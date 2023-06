England – Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 28.06.2023

Unser England - Deutschland Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 28.06.2023 lautet: Deutschland ist eine herbe Enttäuschung im Turnier. Im Prestigeduell gegen Tabellenprimus England ist nicht mit einem Sieg zu rechnen, aber mit Toren auf beiden Seiten.

Der amtierende U21-Europameister aus Deutschland versäumte auch gegen Tschechien am zweiten Spieltag der Gruppe C ein Erfolgserlebnis. Dabei waren die Deutschen über weite Strecken spielbestimmend, ließen aber die letzte Entschlossenheit im Abschluss vermissen. Nach einem 1:2 standen die DFB-Junioren mit leeren Händen da.

England untermauerte zuletzt gegen Israel einmal mehr seine Favoritenrolle und setzte sich souverän mit 2:0 durch. Dabei zeigte sich der Titelanwärter erneut eiskalt im Abschluss und verwandelte zwei seiner drei Torschüsse.

Aus eigener Kraft kann die deutsche U21 den Sprung ins Viertelfinale nicht mehr realisieren. Wir visieren ein Duell auf Augenhöhe mit Toren auf beiden Seiten an. Für den Wettausgang stellt Bet365 eine Quote von 1,61 in Aussicht.

Darum tippen wir bei England vs Deutschland auf „Beide Teams treffen“:

Offensiv ist England bärenstark und traf in 18 der letzten 19 Länderspiele.

Deutschland verbuchte in 10 der jüngsten 12 Pflichtspiele mindestens einen Treffer.

Die letzten drei Aufeinandertreffen brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

England vs Deutschland Quoten Analyse:

Beim Kräftemessen zwischen England und Deutschland handelt es sich um ein Prestigeduell. Beide Kontrahenten wollen dieses siegreich bestreiten. Anhand der Quoten am Drei-Weg-Markt lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Die Werte für den Triumph von einem der beiden Teams bewegen sich zwischen 2,55 und 2,75.

Obwohl beide Nationen über Ausnahmetalente in der Offensive verfügen, ist laut Buchmacher-Bewertung nicht zwingend mit einem Torfestival zu rechnen, wenngleich die England Deutschland Quoten auf drei oder mehr Tore hindeuten. Darüber hinaus wird beiden Mannschaften mindestens ein Treffer zugetraut.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs. Deutschland Prognose: Zieht England mit weißer Weste ins Viertelfinale ein?

Neben Spanien gilt der zweimalige U21-Europameister aus England als Favorit auf einen weiteren Titel bei dieser Endrunde. Bisher gaben sich die Recken von Trainer Lee Carsley keine Blöße und gewannen beide Gruppenspiele gegen Tschechien und Israel jeweils mit 2:0. Vor allem boten die Schützlinge aus dem Vereinigten Königreich eine starke defensive Vorstellung und hielten zweimal hinten die Null.

Mit sechs erbeuteten Punkten thront England einsam an der Spitze der Gruppe C und hat das Ticket für die K.o.-Runde bereits vorzeitig gelöst. Ein Remis würde zum sicheren Gruppensieg ausreichen.

Bereits im Rahmen der EM-Quali zeigten sich die Inselkicker offensiv stark und blickten auf 26 Tore in zehn Begegnungen. Nach zehn Gruppenspielen stand der Platz an der Sonne und somit die 17. Teilnahme an einer EM-Endrunde zu Buche.

Deutschland hat sich viel für den Wettbewerb vorgenommen. Als amtierender Titelträger waren die Erwartungen groß. Bislang konnten die Mannen von Trainer Antonio Di Salvo den Anforderungen aber nicht gerecht werden und warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

England - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 2:0 Israel (U21-EM, A), 2:0 Tschechien (U21-EM, A), 0:2 Japan (Test, H), 1:2 Kroatien (Test, H), 4:0 Frankreich (Test, H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:2 Tschechien (U21-EM, A), 1:1 Israel (U21-EM, A), 0:0 Rumänien (Test, A), 2:2 Japan (Test, H), 4:2 Italien (Test, A)

Letzte 5 Spiele England vs. Deutschland: 3:1 (Test, H), 1:2 (Test, H), 3:4 n. E. (EM, A), 0:1 (Test, A), 3:2 (Test, H)

Dabei bot die deutsche U21-Nationalelf keine schlechten Leistungen gegen Israel und auch zuletzt gegen Tschechien. Es fehlte nur das Quäntchen Glück und der letzte Wille im Torabschluss. Auch der in Dortmund gehypte Stürmer Youssoufa Moukoko blieb im Wettbewerb weitestgehend blass und saß kürzlich gegen Tschechien nur auf der Bank.

Sowohl England als auch Deutschland trafen bislang in beiden Gruppenspielen. Ein Umstand, der auch dem von uns getesteten Wettanbieter Bet365 nicht entgangen ist. Der Bookie hält für „BTS“ eine Quote in Höhe von 1,61 bereit.

Wer das Optimum aus seinen England - Deutschland Wetten herausholen möchte, sollte auf Gratiswetten oder Freebets zurückgreifen. Auf diesem Weg lässt sich nämlich das eigene Verlustrisiko deutlich minimieren.

Unser England – Deutschland Tipp: Beide Teams treffen

Lee Carsley wird auch gegen Deutschland vermutlich am 4-4-2 festhalten. Dabei erzeugen die Engländer vor allem Druck über die Außen. Emile Smith Rowe traf in beiden Spielen und wird auch die bisher von Antonio Di Salvo präferierte Viererkette vor Probleme stellen. Sowohl gegen Tschechien als auch Israel zeigte sich diese anfällig.

Der deutsche Coach muss sich etwas einfallen lassen, um die Offensive zu beleben und Youngstars wie Youssoufa Moukoko Selbstvertrauen einzuflößen. Ob der Dortmunder den Sprung in die Startelf schafft, bleibt abzuwarten.

Beide Konkurrenten werden sich im direkten Duell nicht die Blöße geben und nach vorne spielen. Deutschland muss gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe Israels gegen Tschechien hoffen.