Essen - Cottbus Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2025

Top-Spiel-Alarm in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Wir beleuchten in der Essen Cottbus Prognose den Vergleich zwischen zwei aktuellen Top-4 Mannschaften, die sich vor der Länderspielpause jedoch in unterschiedlicher Form präsentiert haben. Für die Lausitzer kam die kurze Unterbrechung vermutlich zum rechten Zeitpunkt.

Darum tippen wir bei Essen vs Cottbus auf “Cottbus Über 1,5 Tore”:

Cottbus hat die meisten erwartbaren Tore herausgespielt (31,0 xG).

Cottbus hat im Schnitt die beste Chancenqualität (0,16 xG pro Schuss).

Essen erlaubt im Schnitt 1,96 erwartbare Gegentore.

Essen vs Cottbus Quoten Analyse:

Für dieses Topspiel findet ihr bei den besten Wettanbietern keine allzu großen Unterschiede in den Essen Cottbus Wettquoten. Ein kleiner Heim-Bonus verschafft RWE einen Vorteil mit Siegquoten von circa 2,18.

Manche Buchmacher verschaffen euch mit ihren Essen Cottbus Quoten den Ausblick auf den 3,0-fachen Gewinn im Falle eines Sieges der Lausitzer. Die müssen dafür allerdings eine Mini-Negativserie von zwei Liga-Niederlagen am Stück beenden.

Essen vs Cottbus Prognose: Zurück in den höchsten Gang

Erstaunlich gut ist der FC Energie in der Tabelle positioniert. Die Lausitzer belegen nach 14 absolvierten Spieltagen und vor dem Essen vs. Cottbus Tipp den zweiten Tabellenplatz. Zuletzt plagten sich Claus-Dieter Wollitz und seine Auswahl mit einer kleinen Schwächephase herum.

Im Anschluss an die 1:4-Pokalpleite gegen den Bundesligisten aus Leipzig unterlag der FCE zu Gast bei 1860 München (0:3). Zusätzlich kassierte die Wollitz-Elf am darauffolgenden Wochenende eine 0:1-Heimpleite gegen Osnabrück.

Innerhalb der beiden Liga-Niederlagen blieb der Tabellenzweite torlos und sammelte kaum nennenswerte Abschlussmöglichkeiten. Beide Paarungen beendeten die Lausitzer mit weniger als 1,0 erwartbaren Treffern.

Dieser kurze Einbruch hindert uns in der Essen gegen Cottbus Prognose aber nicht an einer Wette auf “Cottbus Über 1,5 Tore”. Der Grund: Auf die gesamte Spielzeit betrachtet haben die Gäste ligaweit die meisten erwartbaren Tore gesammelt (31,0 xG).

Essen - Cottbus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Essen: 2:1 Ingolstadt (A), 2:1 Schweinfurt (H), 1:1 Duisburg (A), 1:0 Viktoria Köln (H), 2:2 Aue (A).

Letzte 5 Spiele Cottbus: 0:1 Osnabrück (H), 0:3 1860 München (A), 1:4 RB Leipzig (H), 4:3 Havelse (H), 2:1 Ulm (A).

Letzte 5 Spiele Essen vs. Cottbus: 1:0 (A), 4:0 (H), 6:5 n.E. (H), 1:0 (H), 4:5 n.E. (H).

Während der Länderspielpause haben die Wollitz-Schützlinge wieder etwas Selbstvertrauen getankt und ihren Auftritt im Landespokal gegen den SV Babelsberg mit 4:2 gewonnen. Da war sie wieder zu sehen, die potentiell stärkste Drittliga-Offensive der laufenden Saison.

Hilfreich ist natürlich die Rückkehr vom derzeit besten Drittliga-Scorer Tolcay Cigerci (14). Er kreiert viele Großchancen und hilft regelmäßig dabei, durchschnittlich fantastische Abschlusspositionen herauszuspielen (0,16 xG pro Schuss - Bestwert in der 3. Liga). Seine Anwesenheit ist ein wesentlicher Faktor für unseren Essen - Cottbus Tipp.

Bemerkenswert ist zudem die hohe Quote der Abschlüsse auf das gegnerische Tor (42,7 Prozent). Verglichen mit den Gastgebern (35,3 Prozent) ist bereits an dieser Stelle ein großer Unterschied zu erkennen.

Neben der starken FCE-Offensive ist die löchrige Defensive aus Essen ein Faktor für unsere Essen vs. Cottbus Prognose. Das mag auf dem ersten Blick anmaßend klingen. Uwe Koschinat und sein Team sind immerhin seit sechs Drittligaspielen ungeschlagen (4S, 2U).

Die tiefergehenden Daten liefern jedoch die Erklärung. Unter allen Drittligisten findet ihr nur eine Mannschaft mit mehr erwartbaren Gegentoren auf dem Konto als beim Tabellenvierten (27,48 xGA).

So seht ihr Essen - Cottbus im TV oder Stream:

23. November 2025, 19.30 Uhr, Stadion an der Hafenstraße, Essen

Übertragung TV: MagentaTV

Übertragung Stream: MagentaTV

Die hohe Anzahl ist eine Mischung aus Volumen und Qualität. RWE erlaubte bislang beinahe 200 gegnerische Schüsse (193 - Platz 14 im Ligavergleich). Diese waren in der Regel sogar vielversprechend (0,142 xGA/Schuss).

Gerade gegen ein torhungriges Team wie es die Lausitzer in aller Regel sind könnten solche Wert schnell und hart bestraft werden. Im Gegenzug geben die Wollitz-Akteure jedoch ebenfalls 0,137 erwartbare Gegentore pro gegnerischen Schuss ab (16.).

Essen vs Cottbus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Essen: Golz - Kostka, Rios Alonso, Kraulich, Brumme - Müsel, Moustier - Obuz, Arslan, Mizuta - Cuber Potocnik

Ersatzbank Essen: Wienand, Schultz, Bouebari, Hofmann, Swajkowski, Bazzoli, Safi, Mause, Janssen

Startelf Cottbus: Funk - Rorig, Manu, Awortwie-G., Guwara - Borgmann, Pelivan, Cigerci - Biankadi, Engelhardt, Thiele

Ersatzbank Cottbus: Sebald, Lucoqui, Campulka, Straudi, Boziaris, Hannemann, Butler, Moustfa, Juckel

Es ist von einer spektakulären Paarung auszugehen, die dem Titel “Topspiel” gerecht wird. Ein Betano Promo Code steht einer Wette auf “Über 3,5 Tore” im Spiel außerordentlich gut. Anders als in den vier vorangegangenen Pflichtspiel-Duellen (die allesamt mit einem Sieg der Essener abgepfiffen worden sind), sehen wir den FC Energie mit leichten Vorteilen auflaufen.

Die Untersuchung der bisherigen Saison der Hausherren hat ergeben, dass die Löcher in der Defensive von RWE längst noch nicht ausreichend bestraft worden sind. Im Schnitt nahmen die Gastgeber fast 2,0 erwartbare Gegentore auf.

Unser Essen - Cottbus Tipp: Cottbus Über 1,5 Tore

Eine der beiden produktivsten Offensivmannschaften der aktuellen Drittliga-Spielzeit reist nach Essen und entlädt den vor der Länderspielpause aufgeladenen Frust in einem hervorragendem Auftritt und mindestens zwei eigenen Torerfolgen.

Unser Essen Cottbus Sportwetten Tipp lautet: Cottbus erzielt über 1,5 Tore im Spiel mit einer Wettquote bei Betano von 2,15.