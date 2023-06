England – Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 02.07.2023

Unser England - Portugal Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 02.07.2023 lautet: Die Young Lions gaben sich bisweilen im Wettbewerb keine Blöße und gestalteten sämtliche Duelle siegreich. Auch im Viertelfinale gegen Portugal ist mit einem Erfolgserlebnis zu rechnen.

Wenngleich die jungen Löwen bereits als Gruppensieger feststanden, wurde das Prestigeduell gegen Deutschland ernst genommen. Mit den Treffern von Cameron Archer und Harvey Elliott war der Triumph bereits vor der Halbzeit besiegelt. Die Portugiesen zitterten sich dank eines knappen 2:1 gegen Belgien ins Viertelfinale der U21-EM. In erster Linie durften aber Dankesgrüße nach Georgien für das 1:1 gegen Holland gesendet werden.

Ohne jeden Zweifel handelt es sich hierbei um ein Spitzenduell. Unser Wett-Tipp tendiert zum Erfolg der Engländer. Für diesen Spielausgang gibt es beim Wettanbieter Winamax eine Quote von 1,92 .

Darum tippen wir bei England vs Portugal auf „Sieg England“:

England vs Portugal Quoten Analyse:

Obwohl es keinen klaren Favoriten in diesem Match gibt, zeichnet sich am Drei-Weg-Markt eine leichte Tendenz zu den Schützlingen aus dem Vereinigten Königreich ab. Die starken Leistungen während des Turniers sind den Wettanbietern nicht entgangen. Eine Tatsache, die anhand einer England Portugal Wettquote in Höhe von rund 1,92 untermauert wird.