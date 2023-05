Everton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Everton - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 14.05.2023 lautet: Alles deutet auf einen Arbeitssieg der Citizens hin, aber die Weste bleibt gegen die Toffees wohl nicht weiß.

Stand jetzt reichen Manchester City drei Siege aus den letzten vier Premier-League-Spielen, um die Titelverteidigung perfekt zu machen.

Am Sonntag wollen die Citizens einen davon im Goodison Park holen. Gegner in diesem Auswärtsmatch ist Everton, das am vergangenen Wochenende ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte.

Real Madrid im Kopf, die Toffees vor der Brust: Wir gehen zwar von einem Auswärts-Dreier aus, allerdings auch von entsprechender Gegenwehr der Gastgeber. Unser Tipp lautet „Sieg Man City & Beide treffen“. Dafür gibt es bei AdmiralBet eine Quote von 2,80.

Darum tippen wir bei Everton vs Manchester City auf „Sieg Man City & Beide treffen“

Man City hat die letzten 10 Premier-League-Spiele alle gewonnen

Everton traf in 9 der vergangenen 10 Heimpartien

Im Hinspiel im Etihad Stadium gab es ein 1:1

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs Manchester City Quoten Analyse:

Geht es nach den Quoten der Bookies, dann wird City auch diese Partie für sich entscheiden. Wetten auf einen Auswärtssieg liefern Quoten um 1,35, die man mit dem AdmiralBet Sportwetten Bonus kombinieren könnte.

Bei einem erfolgreichen Tipp auf einen Heimdreier der Toffees könnte man seinen Wetteinsatz fast verneunfachen. Doch die Buchmacher gehen eher davon aus, dass die Gastgeber nicht einmal treffen. Für den Tipp auf Tore auf beiden Seiten gibt es Wettquoten bis 1,95.

Die Gegenwette, also dass höchstens ein Team trifft, bringt Quoten um 1,80. Insgesamt erwarten die Wettanbieter aber so einige Treffer. Für das Over 2,5 gibt es Quoten von gerade einmal 1,60.

Everton vs Manchester City Prognose:

Sieben Ligaspiele in Folge war Everton ohne Dreier geblieben und holte nur vier von möglichen 21 Punkten. Gerade einmal sieben Treffer hatten die Toffees erzielt und waren bis auf den vorletzten Platz abgerutscht. Der erste Abstieg seit 72 Jahren schien immer näher zu rücken.

Doch seit vergangenem Wochenende gibt es wieder Hoffnung. Beim stark aufspielenden Team von Brighton & Hove Albion, das sich bei einem Sieg noch berechtigte Hoffnungen auf die Champions League hätte machen dürfen, gab es einen fulminanten 5:1-Erfolg. Schon nach 35 Minuten lagen die Gäste mit 3:0 vorne.

Dank dieses Dreiers verließ Everton die Abstiegsränge und hat den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Am rettenden Ufer stehend, beträgt der Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze dahinter allerdings nur zwei Punkte. Das Restprogramm mit den Partien bei Wolverhampton und gegen Bournemouth klingt nicht unmöglich.

Doch jetzt geht es erstmal gegen ManCity und bei einer Pleite könnten die Toffees direkt wieder auf einen Abstiegsrang abrutschen. Hoffnung ziehen sie unter anderem daraus, dass sie fünf der bisherigen nur sieben Liga-Dreier zu Hause holten. In neun der vergangenen zehn Heimspiele konnten sie treffen, zuletzt in vier Heimpartien in Folge.

Everton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 5:1 Brighton (PL, A), 2:2 Leicester (PL, A), 1:4 Newcastle (PL, H), 0:0 Crystal Palace (PL, A), 1:3 Fulham (PL, H)

Letzte 5 Spiele Man City: 1:1 Real Madrid (CL, A), 2:1 Leeds (PL, H), 3:0 West Ham (PL, H), 2:1 Fulham (PL, A), 4:1 Arsenal (PL, H)

Letzte 5 Spiele Everton vs Man City: 1:1 (PL, A), 0:1 (PL, H), 0:3 (PL, A), 0:5 (PL, A), 0:2 (FAC, H)

Manchester City trennte sich am Dienstag im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auswärts mit 1:1 von Real Madrid. Damit ist im Gigantenduell noch alles möglich und entsprechend das eine oder andere Experiment in personeller Hinsicht am Sonntag denkbar. Doch auch die Bank der Citizens platzt bekanntlich nur so vor Stars.

Nach wie vor wollen die Skyblues das Triple aus Königsklasse, FA Cup und Meisterschaft erreichen. In der Premier League führen sie das Tableau mit einem Punkt Vorsprung vor Arsenal an und haben gegenüber den Gunners auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die letzten zehn PL-Partien hat ManCity alle gewonnen.

Im Bernabeu blieb der amtierende englische Meister auch im 21. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. 17 dieser 21 Begegnungen hat er für sich entschieden. Auf des Gegners Platz kassierten sie auch drei ihrer nur vier Niederlagen und holten drei der insgesamt vier Unentschieden.

Kleiner Hoffnungsschimmer also für Everton? Die Toffees haben jedenfalls schon im Hinspiel gepunktet. Aus dem Etihad konnten sie mit dem einzigen Schuss aufs Tor ein 1:1 entführen. Die zehn Duelle davor hatte Manchester City allesamt gewonnen.

Unser Everton - Manchester City Tipp: „Sieg ManCity & Beide treffen“

Unter normalen Umständen darf es in diesem Duell keine zwei Meinungen geben. Wir gehen davon aus, dass ManCity hier in Bestbesetzung aufläuft und mit Blick auf Real bei einer komfortablen Führung den einen oder anderen Spieler vom Feld holt sowie dann auch den einen oder anderen Gang herausnimmt.

Spätestens dann sollten die Chancen auf ein Tor der Toffees steigen, denen nach der Gala bei Brighton aber auch so zu Hause ein Treffer zugetraut werden darf.