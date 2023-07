FC Basel - Tobol Tipp, Prognose & Quoten | 27.07.2023

Unser FC Basel - Tobol Tipp zum Conference League Spiel am 27.07.2023 lautet: Nach einem schwachen Start in die Liga-Saison muss der FCB international in die Gänge kommen. Im Hinspiel gegen Tobol müsste mindestens ein knapper Erfolg drin sein.

Den Start in die neue Saison der Super League hatte man sich in Basel ganz anders vorgestellt. Doch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Timo Schultz setzte es gleich eine 1:2-Niederlage in St. Gallen. Viel Zeit zum Trauern bleibt den „Bebbi“ nicht. Am Donnerstag beginnt für den FCB die Europapokal-Qualifikation. Im vergangenen Jahr stand „Rotblau“ im Halbfinale der UEFA Conference League. Dieses Jahr soll es ähnlich weit gehen. Der erste Gegner auf diesem Weg ist in der zweiten Quali-Runde der FC Tobol. Gegen die Kasachen sind die Schweizer im Hinspiel die klaren Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,91 bei Bet365 die Wette „Basel gewinnt zu Null“.

Darum tippen wir bei FC Basel vs Tobol auf „Basel gewinnt zu Null“:

Im Spiel in St. Gallen war die Defensive der beste Mannschaftsteil des FCB.

Im Vorjahr hatte Basel in der ECL-Quali alle Heimspiele für sich entschieden.

Die „Bebbi“ haben beim Marktwert klar die Nase vorne.

FC Basel vs Tobol Quoten Analyse:

Als Conference-League-Halbfinalist des vergangenen Jahres ist der FCB bei der FC Basel vs Tobol Prognose der klare Favorit. Auch der Marktwert spricht mit 29 zu 5 Millionen Euro für die „Bebbi“.

So wird ein Heimsieg von den Buchmachern, unter denen sich auch Sportwetten Anbieter mit PayPal befinden, mit Quoten im Schnitt von 1,24 belohnt. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 10,0 eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FC Basel vs Tobol Prognose: Gelingt der erste Sieg unter Schultz?

Basel-Trainer Timo Schultz hatte im Laufe der Saisonvorbereitung mehrfach gewarnt. Der Verein habe im aktuellen Transferfenster zu viele Leistungsträger ziehen lassen und nicht für ausreichend Ersatz gesorgt. Vor allem im Spiel nach vorne zeigte sich der FCB in St. Gallen erschreckend schwach. Aber auch in den anderen Statistiken waren die Gäste unterlegen. Zudem mussten die „Bebbi“ die letzten 20 Minuten auch noch in Unterzahl absolvieren. Einzig die Defensive machte einen stabilen Eindruck.

Der Aderlass ist wohl noch nicht vorbei. Weitere Spieler könnten den Verein noch verlassen. Die erste Neuverpflichtung nach dem Saisonstart war der 18 Jahre alte Georgier Gabriel Sigua. Auch im Vorjahr begann der Weg des FCB in der zweiten Qualifikationsrunde. Über die Crusaders (2:0, 1:1), Bröndby (0:1, 2:1) und ZSKA Sofia (0:1, 2:0) zog man in die Gruppenphase ein. In der Liga hatte es nur für Platz 5 gereicht. Die Heimbilanz war mit sechs Siegen, acht Remis und vier Niederlagen ausbaufähig. Auch international konnte nur eines der letzten sechs Spiele im St. Jakob-Park gewonnen werden.

In der ewigen Tabelle der höchsten kasachischen Liga liegt der FC Tobol mit zwei Meisterschaften, fünf zweiten sowie fünf dritten Plätzen auf Rang 3 hinter Astana und Aktobe. Zudem konnte der Verein aus Kostanay 2007 den kasachischen Pokal gewinnen. In den letzten fünf Spielzeiten landete der FCT viermal in den Top 3. Als Titelverteidiger hatte Tobol am Ende der Saison 2022 sechs Punkte Rückstand auf Rang 1. In der Spielzeit 2023 sind in Kasachstan schon 17 Spieltage absolviert.

Bei den Schwarz-Gelben reichen 26 Zähler aktuell nur für Rang 5. Damit liegt man 16 Punkte hinter Spitzenreiter Ordabassy zurück. Immerhin hat man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Tobol ist auch seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. In Runde 1 der Conference League setzte sich Kostanay gegen den finnischen FC Honka durch (2:1, 0:0). International war für den Verein aus dem Norden des Landes immer spätestens in der dritten Qualifikations-Runde Endstation.

FC Basel - Tobol Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC Basel: 1:2 St. Gallen (A), 3:0 Old Boys (A), 1:3 Benfica (H), 2:1 Vaduz (A), 0:1 ZSKA (A)

Letzte 5 Spiele Tobol: 2:0 Okzhetpes (H), 0:0 Honka Espoo (A), 2:1 Honka Espoo (H), 1:0 Atyrau (A), 1:0 Atyrau (H)

Letzte Spiele FC Basel vs Tobol: 3:1 (H), 0:0 (A)

Beide Vereine trafen in der Saison 2006/07 in der ersten Runde der UEFA-Cup-Qualifikation aufeinander. Nach einem 3:1-Heimsieg im Hinspiel reichte dem FCB ein 0:0 im Rückspiel zum Weiterkommen. Mit drei Erfolgen und einem Remis ist Basel gegen Vereine aus Kasachstan noch ungeschlagen.

Unser FC Basel - Tobol Tipp: Basel gewinnt zu Null

Der FCB steckt mitten in der Kaderplanung und die Mannschaft befindet sich in der Findungsphase. So dürfte viel mehr als ein knapper Heimsieg nicht drin sein. Denn, wer soll denn die Tore für die Hausherren schießen? Zudem spricht die Spielpraxis für die Gäste. Da schon in St. Gallen die Defensive der „Bebbi“ am besten funktionierte, scheint ein Heimsieg ohne Gegentor die beste Option zu sein.