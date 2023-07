England - Dänemark Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2023

Unser England - Dänemark Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 28.07.2023 lautet: Am zweiten Spieltag der Gruppe D duellieren sich England und Dänemark um die Gruppenführung. Beide erzielten in ihrer ersten Partie nur einen Treffer.

Der amtierende Europameister aus England ist erfolgreich in die Frauen-Weltmeisterschaft gestartet. Beim 1:0-Sieg gegen Haiti ließen die Lionesses noch Luft nach oben. Torhüterin Mary Earps deutete mit guten Reflexen und zwei starken Paraden ihre Fähigkeiten an.

Dänemark durfte im ersten Spiel über einen Last-Minute-Treffer jubeln und siegte ebenfalls nur mit 1:0 gegen China. Viele Chancen bekamen die Zuschauer in diesem Spiel nicht zu sehen. Vor dem Spitzenspiel in Gruppe D ist England favorisiert. Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Betano.

Darum tippen wir bei England vs Dänemark auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

Beide Teams haben am ersten Spieltag denkbar knapp mit 1:0 gewonnen.

England kreierte am 1. Spieltag doppelt so viele Chancen (14) wie Dänemark (7)

Die letzten 3 Spiele von England sowie die vergangenen 4 Partien Dänemarks endeten mit Unter 2,5 Toren.

England vs Dänemark Quoten Analyse:

Letztes Jahr gelang den Lionesses der große Wurf - England kürte sich zum Europameister! Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften führte der Weg des Gruppenfavoriten jeweils ins Halbfinale. Dementsprechend bewerten die Buchmacher einen Sieg der britischen Auswahl mit Quoten von maximal 1,43.

Dänemark hat noch keinen Titel bei einem großen Turnier einfahren können. Setzen sich die Däninnen mit einem Sieg an die Spitze der Gruppe D, liegen Wettquoten von 8,00 bis 10,00 bereit. Eine Wette ohne Steuern könnt ihr bei unseren verlinkten Buchmachern abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Dänemark Prognose: Problemlose Qualifikation

Sowohl England als auch Dänemark marschierten auf direktem Weg zur Endrunde der Frauen-Weltmeisterschaft 2023. Beide Auswahlmannschaften konnten sich ohne Punktverlust für das Turnier in Neuseeland und Australien qualifizieren.

Bei all der Dominanz in der Qualifikation blieben beide Teams bis zum Ende konzentriert. Das lässt sich unter anderem an der Anzahl ihrer Gegentore erkennen. Während Dänemark insgesamt nur zwei Gegentore schluckte, hielten die Lionesses in jeder ihrer zehn Partien den eigenen Kasten sauber.

Wie stark England auf der Position der Torhüterin besetzt ist, bekamen wir am ersten WM-Spieltag gegen Haiti zu sehen. Dort zeichnete sich Mary Earps mit zwei Glanzparaden aus. Die Nummer 1 im englischen Gehäuse hat in der vergangenen Saison der WSL einen Rekord aufgestellt: Sie beendete 14 ihrer 22 Partien ohne Gegentreffer.

Dänemark wird es der englischen Offensive ebenfalls nicht leicht machen. Die Auswahl von Lars Söndergaard ging in vier der letzten sechs Begegnungen ohne Gegentor vom Feld. Fünf der vergangenen sechs Partien der Skandinavierinnen wurden mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen.

England - Dänemark Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 1:0 Haiti (H), 0:0 Portugal (H), 0:2 Australien (H), 4:2 n.E. Brasilien (H), 6:1 Belgien (H)

Letzte 5 Spiele Dänemark: 1:0 China (H), 0:2 Spanien (H), 1:0 Japan (H), 1:0 Schweden (A), 3:2 Uruguay (H)

Letzte Spiele England vs. Dänemark: 2:0 (H), 2:1 (A), 1:2 (A)

Darüber hinaus hielten sich die Angriffsreihen beider Mannschaften in den letzten Begegnungen zurück. England erzielte nur ein Tor in den vorangegangenen drei Partien - Dänemark erzielte in keinem der letzten vier Spiele Über 1,5 Tore.

Diese Probleme konnten wir am ersten Spieltag dieser WM erneut beobachten. Dänemark gab nur zwei Torschüsse ab und war letztlich auf ein spätes Standard-Tor in der 89. Minute angewiesen. England wiederum machte zu wenig aus den 14 erarbeiteten Chancen.

Mit ihrem hohen Pressing könnte sich die englische Auswahl von Sabine Wiegmann einen Vorteil verschaffen. England presst gerne über das ganze Feld und setzt die Gegnerinnen unter Druck - am ersten Spieltag ließen die Lionesses die wenigsten Pässe pro defensiver Aktion zu (4,2). Ist China gegen Dänemark hoch angelaufen, taten sich die Däninnen schwer.

Fängt der amtierende Europameister an, seine Chancen zu nutzen und kann hohe Ballgewinne erzielen, bietet sich folgende Wett-Möglichkeit an: „England erzielt Über 1,5 Tore“. Für diese Wette stellt der getestete Buchmacher Betano eine Quote von 1,72 bereit.

Unser England - Dänemark Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore

Die englische Auswahl stellte ihre Qualität beim Gewinn der Europameisterschaft 2022 eindrucksvoll unter Beweis. Zwischenzeitlich blieben die Lionesses sogar 30 Spiele in Folge ungeschlagen. Dänemark hingegen schied bei der letzten EM schon in der Gruppenphase aus. Im Hinblick auf die wackelige Form der favorisierten Mannschaft aus England sichern wir uns mit einer doppelten Chance ab.