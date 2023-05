Espanyol Barcelona - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Espanyol Barcelona - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 14.05.2023 lautet: In Spanien hat fünf Spieltage vor Saisonende kaum jemand Zweifel an der Meisterschaft der Katalanen. Im Derby ist mit einem Triumph des Tabellenprimus zu rechnen.

Die Periquitos unterlagen zuletzt beim FC Sevilla knapp 2:3. Dabei zeigten die Gäste von Espanyol im ersten Durchgang Moral und drehten sogar einen Rückstand durch ein Eigentor und einen Treffer von Javi Puado in eine knappe Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel verloren die Sittiche komplett den Faden und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Mit Ruhm haben sich die Schützlinge von Trainer Xavi am letzten Spieltag im ehrwürdigen Camp Nou gegen Osasuna nicht bekleckert. Mit viel Mühe sprang trotz deutlicher Feldvorteile (76 Prozent Ballbesitz) ein knapper 1:0-Erfolg heraus. Es mangelte an Entschlossenheit vor dem gegnerischen Kasten. Jordi Alba erlöste sein Team kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer.

Wenngleich die Katalanen nur eines der vergangenen vier Spiele im RCDE Stadion gewonnen haben, sehen wir den Spitzenreiter im Match gegen den Tabellenvorletzten in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Auswärtssieg. AdmiralBet gewährt eine Quote in Höhe von 1,66.

Darum tippen wir bei Espanyol Barcelona vs Barcelona auf „Sieg FC Barcelona“:

Espanyol gehört zu den heimschwächsten Teams der Liga (4S, 5U, 7N).

Die Blaugrana sind die mit Abstand auswärtsstärkste Mannschaft der Liga (12S, 1U, 3N).

Der Spitzenreiter könnte mit einem Sieg die 27. spanische Meisterschaft dingfest machen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Espanyol Barcelona vs Barcelona Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Drei-Weg-Markt lässt sich eine klare Tendenz in Richtung Auswärtssieg erkennen. Eine Vielzahl der Wettanbieter, die zudem den Abschluss von steuerfreien Sportwetten anbieten, halten für den Sieg der Gäste eine durchschnittliche Quote von 1,67 bereit.

Wer jedoch die Gastgeber in Front sieht, darf sich im Erfolgsfall auf den bis zu 4,75-fachen Wetteinsatz gefasst machen.

Dreimal endete das Derbi Barceloní im RCDE Stadion jüngst mit drei oder mehr Toren. Eine Tatsache, die auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ wird das Over mit einer Espanyol Barcelona - Barcelona Quote von ca. 1,70 recht niedrig eingepreist.

Espanyol Barcelona vs Barcelona Prognose: „Kommt Espanyol mit einem Sieg dem Klassenerhalt näher?“

Nach zwei Jahren Erstklassigkeit könnte der Aufenthalt im Oberhaus des spanischen Fußballs für die Sittiche bereits beendet sein. Gegenüber der letzten Saison haben sich die Periquitos aktuell um fünf Ränge auf Platz 19 verschlechtert und mittlerweile drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer.

Anfang April wurde mit Luis Garcia ein neuer Coach installiert. Der 42-Jährige sackte bisher allerdings nur einen Sieg in sechs La-Liga-Begegnungen ein. Dem knappen 1:0 gegen Getafe stehen vier Niederlagen und ein Remis gegenüber.

Sein Vorgänger Diego Martinez holte pro Ligaspiel sogar 0,49 Punkte mehr. Der Trainerwechsel scheint somit verpufft. Immerhin vier der sieben Saison-Erfolge resultierten vor heimischer Kulisse. Dennoch wurde nur eines der jüngsten vier Duelle im RCDE Stadion gewonnen.

Nach durchwachsenen Leistungen scheint der Tabellenführer mit Siegen gegen Real Betis (4:0) und Osasuna (1:0) wieder in die Erfolgsspur gefunden zu haben.

Der Vorsprung af den Tabellenzweiten Atletico ist auf 13 Punkte angewachsen. Mit einem Sieg im Derby könnte Barca am 35. Spieltag zum 27. Mal die nationale Meisterschaft fixieren.

Espanyol Barcelona - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona: 2:3 Sevilla (PD, A), 1:0 Getafe (PD, H), 2:4 Villarreal (PD, A), 0:0 Cadiz (PD, H), 1:3 Real Betis (PD, A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Osasuna (PD, H), 4:0 Real Betis (PD, H), 1:2 Vallecano (PD, A), 1:0 Atletico Madrid (PD, H), 0:0 Getafe (PD, A).

Letzte 5 Spiele Espanyol Barcelona vs. Barcelona: 1:1 (PD, A), 2:2 (PD, H), 0:1 (PD, A), 0:1 (PD, A), 2:2 (PD, H).

Neben der extremen Heimstärke (14S, 3U) agierte die Xavi-Elf auch auf gegnerischem Boden sehr stark, trotz Remis in Getafe (0:0) sowie Pleite gegen Rayo Vallecano (1:2).

In der Ferne gestalten die Katalanen die Spiele aus einer starken Abwehr heraus und bestritten mehr als 60 Prozent ihrer Spiele ohne Gegentor. Allgemein wurden Keeper Marc-André ter Stegen erst neun Tore in gegnerischen Stadien eingeschenkt.

In der Hinrunde kam der Spitzenreiter im Camp Nou trotz 78 Prozent Ballbesitz und 7:1 Torschüssen überraschenderweise nicht über ein 1:1 hinaus.

Unser Espanyol Barcelona - Barcelona Tipp: „Sieg Barcelona“

Wenngleich Barca in dieser Saison international frühzeitig aus sämtlichen Wettbewerben ausschied, verkörpern die Katalanen auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge.

Ob Coach Xavi nach dem knappen 1:0 gegen Osasuna vom 4-2-3-1 wieder auf ein 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung umstellt, bleibt abzuwarten. Mit Robert Lewandowski, Gavi, Pedri und Raphina hat er in der Offensive alle Optionen.

Kapitän Sergio Busquets, der Barca nach 18 Jahren im Sommer verlassen wird und als treuester Profi in La Liga fungiert, verkörpert das Bindeglied zwischen Abwehr und Offensive.

Espanyol könnte mit einer Fünfer-Abwehrkette wie schon gegen Sevilla agieren, um jeglichen offensiven Drang der Gäste zu unterbinden. Da dies gegen die Sevillistas nicht funktionierte, dürfte es auch gegen die Katalanen scheitern.