England - Brasilien Tipp, Prognose & Quoten | 23.03.2024

Darum tippen wir bei England vs Brasilien auf „Sieg England“:

England vs Brasilien Quoten Analyse:

England vs. Brasilien Prognose: Kann Brasilien mit neuem Trainer den Abwärtstrend stoppen?

England - Brasilien Statistik & Bilanz:

Die Brasilianer ließen das Jahr 2023 wenig erfolgreich ausklingen und mussten im Rahmen der Südamerika-WM-Qualifikation drei Niederlagen in Serie hinnehmen. Vor allem offensiv legten die Recken vom Zuckerhut Probleme an den Tag und versäumten gegen Uruguay (0:2) und Argentinien (0:1) einen eigenen Treffer. Lediglich beim 1:2 in Kolumbien netzten die Brasilianer ein. Derzeit reicht es nur für Rang 6 in der Qualifikations-Tabelle. Nur zwei der sechs Gruppenspiele brachten am Ende einen Dreier mit sich (1U, 3N). Ein Umstand, der die Verantwortlichen zum Handeln zwang. Trainer Fernando Diniz wurde seines Amtes enthoben. Fortan sitzt mit Dorival Júnior ein unbeschriebenes Blatt auf der Trainerbank.

Für den neuen Mann gilt es in erster Linie, an der Auswärtsbilanz zu arbeiten. In der Ferne hat die Elf vom Zuckerhut zuletzt keineswegs überzeugt und holte nur in Peru drei Punkte. In Uruguay (0:2) und Kolumbien (1:2) standen zwei Niederlagen zu Buche. Die Offensive ist auswärts mit zwei Toren in drei Begegnungen als harmlos einzustufen. Mit vier Gegentoren in drei Spielen stand der Abwehr-Verbund in der Fremde auf wackeligen Beinen. Acht Tore erzielte der fünfmalige Weltmeister bisweilen in der Qualifikation und stellt hinter Uruguay (13) und gemeinsam mit Argentinien (8) die beste Offensive im Turnier.