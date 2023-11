Everton – Manchester United Tipp, Prognose, Quoten | 26.11.2023

Unser Everton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.11.2023 lautet: Beide Teams dürften sich auf Augenhöhe begegnen. Unser Wett Tipp heute verspricht keinen Sieger, bringt aber Potenzial für beiderseitige Tore mit sich.

Sowohl Everton als auch Manchester United präsentierten sich vor der Länderspielpause auf der Höhe und gestalteten ihre Liga-Duelle siegreich. Die Toffees sind nach dem knappen 3:2 bei Crystal Palace seit nunmehr drei PL-Begegnungen ungeschlagen (2S, 1U). Manchester United hingegen lieferte beim knappen 1:0 gegen Luton Town keine Galavorstellung ab, holte aber zumindest drei Punkte.

Das Heimrecht von Everton dürfte die höhere Qualität des Kaders der Gäste aufwiegen. In unserem Wett Tipp heute spielen wir den Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,63 bei Interwetten an.

Darum tippen wir bei Everton vs Manchester United auf „Beide Teams treffen“:

Everton traf in den jüngsten 3 PL-Heimspielen am Stück.

Die Red Devils schenkten in den letzten 4 PL-Auswärtsduellen dem Gegner mindestens ein Tor ein.

95 Mal standen sich beide Teams im Goodison Park gegenüber. Everton erzielte pro Spiel im Durchschnitt 1,8 Tore und die Gäste aus Manchester 1,3 Treffer.

Everton vs Manchester United Quoten Analyse:

Obwohl die Red Devils nur eines der letzten fünf Kräftemessen im Goodison Park verloren haben (3S, 1U), gehen sie nicht als Favorit auf den Sieg ins Rennen und werden bei den Bookies mit einer Everton Manchester Quote von durchschnittlich 2,50 bewertet. Der Heimsieg ist mit einem Wert von rund 2,80 nur geringfügig höher bemessen.

Mit einem Torfestival ist nicht zu rechnen, wobei die Wettanbieter von mehr als 2,5 Toren ausgehen und beiden Konkurrenten mindestens einen Treffer zutrauen. Wer gerne von unterwegs aus seine Sportwetten spielt, kann auf die innovativen mobilen Wett-Apps unserer Wettanbieter zugreifen. Die besten Sportwetten Apps sind in unserem umfangreichen Wettanbieter App Vergleich zu finden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs. Manchester United Prognose: Erringt Manchester United den 4. Auswärtssieg am Stück?

Everton hat den Einstieg in die Saison gehörig in den Sand gesetzt und holte nur einen Sieg an den ersten sieben Spieltagen. Dem 3:1 in Brentford standen ein Remis und fünf Niederlagen gegenüber.

Zuletzt präsentierte sich die Auswahl von Trainer Sean Dyche etwas gefestigt und setzte sich in drei von fünf Liga-Duellen durch (1U, 1N).

Nach vier Heimniederlagen am Stück wanderten vier Punkte aus den vergangenen beiden Begegnungen im Goodison Park auf das Konto. In den letzten drei Partien auf heimischem Boden resultierte mindestens ein eigener Treffer. Der Abwehrverbund hielt zu Hause nur in einem von sechs PL-Partien hinten die Null.

Everton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 3:2 Crystal Palace (A), 1:1 Brighton (H), 3:0 Burnley (H), 1:0 West Ham (A), 0:2 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Luton Town (H), 3:4 Kopenhagen (A), 1:0 Fulham (A), 0:3 Newcastle (H), 0:3 Man City (H)

Letzte Spiele Everton vs. Manchester United: 0:2 (A), 1:3 (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 1:1 (A)

Mit vier Siegen in fünf Premier-League-Begegnungen trumpfte Manchester United zuletzt groß auf und arbeitete sich in der Tabelle auf Rang 6 vor. Dennoch beträgt der Rückstand auf die Champions-League-Zone sechs Punkte.

Nachdem die ersten beiden Auswärtsspiele in der aktuellen Saison verloren gingen, konnte die Ausbeute mit neun Punkten aus drei Fernduellen deutlich gesteigert werden. Die Offensive stellt mit fünf Toren in den gegnerischen Stadien zwar nicht das Maß aller Dinge dar, verbuchte aber zumindest in den vergangenen vier Ansetzungen in der Ferne mindestens einen Treffer. Mit sechs Gegentoren steht der Abwehrverbund auswärts nicht zwingend sicher.

Obwohl mit Neuzugang Rasmus Höjlund ein Stürmer verletzungsbedingt gegen Everton ausfällt, verfügen die Mannen aus Manchester mit Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Antony und Anthony Martial über einiges an Potenzial in der Offensive. Wer Everton Manchester United Wetten auf den ersten Torschützen abschließen möchte, ist bei Interwetten gut aufgehoben. Tipp-Freunde, die noch nicht Kunde beim Wettanbieter Interwetten sind, dürfen sich über einen zusätzlichen Interwetten Neukundenbonus freuen.

Unser Everton – Manchester United Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften befinden sich in einer guten Verfassung und präsentierten sich vor der Länderspielpause in verbesserter Form. Eine klassische Drei-Weg-Wette ist nicht empfehlenswert.

Sowohl die Toffees als auch die Red Devils waren zuletzt immer für einen Treffer zu haben und agieren sicher auch beim direkten Aufeinandertreffen offensiv. Die Abwehrreihen stehen mit 17 (Everton) bzw. 16 Gegentoren (Manchester United) alles andere als sicher.