England - Nordmazedonien Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2023

Unser England - Nordmazedonien Tipp zum EM-Quali Spiel am 19.06.2023 lautet: England marschiert mit großen Schritten zur EM 2024. Auf diesem Weg müsste auch der erste Heimsieg gegen Nordmazedonien glücken.

In der Qualifikationsgruppe C für die Europameisterschaft 2024 ist England mit drei Siegen aus drei Spielen bisher klar auf Kurs. Am Montag steht für die „Three Lions“ als nächstes das Heimspiel gegen Nordmazedonien an. Damit ist die Hälfte aller Quali-Spiele für die Briten schon vorbei. Die Männer von Nationaltrainer Gareth Southgate empfangen ihren Gegner im Old Trafford.

So tritt die FA-Auswahl erstmals seit der 0:4-Heimpleite gegen Ungarn im Juni 2022 wieder zu einem Heimspiel außerhalb von Wembley an. Die Buchmacher haben bei dieser Paarung wenig Zweifel. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,88 bei NEObet die Wette „Sieg England mit HC -2″.

Darum tippen wir bei England vs Nordmazedonien auf „Sieg England mit HC -2″:

England ist in der EM-Quali seit November 2007 ohne Heimniederlage

In den letzten 5 Heimspielen der EM-Qualifikation haben die „Three Lions“ 23 Tore erzielt

Nordmazedonien gewann nur 3 der jüngsten 10 Länderspiele (gegen Gibraltar, Malta und Färöer)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

Aus Sicht der Top-Buchmacher, darunter auch viele Wettanbieter ohne Steuer, ist die Ausgangslage bei der England vs Nordmazedonien Prognose mehr als nur deutlich. Die Gäste sind mit extrem hohen Siegquoten im Schnitt von 23,0 die klaren Außenseiter. Auf der Gegenseite gibt es für einen Heimsieg lediglich durchschnittliche Quoten von 1,10.

England vs Nordmazedonien Prognose: Bleibt England auf Kurs

Am Freitag zeigte die englische Nationalmannschaft auf Malta eine konzentrierte, aber wenig glanzvolle Leistung. Vor allem in den Zweikämpfen waren die Hausherren mit einer Quote von rund 30 Prozent gewonnenen Duellen hoffnungslos unterlegen. Am Ende stand nach 16:0 Torschüssen ein standesgemäßes 4:0 auf der Anzeigetafel. Trainer Gareth Southgate hatte Trent Alexander Arnold, der eigentlich bei Liverpool als rechter Außenverteidiger spielt, überraschend ins Mittelfeld gestellt.

Dieser Schachzug ging durchaus auf. Gegen Nordmazedonien dürfte der Coach aber wieder auf die Champions-League-Sieger von Manchester City wie Walker, Stones oder Trippier, die gegen die Malteser noch geschont wurden, zurückgreifen. Im Sturm ist aktuell Verlass auf Harry Kane, der in jeder der drei Quali-Partien genau einmal getroffen hat und nun insgesamt bei 56 Treffern in 83 Spielen steht. Vor der Sommerpause fordert Southgate nochmal einen Dreier, damit überhaupt keine Zweifel am Gruppensieg aufkommen.

Im Oktober 2015 stand die Auswahl von Nordmazedonien in der FIFA-Weltrangliste noch auf Rang 136. Dann sicherten sich die „Risovi“ die Teilnahme am ersten großen Turnier, der EM 2021. Und beinahe hätten die „Löwen“ auch das Ticket für die WM 2022 gelöst. Unvergessen bleibt der historische 1:0-Sieg in der ersten Playoff-Runde gegen Italien. Im Finale gegen Portugal lieferte das kleine Balkanland dem Favoriten dann auch einen großen Kampf, musste sich am Ende aber mit 0:2 geschlagen geben.

In der Nations League 2022/23 lief es für die Nordmazedonier in der Liga C aber weniger gut. Hier sprangen nur zwei Siege gegen Gibraltar heraus. Hinzu kamen zwei Pleiten gegen Georgien und ein 0:1 daheim gegen Bulgarien. Die Truppe, die seit 2021 von Blagoja Milevski trainiert wird, legte dann im Kampf um die EM-Tickets mit einem 2:1 Heimsieg gegen Malta los. Am Freitag folgte mit einem 2:3 daheim gegen die Ukraine der erste Rückschlag. Dabei führten die Hausherren zur Pause schon mit 2:0.

England - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 4:0 Malta, 2:0 Ukraine, 2:1 Italien, 1:2 Frankreich, 3:0 Senegal

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 2:3 Ukraine, 1:0 Färöer, 2:1 Malta, 1:3 Aserbaidschan, 1:1 Finnland

Letzte Spiele England vs Nordmazedonien:

Beide Nationen trafen in der Quali für die Europameisterschaften 2004 und 2008 schon aufeinander. Die Engländer konnten dabei beide Gastspiele in Nordmazedonien gewinnen (2:1, 1:0). Daheim warten die „Three Lions“ nach zwei Remis (2:2, 0:0) aber noch auf den ersten Sieg gegen die „Risovi“.

Unser England - Nordmazedonien Tipp: Sieg England mit HC -2

Nordmazedonien hofft auch am Montagabend auf die gute Serie zu Gast in England. Zuletzt waren die „Risovi“ aber nicht so gut drauf. Siege glückten nur gegen Außenseiter. Auf der Gegenseite sind die „Three Lions“ aktuell sehr konzentriert und torgefährlich. Zudem sind die Briten daheim noch mal besonders stark und haben seit 16 Jahren in der EM-Quali keine Heimpleite mehr kassiert. Am Ende spricht hier alles für einen klaren Heimsieg der Hausherren. So bietet sich dabei eine Handicapwette an.