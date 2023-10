England - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 17.10.2023

Unser England - Italien Tipp zum EM Quali Spiel am 17.10.2023 lautet: Die englische Auswahl hat in der Gruppe C der EM-Qualifikation alle Zügel in der eigenen Hand. Vier Siege aus fünf Partien lassen den Tabellenführer zum Favoriten werden.

Italien hat sich hinter den Three Lions auf den zweiten Platz der Gruppe C geschlichen. Ein verkorkster Start mit einem Sieg aus drei Spielen wurde durch zwei Siege in Folge aufgewertet. Große Freudensprünge werden die Anhänger der Gli Azzurri beim nächsten Gegner jedoch nicht machen. Das liegt vor allem am letzten Aufeinandertreffen, als die Auswahl von Gareth Southgate den direkten Vergleich mit 2:1 für sich entschied.

Damals brachten die Three Lions 2,15 erwartbare Tore auf das Papier und unterstrichen damit ihre eigenen Ansprüche. Unser Tipp: „Sieg England“ mit einer Quote von 1,68 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei England vs Italien auf „Sieg England“:

England gab pro Qualifikationsspiel 6,8 Torschüsse ab (4.).

Dabei ist die Schussverwandlungs-Quote der Engländer von 18,8 Prozent bemerkenswert.

Diese Kombination führte auf Seiten der Gastgeber zu 12,6 xG, Italien steht bei 9,2 erwartbaren Toren.

England vs Italien Quoten Analyse:

Die deutschen Buchmacher sowie die weiteren Wettanbieter favorisieren die Gastgeber mit Quoten bis 1,68. England hat vier von fünf Qualifikationsspielen für sich entschieden und sich bereits am ersten Spieltag gegen Italien durchgesetzt (2:1).

Italien musste nach dem überraschenden Rücktritt von Roberto Mancini Anfang September einen Nachfolger für die Trainerbank suchen. Luciano Spalletti führte die Gli Azzurri seither zu zwei Siegen und einem Remis. Gelingt es dem Nationaltrainer, in der vierten Begegnung den dritten Sieg einzufahren, könnt ihr mit Quoten von 5,00 bis 5,75 rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Italien Prognose: Brillante Offensive der Three Lions

England hat sich in den vorangegangenen Partien der EM-Qualifikation kaum etwas zu Schulden kommen lassen. Vier Siege und ein Unentschieden berechtigen ihre großen Ambitionen in Bezug auf die EM 2024.

Um sich das Ticket für die kommende Europameisterschaft zu sichern, hat England insbesondere eine Stärke: Den Angriff! Pro Partie gaben die Spieler von Gareth Southgate 6,8 Torschüsse ab.

Diese Statistik bekommt mit der hohen Effizienz der englischen Angreifer zusätzliches Gewicht. England schafft es bei dieser hohen Zahl an Torschüssen eine fantastische Schussverwandlungs-Quote von 18,8 Prozent an den Tag zu legen.

Viele Abschlüsse kombiniert mit einer hohen Effizienz führen unweigerlich zu einem außerordentlich guten Wert an erwartbaren Toren. 12,8 erwartbare Tore sind deutlich mehr als die Gäste auf dem Konto haben (9,2 xG).

England - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 1:0 Australien (H), 3:1 Schottland (A), 1:1 Ukraine (A), 7:0 Nordmazedonien (H), 4:0 Malta (A)

Letzte 5 Spiele Italien: 4:0 Malta (H), 2:1 Ukraine (H), 1:1 Nordmazedonien (A), 3:2 Niederlande (A), 1:2 Spanien (A)

Letzte 5 Spiele England vs. Italien: 2:1 (A), 0:1 (A), 0:0 (H), 2:3 n.E. (A), 1:1 (H)

Deutlich schlechter fallen die Zahlen der Italiener aus. Luciano Spalletti hat in seinem neuen Amt einiges zu tun, da 3,8 Torschüsse pro Spiel (30.) eindeutig nicht die antizipierten Werte einer Top-Mannschaft sind.

Hinzu kommt die fehlende Effektivität der Squadra Azzurra. Die Schussverwandlungs-Quote von 8,9 Prozent ist weniger als halb so gut wie jene der Engländer. Kein Wunder, dass Italien mit 9,2 erwartbaren Toren 3,6 xG hinter den Hausherren liegt.

Allerdings sollte die Entwicklung der vergangenen Begegnungen nicht außer Acht gelassen werden. Seit Spalletti im Amt ist, hat Italien in jeder Partie getroffen. Insgesamt jubelten die Gäste über sieben Treffer in den vorangegangenen drei Länderspielen. Erwartet ihr im Hinblick auf diesen Trend Tore auf beiden Seiten, hat DAZN Bet folgendes Angebot parat: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,12. Bei einem Klick auf den folgenden Link werdet ihr sofort zur DAZN Bet Anmeldung weitergeleitet.

Unser England - Italien Tipp: Sieg England

In der jüngeren Vergangenheit hatte zumeist Italien das Glück auf seiner Seite. Die Gäste haben nur eines der letzten sieben direkten Duelle verloren. Der erste Spieltag dieser EM-Qualifikation bildet die einzige Ausnahme, zeigt aber deutlich die aktuelle Stärke beider Nationalmannschaften auf. Wir erwarten einen englischen Sieg im eigenen Land.