England - Nigeria Tipp, Prognose & Quoten | 07.08.2023

Unser England - Nigeria Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 07.08.2023 lautet: Die Engländerinnen haben im bisherigen Turnierverlauf keinen Punkt abgegeben und werden ihrer Linie auch gegen Nigeria treu bleiben.

In unserem Wett-Tipp sehen wir die englischen Fußball-Frauen im Vorteil und tendieren obendrein zu weniger als vier Toren. Für diesen Spielausgang stellt Bet365 eine Quote von 1,83 bereit .

Darum tippen wir bei England vs Nigeria auf „Sieg England & Unter 4 Tore“:

England vs Nigeria Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung wäre alles andere als ein Sieg der Engländerinnen ein kleines Fußballwunder. Im bisherigen Turnierverlauf bot die Elf von Trainerin Sarina Wiegman starke Vorstellungen und wird laut Wettanbieter-Einschätzung gegen Nigeria an diese anknüpfen. Ein Umstand, der anhand einer England Nigeria Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,29 untermauert wird.

Der Triumph des Underdogs aus Westafrika in der regulären Spielzeit bringt den bis zu zwölffachen Wetteinsatz und scheint bei vielen Bookies beinahe ausgeschlossen.

England vs. Nigeria Prognose: Stellt sich Nigeria als Stolperstein für England heraus?

Nach dem 6:1-Triumph gegen China hat sich England zum Top-Favoriten auf den Titel gemausert. Absolut nachvollziehbar, da die Elf von Trainerin Sarina Wiegman in der Vorrunde durch starke Leistungen zu überzeugen wusste.

Die ersten beiden Gruppenspiele konnten ohne Gegentor gegen Haiti (1:0) und Dänemark (1:0) bestritten werden. Wenngleich der knappe Sieg gegen Underdog Haiti noch deutlich Luft nach oben ließ, stand zumindest der Defensivverbund in den ersten beiden Ansetzungen sicher und ließ nichts zu.

Die englischen Frauen nehmen bereits an der fünften WM-Endrunde teil. Ihr bisher bestes Ergebnis war der dritte Platz bei der WM 2015.

Zu unterschätzen sind die Nigerianerinnen keineswegs. Immerhin haben sie bereits an acht WM-Endrunden teilgenommen und gehören somit zum Stamm-Inventar des Turniers. Das bisher beste Ergebnis war das Erreichen des Viertelfinales bei der WM im Jahr 1999.

England - Nigeria Statistik & Bilanz:

Nigeria hatte mit Kanada, Australien und Irland in der Vorrunde keine leichten Gegner zu bewältigen. Zum Auftakt boten die Schützlinge von Trainer Randy Waldrum gegen Kanada eine starke Vorstellung und erkämpften nach einem torlosen Remis zumindest einen Zähler. Anschließend gelang ein überraschender 3:2-Triumph gegen Australien. Das letzte Gruppenspiel führte gegen Irland ebenfalls zu einer Punkteteilung (0:0).

Als Gruppenzweiter wartet mit England ein harter Brocken im Achtelfinale. Wer dennoch auf ein Weiterkommen des Underdogs wetten möchte, kann sich beim von uns getesteten Wettanbieter Bet365 eine satte Quote von teilweise über 12,00 sichern. Wer von unterwegs auf das Spiel wetten möchte, sollte auf eine der zahlreichen Sportwetten Apps der Wettanbieter zurückgreifen.

Unser England - Nigeria Tipp: Sieg England & Unter 4 Tore

In der Vorrunde legten beide Mannschaften eine defensive Spielausrichtung an den Tag und konnten zwei ihrer drei Gruppenspiele ohne Gegentor absolvieren. Nigeria schien dabei jeglicher Offensivdrang abhandengekommen zu sein. In zwei der drei Vorrunden-Begegnungen wurde nämlich ein eigener Treffer verpasst.