Everton - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Everton - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 03.02.2024 lautet: Spiele des FC Everton leben in dieser Spielzeit mehr von der Spannung als von Großchancen. Wir halten uns im Wett Tipp heute an diese Tendenz.

Drei Niederlagen in Serie führten Everton zurück in den tiefsten Tabellenkeller. Zumindest steigerte sich die Defensive der Toffees zuletzt wieder und ermöglichte dem Tabellen-18. zwei torlose Punkteteilungen. Ein erneut torloses Remis gegen Tottenham dürfte das Publikum im Goodison Park wohlwollend aufnehmen. Im Gegensatz zu Everton drehen die Spurs in der obersten Tabellenregion ihre Kreise. Zudem gewannen die Lilywhites zwei der vorangegangenen vier Aufeinandertreffen mit den Hausherren ohne Gegentor.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,37 bei Betano.

Darum tippen wir bei Everton vs Tottenham auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Everton schloss 6 der letzten 8 Ligaspiele mit „Beide Teams treffen: Nein“ ab.

3 der vorangegangenen 5 Duelle zwischen Everton und Tottenham ließen nur eine Mannschaft über mindestens einen Treffer jubeln.

Nur Fulham (45 Prozent) ging in dieser Spielzeit häufiger ohne Torerfolg vom Feld als Everton (41 Prozent).

Everton vs Tottenham Quoten Analyse:

Die Spurs erzielten in dieser Spielzeit 2,1 Tore pro Partie (3.), weshalb die Lilywhites sogar noch Außenseiterchancen auf den Titel haben. Etwas überraschend fallen die Siegquoten im Auswärtsspiel bei Everton mit 2,40 bis 2,55 relativ hoch aus.

Everton errang im eigenen Stadion erst drei Siege und holte durchschnittlich nur 1,00 Punkte pro Heimspiel. Die Sportwettenanbieter bewerten einen Heimsieg mit einer Maximalquote von 2,75 dennoch relativ niedrig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Everton vs Tottenham Prognose: Die Hausherren spielen „Entweder, oder“

Der Goodison Park wurde in dieser Saison nur selten Schauplatz einer Punkteteilung (2). Everton blieb in knapp der Hälfte seiner Heimspiele ohne eigenen Torerfolg (45 Prozent) und verlor bereits sechs Auftritte in der eigenen Arena.

Gleichzeitig verhinderten die Toffees in 36 Prozent ihrer Heimspiele ein Gegentor. Äußerst selten trafen im Goodison Park beide Mannschaften (27 Prozent). Dieses Szenario ist typisch für die Spiele des FC Everton in der aktuellen Phase.

Sean Dyche sah in sechs der vorangegangenen acht Auftritte seiner Mannschaft entweder nur sein Team oder den Konkurrenten treffen. Zuletzt blieben die Torhymnen in Spielen der Toffees zwei Mal in Folge stumm.

Seit fünf Ligaspielen warten die Gastgeber auf einen Dreier. In dieser Verfassung dürfte ein Remis gegen Tottenham vermutlich wie ein Sieg gefeiert werden. Die Spurs wiederum drehten unter der Woche einen Rückstand gegen Brentford und gewannen nach zwei sieglosen Pflichtspielen mit 3:2.

Everton - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 0:0 Fulham (A), 1:2 Luton (H), 1:0 Crystal Palace (H), 0:0 Aston Villa (H), 0:0 Crystal Palace (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 3:2 Brentford (H), 0:1 Manchester City (H), 2:2 Manchester United (A), 1:0 Burnley (H), 3:1 Bournemouth (H).

Letzte 5 Spiele Everton vs. Tottenham: 1:2 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 0:5 (A), 0:0 (H).

Obwohl Everton in der Tabelle den 18. Rang bekleidet, ist an der Defensive der Dyche-Elf nicht wirklich etwas auszusetzen. Keine Mannschaft der Premier League verließ das Feld häufiger ohne Gegentor (8).

Besonders seit Anfang Dezember kam diese Stärke zum Vorschein. Seit dem 7. Dezember kassierten die Gastgeber in fünf von acht Liga-Partien kein Gegentor.

Im Vergleich zu den anderen Mannschaften der Premier League ließen nur die Titelkandidaten Liverpool (0,9), Arsenal (1,0) und Manchester City (1,2) weniger Gegentore als Everton (1,3) pro Spieltag zu.

Rund 55 Prozent der elf Heimspiele der Toffees boten den Zuschauern Unter 2,5 Tore. Im Schnitt fielen im Goodison Park nur 2,09 Tore pro Partie, weshalb wir in der Quote von 2,20 auf „Unter 2,5 Tore“ auch in der Betano App einen Value erkennen.

Unser Everton - Tottenham Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Everton wartet seit drei Ligaspielen auf einen eigenen Treffer und hat eine nur bedingt gefährliche Offensive. Auf der anderen Seite können die Toffees an guten Tagen ihre Gegner zur Weißglut treiben, wie sie beim 0:0 gegen Aston Villa unter Beweis stellten.