Espanyol - Almeria Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Espanyol - Almeria Tipp zum La Liga Spiel am 04.06.2023 lautet: Die Gastgeber verabschieden sich mit mindestens zwei Toren aus La Liga.

Ein Absteiger wird in La Liga noch gesucht und sechs potentielle Kandidaten gibt es am letzten Spieltag noch. Espanyol ist einer der beiden bereits feststehenden Absteiger und könnte mit einem Heimsieg zum Abschluss den kommenden Gegner Almeria mit in La Liga 2 nehmen. Selbst ein Punkt könnte für die Gäste am Ende zu wenig sein. Wir rechnen mit einem würdevollen Abgang der Katalanen und entscheiden uns für den Tipp „Espanyol Über 1,5 Tore“. Hierfür gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Espanyol vs Almeria auf „Espanyol Über 1,5 Tore“

Espanyol traf in den letzten 5 Spielen immer mindestens doppelt.

Almeria ist das schlechteste Auswärtsteam in La Liga.

Almeria kassiert im Schnitt 2,2 Gegentore pro Auswärtsspiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Espanyol vs Almeria Quoten Analyse:

Für die besten Wettanbieter auf dem Markt gibt es in diesem Match keinen echten Favoriten. Hauchdünn schlagen die Quoten zu Gunsten des Teams aus, für das es in diesem Spiel noch um etwas geht - und das sind die Gäste. Wetten auf einen Auswärtssieg bringen Quoten bis 2,30, während die Wettquoten von 2,75 für einen Tipp auf den Heimerfolg nicht exorbitant höher sind.

Dass beide im letzten Saisonspiel zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher für sehr wahrscheinlich. So bleiben die Quoten für das „Beide treffen“ in den meisten Fällen sogar unter der Marke von 1,45. Die Option „Über 2,5 Tore“ liegt nur minimal über diesem Wert. Erst Wetten auf mindestens vier Treffer im Spiel liefern Quoten von knapp über 2,00.

Espanyol vs Almeria Prognose: Pericos mit würdigem Abschied

Nur ein paar Minuten haben gefehlt und Espanyol hätte am letzten Spieltag das erhoffte Endspiel um den Klassenerhalt bekommen. Allerdings gaben die Katalanen am letzten Wochenende in Valencia eine 2:1-Führung in der Nachspielzeit aus der Hand und mussten sich am Ende mit nur einem Punkt begnügen.

Damit haben die Pericos keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Hätten sie die Führung über die Zeit gebracht, hätten sie mit einem Sieg am Sonntag die Klasse wahrscheinlich gehalten. Am Ende bleibt ihnen nichts übrig, als sich vor heimischen Fans würdig zu verabschieden. Nach 2020 geht es für die Katalanen wieder runter.

Zuletzt blieb Espanyol dreimal in Folge ungeschlagen und holte fünf von neun möglichen Punkten. Das Highlight, auch wenn am Ende kein Sieg heraussprang, war sicherlich das letzte Heimspiel, als man gegen Atletico Madrid bis zur 64. Minute mit 0:3 hinten lag und am Ende doch noch ein 3:3 erzielen konnte.

Die eigenen Treffer waren zuletzt ohnehin nicht das Problem. In sechs der letzten sieben Ligaspiele trafen die Pericos mindestens doppelt. Zuletzt gelang ihnen das fünfmal in Folge. Mit 49 Toren haben sie die meisten von den Teams auf den Rängen zehn bis 18. Allerdings stellen sie mit 66 Gegentreffern eben auch die schlechteste Abwehr der Liga.

Espanyol - Almeria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Espanyol: 2:2 Valencia (LL, A), 3:3 Atletico Madrid (LL, H), 2:1 Rayo Vallecano (LL, A), 2:4 Barcelona (LL, H), 2:3 Sevilla (LL, A)

Letzte 5 Spiele Almeria: 0:0 Valladolid (LL, H), 0:1 Real Sociedad (LL, A), 3:0 Mallorca (LL, H), 1:3 Osasuna (LL, A), 2:1 Elche (LL, H)

Letzte 5 Spiele Espanyol vs Almeria: 1:3 (LL, A), 1:1, (LL2, A), 2:1 (LL2, A), 3:0 (LL, H), 1:1 (LL, A)

Gegner Almeria hat am letzten Wochenende den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Gegen Real Valladolid, das aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz steht, kam der Klub zu Hause nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Ausgangsposition für den Aufsteiger ist vor dem letzten Spieltag interessant.

Auf Platz 16 stehend ist er punktgleich mit Celta Vigo auf Rang 17. Den direkten Vergleich mit den Galiciern haben die Indalicos für sich entschieden. Aber: Valladolid auf dem ersten Abstiegsplatz hat nur einen Punkt weniger und gegen die Pucelanos hat Almeria den direkten Vergleich wiederum verloren.

Mit einem Sieg im RCDE Stadium übersteht der Aufsteiger also diese Saison, bei einem Remis kommt es auf die Ergebnisse der Konkurrenz an. Das Problem: Von den bisherigen 18 Auswärtspartien hat Almeria nur eine gewonnen und 13 verloren. Mit nur sieben Punkten und 17:40 Toren sind sie das schlechteste Auswärtsteam in La Liga.

Vier der letzten fünf Auswärtspartien hat Almeria verloren, die letzten drei von ihnen in Serie. In acht der letzten zehn Ligaspiele auf des Gegners Platz kassierte der Klub mindestens zwei Gegentore. Aber: In neun der letzten elf Auswärtspartien hat er es selbst auch auf die Anzeigetafel geschafft.

Unser Espanyol - Almeria Tipp: Espanyol Über 1,5 Tore

Mit dem besiegelten Abstieg kann Espanyol ohne jeglichen Druck in diese Partie gehen und versuchen, den heimischen Fans zum Abschluss nochmal ein ordentliches Fest zu liefern. In den Partien der Katalanen fielen im Schnitt 3,1 Tore und damit ligaweit die meisten. Nur knapp dahinter auf Rang drei folgt Almeria mit im Schnitt 2,9 Treffern. Die Gastgeber zeigten sich zuletzt in Torlaune und wir können uns vorstellen, dass ihnen im letzten La Liga-Heimspiel für längere Zeit gegen das schlechteste Auswärtsteam mehr als nur ein Treffer gelingt.