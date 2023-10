Färöer - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 12.10.2023

Unser Färöer - Polen Tipp zum EM Quali Spiel am 12.10.2023 lautet: Polen droht in der EM-Qualifikation ein blamables Aus. Noch bestehen jedoch Chancen auf eine Teilnahme an der Endrunde. Ein Trainerwechsel soll die Wende bringen. Wir favorisieren die Gäste klar.

Der einzige Punkt der Färöer gelang am ersten Quali-Spieltag beim Auswärtsspiel in Moldawien (1:1). Seither haben die Gastgeber vier Qualifikations-Spiele in Folge verloren. Drei der vier verlorenen Begegnungen endeten für das Schlusslicht der Gruppe E ohne eigenen Treffer. Etwas überraschend rangiert die polnische Auswahl nur einen Platz vor dem Gastgeber dieser Partie. Zu wenig für die ambitionierten Bialo-Czerwoni, die jüngst ihren ehemaligen U21-Trainer Michal Probierz zum Trainer der A-Nationalmannschaft berufen hat.

Wir erwarten einen souveränen Sieg der Gäste. Unser Tipp: „Sieg Polen HC -1″ mit einer Quote von 1,95 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Färöer vs Polen auf „Sieg Polen HC -1″:

Die Gastgeber haben nach 5 Spieltagen ein Torverhältnis von 2:10.

Polen hat das Hinspiel mit 2 Toren Differenz gewonnen.

Die polnische Auswahl hat 6,6 erwartbare Tore erzielt. Färöer gab bisher 1,0 Torschüsse pro Spiel ab (49.).

Färöer vs Polen Quoten Analyse:

Der letzte Vergleich zwischen Färöer und Polen ist gerade erst einen Monat her. Das damalige Aufeinandertreffen endete mit einem souveränen 2:0-Erfolg der polnischen Auswahl. Siegt der Favorit erneut, reichen die Quoten der neuen Wettanbieter und altbekannten Buchmacher bis 1,37.

Ein Sieg der Hausherren wird mit Wettquoten von 8,00 bis 10,25 fast schon kategorisch ausgeschlossen. Bisher konnten sich die Gastgeber dieser Partie noch keinen Dreier in dieser Qualifikation sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Färöer vs Polen Prognose: Letzte Chance für Polen

Polen hat bisher eine ernüchternde EM-Qualifikation gespielt. Der Verband zog die logische Konsequenz und nahm auf der Trainerbank einen Wechsel vor. Michal Probierz wird von der U21 in die A-Nationalmannschaft befördert und soll diese doch noch zur EM-Endrunde bringen. In zehn Spielen mit Polens U21 holte er durchschnittlich 1,80 Punkte pro Partie.

Damit wäre Bialo-Czerwoni schon geholfen, denn bisher reichte es nur zu 1,20 Punkten pro Spiel. Nach vier Partien hat die Mannschaft um Kapitän Robert Lewandowski 1,2 Tore pro Spiel erzielt und 1,6 Gegentore pro Partie zugelassen. Das Hinspiel gegen Färöer lief dank eines 2:0-Erfolgs zumindest ein wenig besser.

Vor gut einem Monat sorgte der Doppelpack des polnischen Kapitäns für drei Zähler gegen den haushohen Außenseiter. Die erwartbaren Tore (1,86:0,12 xG) fielen ebenfalls deutlich zu Gunsten der Polen aus.

Auf den ersten Blick sehen die erwartbaren Statistiken absolut in Ordnung aus. Nach fünf Spieltagen hat der 30. der Weltrangliste 6,6 erwartbare Tore erzielt und erst 3,2 erwartbare Gegentore (10.) zugelassen.

Färöer - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Färöer: 0:1 Moldawien (H), 0:2 Polen (A), 1:3 Albanien (H), 0:3 Tschechien (H), 0:1 Nordmazedonien (A).

Letzte 5 Spiele Polen: 0:2 Albanien (A), 2:0 Färöer (H), 2:3 Moldawien (A), 1:0 Deutschland (H), 1:0 Albanien (H).

Letzte Spiele Färöer vs. Polen: 0:2 (A), 0:4 (A).

Obwohl Polen in dieser Qualifikation alle drei Auswärtsspiele verloren hat, erwarten wir zu Gast auf den Färöer-Inseln einen ungefährdeten Auswärtssieg. Das liegt vor allem an den Gastgebern, die drei der fünf Qualifikationsspiele mit mindestens zwei Toren Differenz verloren haben. Nur gegen Moldawien gelangen zwei enge Spiele (1:1, 0:1).

Die Offensive der Ericson-Elf ist kaum konkurrenzfähig. Pro Spiel gaben die Gastgeber nur 1,0 Torschüsse ab (49). Ähnlich schwach sieht das Bild hinsichtlich der erwartbaren Tore der Färöer aus (1,6 xG). Durchschnittlich kassierte das Gruppen-Schlusslicht 2,0 Gegentore pro Begegnung und ließ insgesamt 8,8 erwartbare Gegentore zu.

Darüber hinaus reicht ein Blick auf die FIFA-Weltrangliste, um die riesigen Qualitätsunterschiede erahnen zu können - Polen nimmt dort den 30. Rang ein, während die Nationalmannschaft der Färöer über hundert Positionen dahinter liegt (131.).

In unseren Augen ist die Offensive der Hausherren zu schwach, um gegen die polnische Auswahl ein Tor zu erzielen. Immerhin ging die Mannschaft von Hakan Ericson zuletzt in drei von vier Partien ohne Treffer vom Feld. Das führt uns zu einer weiteren Wette. „Beide Teams treffen: Nein“ bringt euch bei Bet3000 eine vielversprechende Quote von 1,65 ein.

Unser Färöer - Polen Tipp: Sieg Polen HC -1

Wir erwarten von der polnischen Auswahl den ersten Auswärtssieg der Qualifikation. Die erwartbaren Werte sind im Vergleich zur Konkurrenz in Ordnung und die Qualität liegt deutlich über dem Potenzial der Hausherren. Zudem hat Färöer bisher jedes Qualifikationsspiel dieser Gruppe, das nicht gegen Moldawien absolviert wurde, mit mindestens zwei Toren Differenz verloren.