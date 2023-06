England - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 25.06.2023

Unser England - Israel Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 25.06.2023 lautet: Beim Sieg des Turnierfavoriten bekommen die Zuschauer mindestens zwei Treffer zu sehen.

Die Engländer gelten bei vielen Buchmachern als Topfavorit auf den Gewinn der U21-EM 2023. Im ersten Gruppenspiel wurden die Three Lions ihrem Favoritenstatus gerecht und bezwangen die tschechische Auswahl mit 2:0. Am Sonntag können sie mit einem weiteren Dreier gegen Israel das Ticket fürs Viertelfinale bereits lösen.

Die Israeli auf der anderen Seite feierten mit dem Remis gegen den amtierenden Europameister Deutschland einen positiven Start ins Turnier und wollen nun den nächsten Großen ärgern. Allerdings glauben wir nicht, dass ihnen das gelingt. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg England & Über 1,5 Tore“. Hierfür gibt es bei Betano eine Quote von 1,52.

Darum tippen wir bei England vs Israel auf „Sieg England & Über 1,5 Tore“:

Turnierfavorit England kann mit dem 2. Sieg im 2. Spiel ins Viertelfinale einziehen.

Israel ist seit 5 Länderspielen sieglos.

In den letzten 14 Spielen der U21 Englands fielen mindestens zwei Tore.

England vs Israel Quoten Analyse:

Wer gerne einmal völlig risikofrei eine Wette platzieren möchte, der sollte mal beim von uns getesteten Buchmacher Betano vorbeischauen. Denn dieser ist einer der wenigen Wettanbieter auf dem Markt, bei dem es noch möglich ist, Wetten ohne Einzahlung abzugeben. Für einen Tipp auf England erhält man Wettquoten um 1,35.

Mit einer erfolgreichen Wette auf die Israeli kann man dagegen seinen Einsatz fast verzehnfachen. Selbst der Tipp auf mindestens ein Remis des Außenseiters bringt noch Quoten bis 3,50. Allerdings trauen die Buchmacher dem Underdog bei der England vs Israel Prognose nicht einmal ein Tor zu, wie Quoten über 2,00 für die Wettoption „Beide treffen“ zweifelsfrei belegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Israel Prognose: Die Three Lions geben sich keine Blöße

Rechtzeitig zum Start der U21-Europameisterschaft scheint England wieder zu seiner Form gefunden zu haben. Nach den Pleiten in den letzten beiden Testspielen vor dem Turnier gegen Kroatien und Japan war die Euphorie zunächst gedämpft. Doch nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Tschechien ist man wieder bester Laune.

Das mit zahlreichen Premier-League-Stars gespickte englische Team gehört für viele zu den Topfavoriten auf den Gewinn der EM. Der nächste Schritt ist aber erst einmal das Viertelfinale und mit einem Sieg am Sonntag würde man dieses vorzeitig erreichen. Von den letzten zwölf Länderspielen haben die Three Lions neun gewonnen.

Interessant: In den letzten 23 Länderspielen der U21 Englands gab es nur ein einziges Mal ein Remis. Zuletzt gab es in 15 Partien in Folge einen Sieger, der elfmal die drei Löwen auf der Brust trug. Zudem kamen vor allem neutrale Fans in den letzten Spielen der englischen U21 auf ihre Kosten.

In den vergangenen 14 Länderspielen der Briten gab es nämlich immer mindestens zwei Tore zu sehen. In elf dieser 14 Begegnungen waren es sogar mindestens drei Treffer. Seit dem 11. September 2018 oder umgerechnet 42 Länderspielen ist es nur zweimal vorgekommen, dass in einem Match der Engländer nur ein einziges Tor gefallen ist.

England - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team England: 2:0 Tschechien (EM, N), 0:2 Japan (Test, H), 1:2 Kroatien (Test, H), 4:0 Frankreich (Test, H), 3:1 Deutschland (Test, H)

Letzte 5 Spiele Team Israel: 1:1 Deutschland (EM, N), 0:2 Belgien (Test, N), 1:2 Schweiz (Test, N), 0:0 Kroatien (Test, A), 1:1 Ukraine (Test, N)

Letzte Spiele England vs. Israel: 0:1 (EM, N, 2013), 4:1 (Test, H, 2011)

Gegner Israel holte zum EM-Auftakt überraschend ein 1:1 gegen den amtierenden Europameister Deutschland und das, obwohl die DFB-Elf zwei Elfmeter erhielt, die beide nicht verwertet werden konnten. Zudem mussten die Israeli eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielen, schafften es aber irgendwie doch, sich diesen einen Zähler zu sichern.

Auch wenn das für die israelische Auswahl ein großer Erfolg war, blieb sie auch im fünften Länderspiel in Folge ohne Sieg. Dennoch hat sie dank dieses einen Punktes weiterhin alle Chancen auf das Weiterkommen. Dabei gilt die eigene U20 als Vorbild, die erst vor knapp zwei Wochen bei der U20-WM den dritten Platz belegte und im Viertelfinale Brasilien schlug.

Matchwinner gegen die Selecao war ein gewisser Dor Turgeman, der in der Verlängerung das entscheidende 3:2 erzielte. Er war es auch, der gegen Deutschland die Führung besorgte. Die Israeli sind daher keinesfalls zu unterschätzen, was sie aus unserer Sicht aber von den Buchmachern ein wenig werden.

Denn auch wenn sie seit fünf Spielen sieglos sind, haben sie auf der anderen Seite nur zwei ihrer letzten neun Länderspiele verloren. Spektakulär waren die letzten Begegnungen Israels dabei selten. In ihren letzten elf Partien fielen nur zweimal mehr als zwei Tore - nämlich genau drei. Ansonsten gab es in den anderen neun Spielen höchstens zwei Treffer zu bestaunen.

Unser England - Israel Tipp: Sieg England & Über 1,5 Tore

Mit einem weiteren Dreier steht Turnierfavorit England sicher im Viertelfinale. Ein Sieg ist das erklärte Ziel der Three Lions gegen einen Gegner, der zuletzt fünfmal in Folge nicht gewinnen konnte. Da Spiele mit Beteiligung der englischen U21 zuletzt Garanten für Tore waren und es in ihren letzten 14 Spielen immer mindestens zwei Treffer gab, gehen wir auch am Sonntag von einigen Toren aus.