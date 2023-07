England - Haiti Tipp, Prognose & Quoten | 22.07.2023

Unser England - Haiti Tipp zum Frauen-Weltmeisterschaft-Spiel am 22.07.2023 lautet: Der amtierende Europameister startet in die WM-Endrunde mit einem Spiel gegen Haiti. Für diese Begegnung rücken die Handicap-Wetten in den Mittelpunkt.

Die Qualifikation zur Endrunde der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 gelang den Three Lions im Schlaf. England gewann alle zehn Partien und hatte am Ende ein kaum vorstellbares Torverhältnis von 80:0 - Pure Dominanz.

Haiti setzte sich im Playoff-Finale mit 2:1 gegen Chile durch und darf somit zum ersten Mal an einer WM-Endrunde teilnehmen. Die Rollen in dieser Begegnung sind klar verteilt. Unser Tipp: „Sieg England (HC-4)“ mit einer Quote von 2,20 bei NEObet.

Darum tippen wir bei England vs Haiti auf „Sieg England (HC -4)“:

Als amtierender Europameister (2022) und Halbfinalist der WM 2019 gehört die englische Auswahl zur Spitze des Frauenfußballs.

England erzielte in 10 Qualifikationsspielen 80 Tore.

Haiti verlor alle 5 Spiele im Anschluss an das erfolgreiche Playoff-Finale gegen Chile.

England vs Haiti Quoten Analyse:

Machen wir uns nichts vor, in dieser Begegnung geht es eher darum, wie hoch die Three Lions gewinnen, als dass wir eine Debatte über den Sieger dieser Partie eröffnen. Quoten von maximal 1,01 für einen Sieg des Europameisters bestätigen diese Perspektive.

Haiti partizipiert erstmals in einer Frauen-Weltmeisterschaft und startet mit Wettquoten von 35,00 bis 80,00 als haushoher Außenseiter in das erste Spiel. Peilt ihr eine Wette auf diese Begegnung an, könnt ihr bei den verlinkten Buchmachern eine Einzahlung via Paypal tätigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Haiti Prognose: Pure Dominanz

Aktuell zählt die englische Frauen-Nationalmannschaft zum Besten, was der Frauenfußball zu bieten hat. Die Three Lions standen im Halbfinale der letzten WM und gewannen die EM 2022. Im Jahr 2022 marschierte das Team von Trainerin Sarina Wiegman mit 14:0 Toren durch die Gruppenphase der Europameisterschaft.

Nochmal eindrucksvoller verlief die Qualifikation zu dieser Weltmeisterschaft. England siegte in allen zehn Partien und dominierte mit 80:0 Toren nach Belieben. Sieben dieser zehn Begegnungen hat die englische Auswahl mit einem Handicap von - 4 gewonnen.

Eine besondere Akteurin ist Rachel Daly. Die Angreiferin erzielte in der vergangenen Saison 22 Tore in der höchsten englischen Spielklasse - dabei gelang ihr alle 89 Minuten ein Treffer. Für ihre 22 Saisontore benötigte die Nummer 9 der Three Lions nur 84 Schüsse!

Bisher traten die beiden Nationen noch nicht gegeneinander an, doch für uns steht außer Frage, dass England zu einem hohen Sieg in der Lage ist. Orientieren wir uns an der FIFA-Weltrangliste trifft die Nummer 4 (England) auf das Team an Position 53 (Haiti)

England - Haiti Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 0:0 Portugal (H), 0:2 Australien (H), 4:2 Brasilien n.E. (H), 6:1 Belgien (H), 2:1 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Haiti: 1:2 Republik Korea (A), 0:2 Costa Rica (A), 1:4 Venezuela (A), 1:3 Centro Caribe Sports (H), 1:2 Nigeria (A).

Letzte 5 Spiele England vs. Haiti: -

Im Playoff-Finale gegen Chile wurden die Träume von Haiti wahr, als Melchie Dumornay mit einem Doppelpack den Sieg sicherte. Die 19-Jährige weckte vor ihrem Wechsel zu Lyon auf der ganzen Welt Begehrlichkeiten. Kein Wunder, denn mit ihren 11 Saisontreffern fand sie sich unter den fünf besten Stürmerinnen der französischen Liga wieder.

Allerdings kann eine Spielerin alleine das Ruder nicht rumreißen. Das musste Haiti schon in den vergangenen fünf Spielen schmerzhaft erkennen. Seit dem Playoff-Sieg über Chile hat Haiti jedes Spiel verloren.

In der Defensive fehlen der Mannschaft von Nicolas Delepine die Mittel, um die gegnerischen Offensiven klein zu halten. Die Konsequenz: Haiti verlor nicht nur die vergangenen fünf Partien, sondern kassierte in jedem dieser Spiele mindestens zwei Gegentore.

Finden die Three Lions nach ihren beiden schwachen Testspielen vor dem Turnier zurück in die Spur, sind Über 4,5 Tore in dieser Partie locker drin. NEObet bietet aktuell nicht nur einen NEObet Bonus, sondern für eine Quote von 1,78 auf eine Wette „Über 4,5 Tore“.

Unser England - Haiti Tipp: Sieg England (HC -4)

Normalerweise hat die englische Auswahl keine Scheu davor, unterlegene Teams aus dem Stadion zu schießen. Es klingt fast utopisch, aber in der Qualifikation erzielten die Three Lions in fünf von zehn Spielen mindestens zehn Tore.