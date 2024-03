Everton - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Everton - West Ham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Beide Teams ließen in den letzten Partien regelmäßig Gegentore zu. Das machen wir uns in unserem Wett Tipp heute zunutze.

Der Everton FC trifft am Samstag im Rahmen des 27. Spieltags der englischen Premier League im heimischen Goodison Park auf West Ham United. Während die Gäste erst am Montag eine länger andauernde Sieglos-Serie beenden konnten, warten die Toffees seit mittlerweile über zwei Monaten auf einen Liga-Dreier. Das Hinspiel haben sie gewonnen, aber in ihrer aktuellen Verfassung sind wir uns nicht sicher, ob sie auch das Rückspiel daheim gewinnen.

Wir gehen stattdessen auf eine Torwette und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Everton vs West Ham auf „Beide Teams treffen“:

Everton ist seit 9 Premier-League-Spielen sieglos.

West Ham kassierte in allen letzten 8 Pflichtspielen Gegentore.

In den Auswärts-Partien der Hammers fallen im Schnitt 3,5 Tore pro Match.



Everton vs West Ham Quoten Analyse:

Für die Online-Buchmacher gehen die Gastgeber als Favorit ins Rennen. Allerdings kann man mit einer erfolgreichen Wette auf Everton seinen Einsatz auch schon mehr als verdoppeln. Wer sich hingegen für einen Tipp auf West Ham entscheidet, der darf aktuell mit Wettquoten bis 3,60 rechnen.

Sofern ihr eure Wette bei Intertops platzieren wollt, solltet ihr einen Blick auf die Intertops App werfen, mit der ihr auch unterwegs schnellen Zugriff auf das Wettangebot dieses Bookies habt. Die Wahrscheinlichkeit für höchstens zwei oder mindestens drei Tore sehen dieser und seine Mitstreiter auf dem Markt als in etwa gleich hoch an. Die Quoten liegen jeweils bei circa 1,88.

Everton vs West Ham Prognose: Kein echter Favorit in diesem Duell

Auch im sechsten Premier-League-Spiel des Jahres 2024 wurde es nichts mit einem Sieg für Everton. Im Auswärtsspiel bei Brighton war es auch ein Stück weit eigenes Unvermögen, das dazu führte, dass die Toffees trotz Überzahl und aufgrund eines Gegentreffers in der fünften Minute der Nachspielzeit nur ein 1:1 erreichten.

Weiter zurückblickend ist Everton seit neun Partien in Englands Oberhaus sieglos. Eine längere Sieglos-Serie in der Premier League hatten die Toffees erst ein einziges Mal und zwar in der Saison 1994/95, als sie sogar zwölf Mal in Folge nicht gewinnen konnten. Fünf ihrer bisherigen sechs Liga-Spiele in diesem Kalenderjahr endeten mit einer Punkteteilung.

Nimmt man noch die Pokal-Wettbewerbe hinzu, dann kann Everton nur einen Sieg aus den letzten 13 Pflichtspielen vorweisen (6U, 6N). Premier-League-Spiele der Gastgeber sind für den neutralen Zuschauer dabei in der Regel nicht so unterhaltsam. Mit insgesamt nur 62 Treffern sind Liga-Partien der Toffees die torärmsten.

Nur die beiden Letzten Burnley (25) und Sheffield United (22) haben seltener getroffen als die Toffees (28). Auf der anderen Seite haben nur die drei Führenden Liverpool (25), Manchester City (26) und Arsenal (23) weniger Gegentreffer zugelassen als Everton (34). Die letzten Duelle mit den Hammers waren ebenfalls recht torarm.

Everton - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Everton: 1:1 Brighton (A), 1:1 Crystal Palace (H), 0:2 Manchester City (A), 2:2 Tottenham (H), 0:0 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele West Ham: 4:2 Brentford (H), 0:2 Nottingham Forest (A), 0:6 Arsenal (H), 0:3 Manchester United (A), 1:1 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Everton vs West Ham: 1:0 (A), 0:2 (A), 1:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (H)



Gleich fünf der letzten sieben direkten Begegnungen endeten mit einem 1:0. Dreimal davon ging Everton mit diesem Ergebnis als Sieger vom Feld, so auch im Hinspiel. In sechs dieser letzten sieben Duelle konnte nur ein Team treffen, wobei es in den letzten acht Aufeinandertreffen immer einen Sieger gab.

Am Samstag könnte es aber mal wieder torreicher werden, was auch an den letzten Auftritten der Hammers liegt. In jedem ihrer letzten vier Premier-League-Spiele kassierten sie mindestens zwei Gegentore und insgesamt 13 an der Zahl. Das sind im Schnitt 3,25 Gegentreffer pro Partie.

Weiter zurückblickend kassierten die Gäste in jedem ihrer letzten neun Pflichtspiele mindestens ein Gegentor. Erst am Montag konnte West Ham eine Serie von acht sieglosen Pflichtpartien in Folge (4U, 4N) beenden und zu Hause Brentford mit 4:2 bezwingen. Zuvor waren die Hammers noch dreimal in Folge ohne eigenen Treffer geblieben.

Insofern hat der Tipp „Beide Teams treffen“ durchaus seine Daseinsberechtigung. Aufwerten kann man ihn um die Option „Doppelte Chance X2″. Für diese Kombi gibt es zum Beispiel bei NEObet eine Quote von 2,72, die man bei Nutzung des NEObet Promotion Codes auch völlig risikofrei anspielen kann.

Unser Everton - West Ham Tipp: „Beide Teams treffen“

Zwei der letzten drei Gastspiele im Goodison Park haben die Hammers gewonnen. Das bislang letzte ging aber an den Gegner. Überhaupt waren die letzten direkten Duelle recht eng und einen klaren Sieger gab es selten. Einen Favoriten können wir nicht ausmachen. Aufgrund der Quoten sehen wir Value in Wetten in Richtung der Gäste. Nachdem allerdings beide Teams zuletzt nur semi-erfolgreich waren und vor allem WHU zuletzt so einige Gegentreffer hinnehmen musste, halten wir eine Torwette für die vernünftigste Option.