegt in der FIFA-Weltrangliste nur einen Platz hinter England (3.), hat im ersten Länderspiel des Kalenderjahres 2024 allerdings nicht überzeugt (0:0 vs. Irland). Die Siegquoten zwischen 4,20 und 4,75 spiegeln die Leistung des vergangenen Testspiels in gewisser Weise wider.

England vs Belgien Prognose: Ein wichtiger Test

Die EM 2024 ist nur noch wenige Monate entfernt. England und Belgien haben große Ambitionen für die anstehende Europameisterschaft und wollen sich in diesem spannenden Testspiel in Form bringen.

Beide Auswahlmannschaften waren mit ihrem ersten Auftritt dieser Länderspielpause nicht zufrieden. England verlor gegen Brasilien (0:1) und gab sieben Großchancen an den Kontrahenten ab. Belgien erspielte sich keine Großchance gegen Irland und offenbarte fehlende Durchschlagskraft (0:0).

Grundsätzlich haben beide Mannschaften starke Defensivreihen auf dem Feld. Belgien hat in den letzten drei Länderspielen kein Gegentor zugelassen und ist unter Domenico Tedesco in zehn regulär zu Ende gebrachten Partien noch ungeschlagen.

Während der EM-Qualifikation brachten die Three Lions konstant ihre Leistungen auf den Rasen, gewannen die Gruppe C vor Italien und kassierten nur vier Gegentore in acht Partien. Belgien marschierte in der Gruppe F ebenfalls mit nur vier Gegentoren zum Gruppensieg.

England - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 0:1 Brasilien (H), 1:1 Nordmazedonien (A), 2:0 Malta (H), 3:1 Italien (H), 1:0 Australien (H).

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:0 Irland (A), 5:0 Aserbaidschan (H), 1:0 Serbien (H), 1:1 Schweden (H), 3:2 Österreich (A).

Letzte 5 Spiele England vs. Belgien: 0:2 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 0:1 (H), 1:0 (H).

In die Historie dieser Paarungen reihten sich zuletzt mehrere torarme Begegnungen ein. Vier der vorangegangenen fünf Aufeinandertreffen hatten nicht mehr als zwei Tore in petto.

England wird auch gegen Belgien ohne Top-Angreifer Harry Kane und Flügelstürmer Bukayo Saka auf dem Rasen stehen. Gareth Southgate fehlen damit zwei wichtige Akteure für seine Offensive.

Das war im ersten Testspiel dieser Länderspielpause gegen Brasilien deutlich zu erkennen. England erspielte sich nur eine Großchance. Beim anstehenden Vergleich mit Belgien werden die Three Lions für ihre Torchancen hart arbeiten müssen.

Beide Offensiven haben in ihrem ersten Länderspiel des Kalenderjahres 2024 nicht überzeugt. Wir halten daher eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ für eine geeignete Wahl. Kombiniert mit diesem Betway Bonus lässt sich die angebotene Quote von 1,85 problemlos in eure Wetten integrieren.

Unser England - Belgien Tipp: Unter 2,5 Tore

Beide Nationalmannschaften haben während ihrer EM-Qualifikation nur vier Gegentore in acht Partien erlaubt. Offensiv enttäuschten beide in ihrem ersten Länderspiel 2024, sodass wir uns auf ein Duell mit maximal zwei Treffern einstellen.