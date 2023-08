England – Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser England - Kolumbien Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 12.08.2023 lautet: Der amtierende Europameister aus England zitterte sich ins Viertelfinale, wird aber gegen Kolumbien nichts anbrennen lassen.

„The Lionesses“ legten im Achtelfinale gegen spielstarke Nigerianerinnen große Probleme an den Tag und setzten sich erst im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Kolumbien hatte im Achtelfinale mit Jamaika das Überraschungsteam der bisherigen Frauen-WM vor der Brust und setzte sich in einem mit wenigen Highlights gespickten Match dank des Treffers von Kapitänin Catalina Usme verdient mit 1:0 durch.

In unserem Wett-Tipp visieren wir einen Sieg der Engländerinnen an und tendieren darüber hinaus zu weniger als 3,5 Toren. Für diesen Spielausgang stellt Oddset eine Quote von 1,82 bereit.

Darum tippen wir bei England vs Kolumbien auf „Sieg England & Unter 3,5 Tore“:

England steht defensiv sehr sicher und lässt kaum Chancen zu.

Spielerisch sind die Engländerinnen in sämtlichen Mannschaftsbereichen Kolumbien deutlich überlegen.

Kolumbien absolvierte alle WM-Ansetzungen mit weniger als 3,5 Toren und ließ im gesamten Turnierverlauf erst zwei Gegentore zu.

England vs Kolumbien Quoten Analyse:

Ein Blick auf den klassischen Drei-Weg-Markt bringt die Engländerinnen als klaren Anwärter auf den Sieg bzw. den Einzug in die Runde der letzten Vier mit sich. Wer auf einen englischen Sieg in der regulären Spielzeit wetten möchte, erhält bei zahlreichen Bookies England Kolumbien Wettquoten zwischen 1,50 und 1,60.

Tipp-Freunde, die hingegen „Las Cafeteras“ als Anwärter auf einen Triumph in der regulären Spielzeit betrachten, dürfen sich über den bis zu siebenfachen Wetteinsatz freuen.

Die Wettanbieter tendieren zu einem defensiven Match und gehen am Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ von zwei oder weniger Toren aus. Genauere Informationen zu den jeweiligen Bookies sind in unserem Wettanbieter Vergleich ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs. Kolumbien Prognose: Stellt Kolumbien dem Titelfavoriten ein Bein?

England spielte eine sehr starke Gruppenphase und konnte in dieser mit drei Siegen am Stück seine Dominanz unter Beweis stellen. Fairerweise muss erwähnt werden, dass die Gegner mit Haiti, Dänemark und China auf einem überschaubaren Niveau agierten.

Als Gruppensieger galt es im Achtelfinale gegen Nigeria eine vermeintlich lösbare Aufgabe zu bestehen. Über weite Strecken der Ansetzung taten sich die englischen Fußball-Frauen sehr schwer und waren mit einem 0:0 nach 120 Minuten gut bedient. Im Elfmeterschießen setzte sich das Team aus dem Vereinigten Königreich mit 4:2 durch.

Lediglich in einem der vier Turnierspiele mussten die Engländerinnen in der regulären Spielzeit ein Gegentor in Kauf nehmen. Darüber hinaus endeten drei der vier Ansetzungen nach 90 Minuten mit weniger als 1,5 Toren. Die Elf von Trainerin Sarina Wiegman steht hinten sehr sicher und lässt nur wenig zu.

Mit dem knappen 1:0-Erfolg über Jamaika hat Kolumbien Geschichte geschrieben und zog erstmals ins WM-Viertelfinale ein. Die dritte Teilnahme an einer WM-Endrunde wird bei den Fans gewiss in Erinnerung bleiben.

England - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 4:2 n.E. Nigeria (WM, A), 6:1 China (WM, A), 1:0 Dänemark (WM, A), 1:0 Haiti (WM, A), 0:0 Portugal (Test, H).

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 1:0 Jamaika (WM, A), 0:1 Marokko (WM, A), 2:1 Deutschland (WM, A), 2:0 Südkorea (WM, A), 2:2 China (Test, H).

Letzte Spiele England vs. Kolumbien: 2:1 (WM, A).

Schon in der Gruppenphase sorgten die kolumbianischen Fußballerinnen für Furore und beanspruchten in der Gruppe H vor Marokko, Deutschland und Südkorea den Platz an der Sonne.

Dass bei den Kolumbianerinnen nicht immer alles rund läuft, offenbarte der letzte Vorrunden-Spieltag. Trotz 60 Prozent Ballbesitz mangelte es dem Team gegen Marokko an Offensivdrang. Nach 90 Minuten stand am Ende eine knappe 0:1-Pleite zu Buche.

Im FIFA-Ranking sind die Frauen aus dem Nordwesten Südamerikas auf Platz 26 angesiedelt und liegen somit 17 Ränge hinter England. Eine tragende Rolle spielten „Las Cafeteras“ im Frauen-Fußball bislang nicht.

Der von uns getestete Wettanbieter Oddset zählt die Kolumbianerinnen nicht zum engen Favoritenkreis auf den WM-Titel.

Unser England – Kolumbien Tipp: Sieg England & Unter 3,5 Tore

Beide Konkurrenten hatten ihre Momente im Turnier und konnten mit starken Leistungen glänzen. Dennoch verfügt die englische Trainerin Sarina Wiegman über das größere Spielerpotenzial in den eigenen Reihen. Dieses gilt es auf den Platz zu bringen.

Beide Nationen werden sich mit zwei Viererketten begegnen und in erster Linie hinten sicher stehen. Zudem dürfte England gezwungen sein, das Spiel zu machen. Lauren James, die mit drei Toren die beste Angreiferin im englischen Kader verkörpert, ist aufgrund ihres Platzverweises im letzten Spiel gegen Nigeria gesperrt.